 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КырГосИпотечной компании жуткий скандал, бардак и "беспредел"
17:19 04.11.2019

В ГИК снова скандал. Сотрудники недовольны новым руководством

Сотрудники Госипотечной компании недовольны сменой состава совета директоров. Об этом говорится в их обращении к президенту страны.
В своем письме они отмечают, что в ГИК работала ревизионная комиссия. Она подтвердила факты нарушений некоторых должностных лиц. Но эти люди продолжают работать.

"21 октября 2019 года безосновательно снимают председателя совета директоров Джаныбека Аманалиева. На его место утверждают Асейина Аракеева, который в течение двух лет не участвовал в разработке инвестиционных проектов, как Азамат Абдыбеков и Джаныбек Аманалиев. В течение ноября председатель правления Эльмира Абжапарова, ссылаясь на протокол премьер-министра, хочет сократить четыре отдела, в которых работают неугодные люди. Она ведет компанию к намеренной ликвидации, собираясь отказаться от строительства. А ведь в течение трех лет депутаты Жогорку Кенеша твердили, что локомотив ГИКа - создание собственного жилого фонда", - пишут в письме сотрудники компании.

Они считают, что государственная программа "Доступное жилье 2015-2020" находится на грани срыва. А Эльмира Абжапарова говорит, что отказ от строительства - это рекомендация президента КР.
"Сооронбай Шарипович, обратите внимание и остановите беспредел в ГИК", - просят сотрудники Госипотечной компании.

На сегодня документ подписали 11 сотрудников ГИК, включая бывший состав совета директоров.

04 ноября 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
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