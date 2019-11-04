Минтруда Узбекистана: 389 тысяч женщин работают за рубежом

11:11 04.11.2019

В Узбекистане уровень безработицы в первом полугодии составил 9,1 процент, уровень женской безработицы – 13 процентов. То есть, 53 процента безработных приходится на женщин.



Как сообщают местные СМИ, об этом на международном форуме "Роль женщин Центральной Азии в решении социальных проблем 21-го века" сообщил представитель Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Фазлиддин Мамарасулов.

По словам чиновника, женщины составляют около 15 процентов (389 тысяч) из 2 млн. 851 тыс. граждан, выехавших за границу для осуществления временной трудовой деятельности.

"Это означает, что работы по обеспечению занятости женщин осуществляются недостаточно", – отметил Фазлиддин Мамарасулов.



04 Ноябрь, 2019