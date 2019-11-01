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В центре Душанбе горит недостроенная гостиница "Исмоили Сомони" (видео)
14:57 04.11.2019

Отель уже более 13 лет получает всевозможные льготы преференции.

Несколько минут назад возник большой пожар в недостроенном пятизвездочном отеле "Исмоили Сомони" по проспекту Рудаки, 127. Об этом "АП" сообщили в главном управлении Государственной противопожарной службы МВД.

"Причина пожара пока неизвестна. Все пожарные машины, которые у нас есть, отправлены на место происшествия. И ребята работают", - сообщили в управлении.




Гостиница "Исмоили Сомони" известна тем, что ее возведение практически ежегодно освобождают от уплаты налога и таможенных платежей.

Возводимый уже более 13 лет в центральной части Душанбе пятизвездочный отель "Исмоили Сомони" планируется сдать в эксплуатацию в будущем году.

"Уверен, что до будущего года строительство данного объекта будет полностью завершено", - говорил летом текущего года председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ Джамшед Ахмадзода - Полностью завершена конструкция здания, остались только отделочные работы".

Строительством объекта, заказчиком которого значится Исполнительный аппарат президента РТ, занимается холдинговая компания "Исмоили Сомони – 21 век".

Церемония начала строительства пятизвездочного отеля "Исмоили Сомони" состоялась 15 марта 2006 года. Общий бюджет строительства тогда оценивался в 30 миллионов долларов.

Территориально объект находится по столичному проспекту Рудаки на площади 1,5 га. Ожидается, что будущая гостиница будет располагать 350 номерами общей площадью 20 тыс. квадратных метров.

Манзума Фируз, Аваз Юлдашев

Источник - Asia-Plus
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