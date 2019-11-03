 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.11.2019
14:57  В центре Душанбе горит недостроенная гостиница "Исмоили Сомони" (видео)
14:50  Как китайцы отомстили монголам за завоевание их страны при Чингисхане?
11:11  Минтруда Узбекистана: 389 тысяч женщин работают за рубежом
10:07  В Узбекистане предложили проводить свадьбы по одному сценарию (И с одной на всех невестой?)
01:01  Черные наваждения Индии. Национализм набирает обороты, - С.Кожемякин
01:00  КНР и социальная справедливость, - В.Павленко
00:59  Политический туман на Британских островах сгущается, - В.Прохватилов

00:53  Великая, но забытая битва на Ворскле. Как, разгромив Литву, татары помогли Руси стать великой
00:52  Афганская мода: традиции и новые веяния
00:42  Умерла прекрасная франко-швейцарская певица Мари Лафоре (видео)
00:13  Битва при Пуатье: как арабам закрыли калитку в Европу
00:07  Где таджику жить лучше? О таджиках, живущих в Казахстане, России и Таджикистане
Воскресенье, 03.11.2019
19:17  Белоруссия рассчитается с РФ китайскими деньгами, - А.Ходасевич
17:57  Безумный рельс. Более 1 млрд тенге украдено в ходе строительства LRT в Нур-Султане
15:34  Официальный визит главы Таджикистана в страны Евросоюза
15:04  Россия отомстит за гибель бойцов ЧВК в Дейр-эз-Зоре, отбив у США сирийскую нефть
14:57  Китайские добровольцы в боях за Советскую власть
14:52  Восстание в Темиртау: почему солдаты стреляли в комсомольцев?
14:45  Секулярная история позднефеодального Узбекистана? (рецензия), - Б.Алимджанов
14:44  "Сейсмически неустойчивые". В Узбекистане пытаются подвести основание под снос советских многоэтажек
10:26  Семейство Неру своих героев не отдает. Индийская оппозиция выступила против ревизии истории
10:11  Споры о легализации в Казахстане марихуаны: можно ли использовать зло во благо? - "Э-К"
03:03  Откуда взялись узбеки в Казахстане и как к ним относятся?
02:14  История Половцев (от цинь-ча до кипчаков)
00:23  Сепаратизм курдов подпитывают Соединенные Штаты и нефть, - В.Мухин
00:08  Карта "Северного потока – 2". Как пойдет российский газ в Европу в 2020-ом
00:04  Рухани может спасти Трампа, - С.Тарасов
00:02  The Hill: США ждет серия провалов на Ближнем Востоке?
00:01  Банзай! Патрульных милиционеров в Бишкеке оснастили легендарным оружием самураев
00:00  Иран готовит ответ США, - С.Шакарянц
Суббота, 02.11.2019
20:32  "Клановости в Кыргызстане больше не будет", - С.Жээнбеков (глава калана Жээнбековых)
14:59  Гунны. Великое возвращение скифов
14:56  Удивительный сирийский парадокс, - Ф.Лукьянов
14:54  Либерализм - иллюзия свободы, - В.Багдасарян
14:52  Игра втемную: африканцы станут европейцами к середине XXI века, - В.Добрынин
12:00  Саммит ШОС в Ташкенте. Какие документы подписали главы правительств
11:56  Штрафстоянки для скота появились в Восточно-Казахстанской области
11:25  Российская паспортизация Донбасса: ажиотажа нет, 500 человек в сутки
11:06  Павлодар, Коряковское или Кереку? Когда казахи заселили север современного Казахстана
10:39  Зачем КазЕлбасам наследие Золотой Орды?
01:24  Ташкент будет отчаянно торговаться: о чем договорятся Россия и Узбекистан?
01:00  Предстоящий саммит ШОС обещает сюрпризы и открытие сезона коллективной "охоты" за влияние в Афганистане
00:48  В Грузии раскрыт заговор... попов, которые хотели умертвить своего патриарха
Пятница, 01.11.2019
20:06  Авто подорожает? Кыргызстан не получил льготы от ЕАЭС
20:03  Китай получил от ВТО разрешение на введение ответных пошлин на товары из США
19:58  Евразийский евро на пороге, - А.Разуваев
19:57  Strategist: КНР знает цену господства в редкоземельной промышленности
19:55  "Арабская осень" на Ближнем Востоке: иранская защита и саудовский гамбит
19:53  США могут потерять Турцию, - С.Тарасов
19:51  Россия - незаменимая страна на БлВостоке, - Юджин Румер
19:50  Киргизия: идеологическая диверсия с оглядкой на Запад, - С.Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане предложили проводить свадьбы по одному сценарию (И с одной на всех невестой?)
10:07 04.11.2019

Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова предложила разработать стандартные сценарии для свадеб и торжеств, которые вобрали бы в себя национальные ценности и современные аспекты.
Как сообщили местные СМИ, заместитель министра также заявила, что Управление по развитию концертно-зрелищных учреждений при Министерстве культуры и "Узбекконцерт" уже начали работу над выработкой правил по проведению свадеб.

"Что является главной проблемой? Во-первых, сохранение истории и национальных ценностей. Во-вторых, идти в ногу с современностью. На что следует делать акцент при приглашении артистов? Например, президент предлагал, чтобы на свадьбах пели макомы (жанр узбекской профессиональной му­зы­ки уст­ной тра­ди­ции - прим. ред.). Вместе с тем, необходимо привлечь ученых и провести исследования о традиции свадеб, показать, как можно проводить красивые свадьбы", - цитируют Камолу Акилову местные издания.

14 сентября 2019 года Кенгаши Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на совместном заседании утвердили Положение о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий.

Согласно утвержденному парламентом порядку, семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться только один день в период времени с 06:00 до 23:00. В зависимости от местных условий городские и районные кенгаши народных депутатов могут определять время угощения пловом отдельно. Проведение семейных мероприятий после 23:00 не допускается.
В семейных торжествах могут принимать участие до 200 человек, а в угощении пловом, связанным с этими мероприятиями, - до 250. В двойной свадьбе могут участвовать до 250 гостей, на плове - до 300.
Мероприятия, посвященные памяти усопших, могут длиться не более трех дней с участием неограниченного числа граждан.

Лица, проводящие свадьбу, должны уведомить орган самоуправления граждан по месту жительства не менее чем за неделю до проведения мероприятия.
На свадьбах, включая посещение церемонии государственной регистрации брака, а также прибытие и отбытие жениха и невесты в свадебный зал, не разрешается использование более трех легковых автомобилей. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2020 года.

Штраф за нарушение порядка проведения свадеб может составить от 2,2 млн до 11,1 млн сумов ($230-$1170).

03 Ноябрь, 2019

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572851220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Аскар Мамин представил пакет инициатив по развитию экономического сотрудничества в рамках ШОС
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Дарига Назарбаева: "Местное самоуправление призвано стать полноценным и сильным звеном в системе управления страной"
- Кадровые перестановки
- Самрук-Казына: некоторые цифры из отчетности за 2018 год
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-октябрь 2019 года составила 3,9%
- Алихан Смаилов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК У. Мозером и страновой командой ООН
- 31 октября состоялось очередное заседание Счетного комитета
- Заработная плата в IІІ квартале 2019 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  