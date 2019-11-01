Как китайцы отомстили монголам за завоевание их страны при Чингисхане?

14:50 04.11.2019

Монгольская династия Юань в Китае была свергнута в результате крестьянского восстания. Каждый, кто знаком с китайской историей, знает, что крестьяне всегда яростно ненавидели правящий класс – огромный чиновничий аппарат империи. Любой его представитель, который попадал в руки бунтовщикам, нес наказание сразу, согласно тогдашним нормам гуманности. Независимо от того, монгол это был или китаец.



После победы мятежа, уцелевшие чингизиды, их приближенные и не знатные монголы отступили на север, в степи. Но отказываться от власти над Срединным государством они не собирались. Поэтому новый крестьянский император решил разбить врага на его собственной территории, к северу от Великой стены.



В 1388-м году произошла победная для китайцев битва при озере Буйр-Нуур. Великий хан был разгромлен и бежал, но в плен попало более 70 тысяч воинов, а также 3 тысячи придворных – мужчин и женщин.



Несколько тысяч монгольских дворянок (включая принцесс) были изнacилoвaны китайскими солдатами. Монгольская королева считалась очень красивой, поэтому генерал Лан Юй изнacилoвaл несколько раз по пути на юг.



Королева немного говорила по-китайски, поэтому она спросила своего сурового победителя: "Вы утверждаете, что пришли из цивилизованного мира. Как можно было сделать такую грязную вещь?". Генерал ответил: "Сотню лет назад ваши люди таким же образом опозорили императрицу династии Сун, а теперь я отплатил за нее!"



Эта битва была лишь одним из множества кровавых военных походов новой династии Мин, начатых под лозунгом "изгнание татарских варваров и восстановление китайской цивилизации".



Новые правители Китая не остановились на захвате традиционной северной столицы страны, Пекина (который тогда назывался Даду или Ханбалык) и преследовали монголов в их собственных землях. В 1388 году китайцы разграбили Каракорум, древнюю столицу чингизидов.



В течение следующих 90 лет монголы вернулись к своему обычному состоянию разобщенности, какое было за столетия до Чингисхана. Многие князья стали данниками династии Мин. Если бы существовала эпоха "китайской мести", то она датировалась бы с 1380-1480-и годами. В то время императорский экспедиционный корпус даже рыскал по степям в поисках ханского двора, чтобы найти и уничтожить монгольских аристократов. Считалось, что это будет способствовать разделению народа.



В середине 17-о века главным гегемоном на востоке Евразии стал прежде ничтожный народ маньчжуров. В 1630-е годы ими была покорена большая часть монгольских родов, а вскоре начато завоевание Китая. Этот процесс завершился в конце столетия. Новая династия кочевого происхождения хорошо понимала, что единственные, кто может оспорить их власть – это монголы. Если только они объединятся.



Поэтому ресурсы Китая, и бескомпромиссность маньчжуров были использованы для того, чтобы такого никогда не произошло. Когда владычество над степью перешло к Джунгарии, государству западных монголов (ойратов), маньчжуры сколотили коалицию из подчиненных народов и устроили в степи настоящую рezню.



Только небольшая часть ойратов сумела пробиться из окружения и уйти далеко на запад, к Волге, где не так давно их сородичи основали Калмыцкое ханство.