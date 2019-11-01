Путин наградил высшим орденом РФ генерала Громова - Афганского пораженца, размотавшего бюджет Московской области

16:08 04.11.2019

Владимир Путин вручил сегодня в Кремле государственные награды



Почти 40 имен выдающихся россиян сегодня прозвучали в Кремле. Кого-то знает вся страна. Кто-то совсем неизвестен. Но все они получили награды из рук президента. В Екатерининском зале ученые, артисты, космонавты, спортсмены, врачи, рабочие – каждый сделал что-то такое, чем может гордиться вся страна. Как сегодня подчеркнул Владимир Путин, всех лауреатов объединяет, прежде всего, талант, профессионализм и преданность своему делу. К какой бы сфере оно не относилось. В этом году церемония получилась особенно трогательной.

Большинство участников торжественной церемонии не нуждаются в представлении, их имена известны всей стране: космонавты, ученые, инженеры, деятели культуры. В Екатерининский зал Кремля приглашены и люди, чьи достижения далеко не всегда на виду. Все они - герои сегодняшнего дня, лучшие из лучших, каждый в своем деле.

Открывая церемонию, Владимир Путин отметил: в зале собрались выдающиеся граждане страны, чьи достижения сыграли роль в ее развитии.



"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание, - сказал президент. - Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку".



Звезду Героя России Владимир Путин вручил космонавту Сергею Рыжикову. Он более 173 суток провел на орбите. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен Борис Громов - бывший командующий 40-й армией, руководивший выводом советских войск из Афганистана. Такой же наградной отмечены глава Курчатовского института Михаил Ковальчук и артистка Инна Чурикова.

"Я хочу поблагодарить своих учителей, у меня их было много. У меня были замечательные режиссеры, с которыми я работала в фильмах, в спектаклях, у меня главный мой режиссер – это Глеб Памфилов, который является моим любимым человеком", - сказала Чурикова.

Орденом за заслуги перед Отечеством 1 степени награжден певец Лев Лещенко. Оркестр встретил его мелодией песни "Соловьиная роща", которая стала его визитной карточкой.

"Огромная благодарность нашим учителям, нашим наставникам, нашим друзьям, я публике очень благодарен. И хочу сказать, что еще бы поработал немножко, и поработаю, наверное, уходить не собираюсь", - сказал Лев Лещенко.



Президент вручил награду и еще одному всенародному любимцу из "Ленкома" Александру Збруеву. В этом году он отметил 80-летней юбилей.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена и главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Под ее руководством наши спортсменки уже 20 лет завоевывают золото на всех крупных международных турнирах.



"Я счастлива, что стою рядом с флагом России. И это самое больше счастье – когда стоит наше поколение детей, над ними уже в начале пути поднимается флаг и звучит гимн нашей страны", - сказала Ирина Винер-Усманова.

Орден Александра Невского из рук президента получил Александр Знарок. Под его руководством наши хоккеисты одержали блестящую победу на зимней Олимпиаде в корейском Пхенчхане, буквально вырвав победу в финальном матче у сборной Германии.

Ордена Почета удостоена и Этери Тутберидзе, чьи воспитанники блистают на международных соревнованиях по фигурному катанию, а Алина Загитова завоевала золото зимней Олимпиады и уверенно покоряет одну высоту за другой.



В числе награжденных и легендарный диктор Центрального телевидения, чей голос хорошо знаком нескольким поколениям телезрителей, Игорь Кириллов.

Всего в списке награжденных - 43 фамилии. Награды вручены художнику Василию Нестеренко, артисту Леониду Агутину, певице Валерии. Еще несколько человек удостоены почетных званий заслуженных врачей, строителей, деятелей науки. Главе "Мосфильма" Карену Шахназарову вручен орден Александра Невского.

"Он связан с именем любимого и, может быть, наиболее почитаемого нашего героя и святого Александра Невского, который еще в глубине веков произнес свою знаменитую фразу "не в силе Бог, а в правде". Мне кажется, в этой короткой и ясной фразе он сформулировал всю квинтэссенцию, которой служит российская культура многие столетия, и это, мне кажется, очень важно", - отметил режиссер.

Еще несколько человек удостоены почетных званий - заслуженных врачей, строителей, деятелей науки. Завершая церемонию, Владимир Путин поздравил ее участников.



"Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей. Но залог того, что мы их всегда преодолеем и сделаем это блестяще, – это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики, - заявил Владимир Путин. - Спасибо вам большое. Поздравляю вас еще раз".

По традиции после окончания церемонии гости смогли пообщаться с президентом в неформальной обстановке за бокалом шампанского.

Олег Шишкин