Великая, но забытая битва на Ворскле. Как, разгромив Литву, татары помогли Руси стать великой

00:53 04.11.2019 Великая, но забытая битва на Ворскле



По своему значению и масштабам это сражение стоит в одном ряду с Куликовской битвой. Более того, в нем участвовали некоторые из героев 1380 года. Однако в русской истории ему уделено до обидного мало места. Попытаемся исправить этот пробел.



К концу четырнадцатого века Литовское княжество усилилось настолько, что его правитель князь Витовт всерьез претендовал на лидирующую роль в Восточной Европе. В 1386 году он подчинил себе еще и Смоленское княжество, выйдя непосредственно к границам Московского, Тверского и Новгородского княжеств. При этом Великий князь московский Василий Дмитриевич был женат на дочери Витовта, а тверской князь Михаил был женат на сестре Витовта, так что от враждебных действий со стороны Руси литовский правитель был надежно защищен. Урегулировав свои отношения со своим двоюродным братом, польским королем Владиславом Ягелло, и заключив союзный договор с Тевтонским орденом, князь был готов раздвинуть границы своего и так немаленького государства. Благо, как раз была возможность прибрать к рукам бывшие золотоордынские земли Причерноморья, Дона, а если повезет, то распространить свою власть до самой Волги. Тем более, что имелся и законный повод для вмешательства в татарские дела – ведь разгромленный сначала Тамерланом, а затем Тимур-Кутлугом хан Тохтамыш бежал за помощью в Литву. Бывший владыка степи обосновался в районе Киева[1] и стал приводить в порядок остатки своих потрепанных войск, ожидая помощи от литовцев.



Витовт, действительно не отказал. Сначала он помогал оружием и вспомогательными отрядами, что позволило Тохтамышу в 1397 году отвоевать Крым и часть Великой Степи, а спустя год Витовт решил лично вмешаться. По его зову в степь двинулась гигантская армия, собравшая весь цвет восточноевропейского рыцарства. Плечом к плечу двигались дружина Великого князя Литовского, дружины вассальных князей, ополчения земель, наемники и союзники… Литовцы, русские, немцы, поляки, молдаване и татары шли в поход под знаменами Витовта. Только русских князей, согласно Хронике Быховца, было пятьдесят. Отрядом крестоносцев из Тевтонского ордена командовал комтур[2] Рагнита Марквард фон Зальцбах, который в то время был другом Витовта и способствовал примирению князя с Орденом. Так что в Степь шло войско, состоявшее из католиков, православных и язычников, объединенных единой целью.



Интересно отметить, что среди полководцев находился прославленный воевода Дмитрий Боброк-Волынский, чья атака в свое время решила исход Куликовой битвы. Есть два объяснения тому, как тут оказался московский боярин. По первой версии, после смерти Дмитрия Донского, он перешел на службу Литве, по второй – это была негласная помощь московского князя Василия своему родственнику. Чтобы понять это предположение, вспомним век двадцатый. Официально Советский Союз не воевал в Испании, Корее или Вьетнаме, однако наши "добровольцы" в местной форме там отметились. Так и в четырнадцатом веке отряд московских "добровольцев" под командованием Боброка и литовскими знаменами могли поддержать Витовта. Какая из версий достоверна, сегодня уже не скажет никто, но лично я склоняюсь ко второй. Ведь семья воеводы в это время оставалась в Москве, а после его смерти продолжала служить московским князьям. Кроме того, в пользу этой версии говорит и тот факт, что в армии Витовта были и еще два князя-участника Куликовской битвы: Андрей и Дмитрий Ольгердовичи.



Весной 1399 года армия Витовта начала собираться в Киеве, откуда только в августе выступила в Степь. Князь не торопился. Ему нужно было одно решающее сражение, чтобы за один раз перемолоть все силы противника. Он был уверен в победе и поэтому не спешил.



Гигантской бронированной змеей ползла армия по степи. Гарцевали благородные всадники, со скрипом тащился обоз, в котором были, помимо прочих припасов, еще и пушки. Тут были и прошедшие огонь и воду, ничего не боящиеся ветераны, начавшие служить еще Кейстуту, была и зеленая молодежь, привлеченная славой князя и желанием добычи… Сколько было этих воинов, двинувшихся за победой? Как почти всегда, никто точно не знает. Разные историки называют разные цифры – от тридцати восьми и до ста тысяч человек. Сколько кочевников им противостояло, также никому не ведомо. Говорят о двухстах тысячах всадников, но кто их точно считал? Скорее всего, кочевников было действительно больше, чем европейцев, но зато воины Великого княжества Литовского были лучше вооружены и защищены. Основу армии Витовта составляли тяжеловооруженные воины в прочных европейских доспехах на рослых конях, которые должны были обеспечить перевес в ближнем бою. А арбалетчики и артиллеристы должны были свести на нет преимущества Тимур-Кутлуга в лучниках.



Две армии встретились у реки Ворсклы,[3] и Темир-Кутлуг послал к Витовту гонца с вопросом: "Зачем ты на меня пришел? Я твоей земли не брал, ни городов, ни сел твоих".



Начались переговоры, в которых хан тянул время, ведь к нему должны были подойти еще войска, которые вел эмир Едигей. Витовт же принял поведение татар за слабость и принялся диктовать свои условия. "Бог покорил мне все земли, покорись и ты мне, будь мне сыном[4], а я тебе буду отцом, и давай мне всякий год дани и оброк, если же не хочешь быть сыном, так будешь рабом, и вся орда твоя будет предана мечу!" - требовал князь. И хан притворно соглашался стать вассалом Литвы, торговался из-за условий, а литовец требовал все больше и больше. И так длилось до тех пор, пока 12 августа к Ворскле не прискакал Едигей. Ситуация разом поменялась. Состоялась встреча князя и эмира, и теперь уже степной полководец потребовал от Литвы покорности и дани. "Ты правильно назвал нашего хана сыном, потому что ты старше его. Но я старшее тебя и поэтому ты должен быть моим сыном!" - заявил он. Витовт понял, что его водили за нос и в бешенстве отдал приказ начать сражение.



Под прикрытием артиллерии и стрелков литовцы начали атаку. Первоначально им сопутствовал успех, хотя, по сведениям летописцев, огнестрельное оружие особо и не помогло в бою. Все же первым ударом воины Витовта заставили врага дрогнуть и начать отступать, но Едигей бросил в бой свой резерв и переломил ход сражения. Один из ордынских отрядов обошел литовскую армию и ударил ей в тыл, из-за чего воины Витовта смешались, а их наступательный порыв выдохся. Началась паника, а Великий князь Литовский утратил возможность управления своими отрядами. Его союзник Тохтамыш первым не выдержал и бросился бежать со своими сторонниками. Окруженные русско-литовские силы яростно отбивались, но изменить ничего не могли. Поняв, что сражение проиграно, Витовт с телохранителями прорубился сквозь врага и бежал. Затем бросилось бежать и его войско, а кавалерия Едигея гнала и рубила их. К вечеру армия Витовта была почти полностью уничтожена. Лучшие воины Великого княжества были убиты или попали в плен, а весь княжеский лагерь достался татарам как трофей. Среди убитых были оба брата Ольгердовича, смоленский князь Глеб Святославич и киевский князь Иван Борисович, а также воевода Дмитрий Боброк-Волынский. Всего же погибло семьдесят четыре русских, литовских и польских князей.



В летописи сражение описывается следующим образом: "… Витовт же Кестутович слышевши смя взъярися зело и возкричи и повели воинству своему всему на битву готовится; и бяше тамо видети страшно обе силы велики снимающиеся на кровопролитие и смерть. И преже всех поиде со своей силою князь Великий Ординский Гедигей и съступился с Витофтом и обоим стреляющимся Татарам и Литве, самострелы и пищалми; но убо в поле чисте пушки и пищали недейственны бываху, но аще и недейственны, но убо Литва крепко боряхуся и идяху стрелы, аки дождь силен, и тако нача перемогати Литва князя Едигея Ординского. И потом приспе царь Темир Кутлуй с великой силою Татарскою и обыдоша аки кругом и подстреляша под ними кони и надолзе зело беюшися имъ крепко вельми обоим и бысть брань люта и сеча зла зело и паки начаша перемогати татарове. И одоле царь Темир Кутлуй и победи Витофта и всю силу Литовскую, а Тохтамыш царь, егда видев сия, и преже всех на бег устремися и много народ возтречаша, бегучи, аке на жатве классы, и много Литовские земли пограбил. И тако татары взяша обоз и телеги кованыя утверженыя с чепями железными и пушки и нищали и самострелы и богатства многие и великие, златые и сребряные суды поимаша. Витофт же Кейстутович, видев то зло, на бег обратися в мале дружине утече"



Кроме того, Никоновская летопись сообщает, что Едигей преследовал беглецов еще 500 верст, разоряя все на своем пути. Уцелел лишь Киев, которому удалось откупиться, дав татарам три тысячи рублей. Еще тридцать рублей татары взяли с Печерского монастыря.



Разгром на Ворскле полностью изменил расстановку сил в регионе и остановил стремительное усиление Литовского княжества. Оставшийся без армии Витовт попал в зависимость от Польши, с которой в 1401 году был вынужден заключить Виленско-Радомские договоры, которыми был закреплен вассалитет Великого княжества Литовского. Кроме того, после такого поражения литовский князь уже не мог претендовать на роль объединителя всей Руси и проводить прежнюю активную политику. Ему пришлось забыть свои амбициозные планы, и из почти русского государства Великое княжество Литовское стало превращаться в придаток Польши. Неизвестный автор Новгородской первой летописи младшего извода так подвел итоги похода 1399 года: "Бог навел поганых татар на землю литовскую за высокоумье князя их" …



На следующий год после битвы на Ворскле умер князь Михаил Тверской, последний русский правитель, который мог бросить вызов московским князьям. Отныне с ослаблением Литвы и Твери Москва выходила на первое место среди всех русских земель.



Возвышение Москвы становилось необратимым! Именно вокруг этого города начнет формироваться централизованное русское государство, которое со временем вернет себе все земли древней Руси.



[1] Надеюсь, читатели не забыли, что в то время земли современной Беларуси и почти всей Украины были частью Великого княжества литовского.

[2] Комтур – командир административной единицы Ордена, состоявшей из замка и прилегающих земель.

[3] Течет через Брянскую область России и Полтавскую и Сумскую области Украины, впадает в Днепр.

[4] Назвать себя сыном – значит признать свою зависимость Источник - Бунтовский

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