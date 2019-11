Политический туман на Британских островах сгущается, - В.Прохватилов

00:59 04.11.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 03.11.2019



Расслоение британского общества по вопросу о Брекзите продолжает углубляться

Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года.



Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, и все три раза она не набирала необходимых двух третей голосов депутатов из-за того, что от голосования воздерживались лейбористы. В четвертый раз Борис Джонсон внес в парламент не инициативу, а законопроект, для принятия которого нужно простое большинство голосов. Законопроект был поддержан абсолютным большинством депутатов палаты общин. 438 голосов за и лишь 20 против. Таким образом, досрочные парламентские выборы состоятся 12 декабря 2019 года.



Борис Джонсон в интервью британскому телеканалу Sky News пообещал, что если Консервативная партия одержит на них победу, то Соединенное Королевство покинет Евросоюз не позднее 31 января 2020 года.

Основной причиной, по которой, надо полагать, лейбористы, ранее три раза "прокатившие" инициативу Джонсона о проведении досрочных выборов, изменили свою позицию, стал разгорающийся конфликт между Найджелом Фараджем, главой новой партии Brexit, и Борисом Джонсоном. Главной целью партии Brexit является отстоять результаты референдума 2016 года и добиться полного и окончательного выхода страны из Евросоюза.



Сразу после одобрения палатой общин законопроекта о досрочных выборах Фарадж предложил Джонсону предвыборный альянс (Leave Alliance) при условии его отказа от соглашения с Евросоюзом о Брекзите. По мнению Фараджа, это соглашение не годится потому, что предполагает сохранение тесных связей Великобритании и ЕС в дальнейшем.



Фарадж обвинил Джонсона в попытке продать подержанный автомобиль (trying to sell a second-hand motor), ибо "новая сделка по Брекзиту – …это все тот же ужасный договор миссис Мэй о капитуляции". Фарадж заявил, что, если тори не согласятся на альянс с его партией и не откажутся от сделки с Евросоюзом, он позаботится о том, "чтобы все домохозяйства в стране знали, что это "распродажа Брекзита".



По словам Фараджа, он ведет переговоры с рядом депутатов-тори, переманивая их на свою сторону. Фактически Фарадж скопировал позицию Трампа, который днем ранее выступил в прямом эфире британского канала LBC в программе, которую ведет Фарадж, и похвалил того за его бескомпромиссную позицию по Брекзиту. Трамп резко раскритиковал заключенное Борисом Джонсоном соглашение с Евросоюзом. Президент США призвал к союзу Джонсона и Фараджа, заявив, что их альянс может стать "неудержимой силой".



Британские СМИ назвали это выступление Трампа "дипломатической бомбой" и вмешательством в избирательную кампанию. Вмешательство было действительно совершенно бесцеремонным: американский президент заявил, что лидер лейбористов Корбин "был бы очень плох" для Великобритании, зато Джонсон является "фантастическим человеком".

Политические страсти подогреваются и тем, что свое предложение о предвыборном альянсе Фарадж сделал в форме ультиматума. Если Джонсон не выполнит его условие, то есть не откажется от сделки с ЕС, партия Brexit на выборах 12 декабря выступит против консерваторов по всей Великобритании, выставив своих кандидатов во всех избирательных округах. А если партия Фараджа отнимет голоса у консерваторов, то лидер лейбористов Джереми Корбин может оказаться на Даунинг-стрит, считает обозреватель Sky News Роб Пауэлл (ввиду специфики британской избирательной системы – выборов депутатов по одномандатным округам в один тур).



Последние социологические опросы дают партии консерваторов преимущество над лейбористами. Согласно опросу YouGov / Times, проведенному 24 и 25 октября, консерваторы набирают 36% голосов, лейбористы – 23%. Либеральные демократы в этом опросе были третьими с 18%, доля партии Brexit – 12%.

Поскольку Борис Джонсон сходу отклонил предложение Фараджа, исход выборов зависит от того, сколько голосов сумеет отнять лидер партии Brexit у консерваторов. На сегодняшний день даже без голосов сторонников Фараджа тори опережают лейбористов.

Британские букмекеры ставят на победу 12 декабря консерваторов – 2/11. Лейбористы отстают – 7/1, либеральные демократы – 30/1, а партия Brexit опустилась до 40/1.



Бывший заместитель лидера консерваторов лорд Майкл Эшкрофт провел свой очередной социологический опрос и выяснил, что три четверти консервативных избирателей в Англии полагают, что Англия субсидирует Шотландию, и большинство этим недовольно. Эти опрошенные также считают, что Англия субсидирует Северную Ирландию, но в данном случае они не возражают. Такое различие в отношении связано с тем, что жителям Англии не нравится, что шотландцы имеют привилегии, которые недоступны в Англии, в частности бесплатные медицинские рецепты и бесплатное университетское образование.

Руководствуясь такого рода соображениями, более 70% консервативных избирателей предпочитают, например, Брекзит сохранению Шотландии и Северной Ирландии в составе Великобритании.



Тем временем лидер Борис Джонсон и Джереми Корбин уже включились в предвыборную гонку. Они разъезжают по стране, обмениваясь колкими репликами.



Несмотря на отставание лейбористов от консерваторов (по данным социологических опросов), Борису Джонсону, возможно, не удастся сформировать новое правительства и выйти из Евросоюза, даже если он наберет 12 декабря большинство голосов. Канцлер теневого правительства лейбористов Джон Макдоннелл исключает возможность создания какой-либо коалиции, если лейбористы не получат большинства, настаивая на том, что страной "будет управлять правительство меньшинства". Такое может произойти, если начавшаяся война между Джонсоном и Фараджем существенно понизит рейтинги консерваторов.



Между тем расслоение британского общества по вопросу о Брекзите продолжает углубляться.

На фоне неумолимо надвигающегося на Великобританию выхода из Евросоюза растет число граждан Соединенного Королевства, желающих получить гражданство одной из стран-членов ЕС. Так, министр по делам иммиграции Дании Mattias Tesfaye сообщил, что число британцев, желающих получить датское гражданство, более чем утроилось по сравнению с 2017 годом. Mattias Tesfaye считает, что "это связано с Брекзитом".



В 2019 году рекордное число граждан Великобритании (2400) изъявили желание стать гражданами Швеции. Еще сотни ждут своей очереди на получение шведского гражданства. Большинство мотивирует желание получить шведский паспорт все тем же Брекзитом, сообщает шведский портал The Local. Шведское миграционное агентство приняло решение рассматривать предоставление гражданства таким британцам в ускоренном порядке.

Выйдя из ЕС, Великобритания может столкнуться с внушительным ростом числа подданных Ее Величества, которые будут сохранять свое пребывание в Европейском союзе путем приобретения двойного гражданства.