Черные наваждения Индии. Национализм набирает обороты, - С.Кожемякин

01:01 04.11.2019 Черные наваждения Индии. Национализм набирает обороты



Индийские власти активизируют свой агрессивный курс, стравливая народы и религии. Тем самым они пытаются удержаться в условиях краха неолиберальной модели. Этой политике, несмотря на преследования, противостоят коммунисты.



Жертвы неолиберализма



Бытующий в России термин "Единый день голосования" в Индии не применяется. Но он вполне приложим к событиям, подобным тем, что произошли 21 октября. В этот день состоялись выборы законодательных ассамблей двух крупных штатов - Махараштры и Харьяны, довыборы свыше полусотни депутатов еще в 17 регионах и ряд других кампаний. В них участвовали тысячи кандидатов от десятков партий, но реальная борьба развернулась между несколькими. Среди них правящая Бхаратия джаната парти (БДП), Индийский национальный конгресс (ИНК), а также Левый фронт, возглавляемый двумя крупнейшими компартиями.



И оппозиция, и власть придавали избирательным кампаниям самое серьезное значение. Для первой это был шанс отыграться после неудачных парламентских выборов. БДП же стремилась подтвердить статус доминирующей силы, что особенно актуально в условиях непростой экономической ситуации.



С момента прихода к власти в 2014 году правительство Нарендры Моди не переставало говорить о прорыве, который превратит Индию в высокоразвитую державу. В доказательство успехов приводились темпы роста выше китайских. И хотя этот аргумент уже неактуален (в нынешнем году экономика вырастет максимум на 5 процентов), а официальная статистика подвергается сомнению и в Индии, и за рубежом, власти продолжают рисовать заманчивые картины. Как заявил Моди, к 2024 году ВВП удвоится. Сравнявшись с немецкой, индийская экономика войдет в пятерку крупнейших.



Реальная обстановка куда хуже. В ряде отраслей промышленности, включая производство стали, цемента, электроэнергии, наблюдается спад. Подскочила инфляция, безработица превысила 8 процентов, побив 45-летний рекорд. В ряде регионов - Харьяне, Трипуре и др. - ее уровень достигает 30 процентов. Среди молодежи не имеет работы почти каждый третий. 35 процентов работников относятся к числу частично занятых, а 90 процентов вовлечены в неформальный сектор, то есть отсечены от системы страхования, пенсий и пособий.



Реформы правительства отнимают у людей последние права. Это происходит под видом замены 40 с лишним законов о труде четырьмя упрощенными кодексами. Среди нововведений - ограничение прав профсоюзов, ужесточение правил забастовки и узаконивание детского труда. В кодексы включены нормы, касающиеся "работников до 15 лет". Система трудовых инспекций фактически ликвидируется. Полномочия их сотрудников сводятся к предупреждениям нарушителей, судебное преследование допускается лишь при невыполнении рекомендаций в течение пяти лет.



Минимальная зарплата, прежде варьировавшаяся в зависимости от штата и достигавшая 400 рупий (360 руб.) в день, теперь унифицирована на уровне 178 рупий (160 руб.). Но даже эти дискриминационные положения распространяются лишь на формальный сектор и предприятия с числом работников больше десяти. Остальная масса трудящихся вообще лишается каких бы то ни было прав.



Зато для капитала наступил золотой век. Хозяин крупнейшей бизнес-империи Индии Мукеш Амбани за пять лет увеличил состояние с 23 до 55 млрд долл. Богатство еще одного дельца - Гаутама Адани - выросло впятеро, до 12 млрд. Все они близки к правительству, получают выгодные контракты и благодарят власть своей поддержкой. Этому способствует введение анонимных пожертвований, позволивших бизнесу беспрепятственно финансировать избирательные кампании. Расходы БДП на последних парламентских выборах достигли 270 млрд рупий (243 млрд руб.) - рекордной суммы в истории страны.



Чистая прибыль корпораций выросла за год на 22,3 процента, а доля национального богатства, принадлежащая 1 проценту богатых индийцев, увеличилась за время полномочий Моди с 52 до 73 процентов. Зато доля бедной части населения сжалась с четырех до двух процентов.



Бизнесу передается госсобственность, включая электростанции и железные дороги. Ставка корпоративного налога снижена с 30 до 25 процентов, вновь создаваемые компании будут платить и того меньше - 17 процентов. Назвав это "историческим шагом", который привлечет инвестиции и укрепит частный сектор, Моди умолчал, что бюджет недополучит свыше 20 млрд долл. Дыру латают за счет народа: социальные расходы сокращаются, образование и здравоохранение переводят на частные рельсы.



Это ухудшает и без того критическую ситуацию. Сегодня 200 млн жителей Индии голодают, доля страдающих от истощения детей за десятилетие увеличилась с 16 до 21 процента. От отчаяния люди набирают у банков кредиты, объем которых за год вырос на 60 процентов. Но возвращать их получается не у всех, что приводит к трагедиям. В одном только штате Махараштра за пять лет совершили самоубийства 15 тыс. крестьян. Как заявил национальный секретарь Компартии Индии (КПИ) Канканала Нараян, власти списывают долги банкам и корпорациям, но обрекают на нищету тружеников. "Единственный способ оживить экономику - увеличить госрасходы, направив их в инфраструктуру, сельское хозяйство, образование и здравоохранение", - отмечают коммунисты.



"Чужаки" и "термиты"



Пяти лет хватило, чтобы неолиберальный проект продемонстрировал полный провал. Проводись выборы честно, народ отверг бы его. Но карты буржуазной демократии всегда крапленые, и правящий класс сохраняет господство самыми разными методами: от манипуляции сознанием до открытого террора.



В Индии капитал отвлекает внимание от тяжелых проблем при помощи поляризации общества, провоцирования межнациональной и межрелигиозной вражды. Напомним, БДП является политическим крылом ультраправой военизированной организации "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС). Выступая за построение индуистского государства - "Хинду Раштра", она объявляет "чужеродными элементами" представителей других конфессий.



РСС и БДП действуют в тесной связке. Если первая отвечает за создание идеологической основы, то вторая воплощает эти, нередко человеконенавистнические, идеи в жизнь. "Индия по своей природе предназначена для индусов, - заявил недавно глава РСС Мохан Бхагват. - Индия - индуистская страна, это не подлежит обсуждению".



Одурманенные пропагандой люди расправляются с "чужаками". Но, предупредил Бхагват, для обозначения инцидентов нельзя использовать слово "линчевание", поскольку-де "западный термин" создает негативный образ Индии. Он предлагает говорить о "межобщинных столкновениях", в которых виновны обе стороны. Правда, вина тех же мусульман, растерзываемых обезумевшей толпой, часто состоит в покушении на жизнь коровы или даже в простом подозрении…



Пытаясь уничтожить "враждебные доктрины", РСС устанавливает контроль над колледжами и вузами, меняет учебные программы и призывает переиначить сам взгляд на историю Индии - этой "древнейшей высокоразвитой цивилизации". Как утверждается, он основан на "колониальных предрассудках", что требует полной замены учебников и музейных экспозиций.



Но "исправлению" должно подвергнуться не только прошлое. На издаваемых РСС картах в "Хинду Раштра" включены Бангладеш, Пакистан, Афганистан, часть Тибета и весь Индокитай. Этому соответствует все более агрессивная политика правящей партии внутри страны и за рубежом. Оба курса переплетены и служат созданию националистического психоза.



Индо-пакистанский конфликт подходит для этого идеально. Как заявил министр обороны Раджнат Сингх, Дели может отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым. Убивать десять врагов за одного индийского военного призвал глава МВД Амит Шах. А сам Моди на предвыборном митинге в Харьяне обещал перекрыть текущие в Пакистан реки. Угрозы Исламабаду сопровождаются военной бравадой. Правительство Моди объявило о разработке гиперзвукового оружия и выделении на перевооружение 130 млрд долл.



Образ врага нацелен не только вовне. Оппозицию премьер называет "говорящей на языке Пакистана". Для обвинений политических противников в "непатриотизме" используется ситуация вокруг Кашмира. В августе власти отменили 370-ю статью Конституции, защищавшую автономию преимущественно мусульманского штата. Кашмир разделен на две территории, здесь введено прямое правление Дели, арестованы тысячи человек, запрещены митинги, заблокированы мобильная связь и интернет. Под домашним арестом продолжает находиться глава местного отделения Компартии Индии (марксистской) Юсуф Таригами. Генерального секретаря ЦК КПИ(м) Ситарама Йечури дважды не пускали в регион, насильно удерживая в аэропорту.



Свои преступные действия правительство объяснило тем, что особый статус Кашмира препятствует экономическому развитию и способствует подстрекаемой Пакистаном террористической активности. При этом замалчивается, что к росту насилия привела именно политика БДП с ее национализмом и репрессиями. Количество терактов в 2014-2019 годах выросло впятеро по сравнению с предыдущим пятилетием, а число жертв среди мирного населения - в десять раз.



Целью режима является ассимиляция. Кабинет Моди обнародовал планы заселения региона жителями других штатов и открытия 50 тыс. индуистских храмов. А жителей северо-восточного штата Ассам власти обязали доказать, что они сами или их родители жили в Индии до 1971 года. Тем самым власти выявляют мигрантов из Бангладеш, преимущественно мусульман. Проверку не прошли 1,9 млн человек. Теперь им грозят лишение гражданства и высылка. Многие помещены во временные лагеря содержания, условия в которых ужасающи.



Эту практику правительство собирается распространить на остальные регионы. Амит Шах назвал нелегальных иммигрантов "термитами", которых "пора сбросить в Бенгальский залив". Тот же чиновник, считающийся правой рукой Моди, призвал придать хинди статус основного государственного языка. Это прямое нарушение Конституции, которая гарантирует равноправие 22 основным языкам. Как подчеркнул Йечури, идеология одной нации, одной культуры и одного языка неприемлема, поскольку подменяет здоровый патриотизм пещерным национализмом и разрушает светское государство.



Левая альтернатива



Однако власти пока удается дурачить людей. В Махараштре БДП и ее главный союзник - правонационалистическая "Шив сена" - потеряли часть мест, но сохранили большинство. В Харьяне БДП также заняла первое место, хотя для создания правящей коалиции ей пришлось договариваться с региональными партиями.



Для Индийского национального конгресса выборы оказались довольно успешными. Но чем дальше, тем яснее его отказ от прогрессивных идей прошлого. Партия следует неолиберализму, заигрывает с националистами и отвергает призывы к созданию широкой коалиции. Более того, иногда ИНК бросает главные силы на борьбу не с правительством, а с Левым фронтом. Так было во время парламентских выборов в возглавляемом коммунистами штате Керала, а также на выборах в Махараштре.



Оказавшись в сложных условиях, коммунисты не сдаются. Последние выборы в парламент стали для них неудачными: они провели всего пять депутатов - три от КПИ(м) и два от КПИ. После этого был проведен предельно самокритичный анализ и выработаны направления дальнейшей работы. В решениях июньского пленума ЦК КПИ(м) отмечалось, что коммунисты должны возглавить борьбу трудящихся за решение насущных проблем, активизировать массовые протесты, бороться с антикоммунизмом и национализмом, обеспечить единство левых и светских сил. "Только коммунисты могут выработать альтернативу курсу БДП и РСС", - заявил член Политбюро ЦК КПИ(м) Пракаш Карат.



Это понимают и в правящих кругах. Против коммунистов развернута кампания клеветы и террора. В штате Трипура сожжены десятки офисов и домов активистов, 21 октября там арестовали бывшего министра от КПИ(м) Бадала Чоудхури. Разгромлен штаб коммунистов в штате Раджастхан, избиты члены КПИ(м) и их сторонники.



Но сознание масс проясняется. В Махараштре кандидат от КПИ(м) Николь Винод сумел победить действующего депутата от БДП в округе Дахану. И это при том, что за того агитировал главный министр штата, хвастливо заявлявший о "конце коммунистов". В другом округе - Калван - партии не хватило для победы лишь 3 процентов. Всего КПИ(м) и КПИ набрали в штате 250 тыс. голосов - почти втрое больше, чем на парламентских выборах.



Большое значение имели довыборы в Керале. На парламентских выборах коммунисты проиграли там ИНК, что дало повод недоброжелателям говорить о скором крахе правительства Левого фронта. Однако теперь КПИ(м) сумела занять первое место, победив в двух из пяти округов. В сентябре кандидат Левого фронта принес коалиции еще одно место. В борьбе против неолиберализма и мракобесия коммунисты уверенно держат красное знамя.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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