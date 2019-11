Просим освободить осужденного в Казахстане как "шпиона" ученого-китаиста К.Сыроежкина, - обращение к президентам Назарбаеву, Токаеву, Путину, Синь Цзиньпину

18:33 04.11.2019 Первому Президенту Республики Казахстан

Нурсултану Абишевичу Назарбаеву

Президенту Республики Казахстан

Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву

Президенту Российской Федерации

Владимиру Владимировичу Путину

Председателю Китайской Народной Республики

Си Цзиньпину



Обращение представителей научно-экспертного сообщества и творческой интеллигенции

Уважаемые господа Президенты!



Очень просим проявить милосердие и сделать все возможное в Ваших силах для того, чтобы всемерно и в кратчайшие сроки помочь известному во всем мире и авторитетному ученому-китаеведу, доктору наук, профессору, гражданину России (Указ Президента РФ от 02.07.2005г. № 770 "О приеме в гражданство РФ" (п.№101), http://kremlin.ru/acts/bank/22568/page/2), бывшему гражданину Казахстана (лишен гражданства РК решением суда от 07.10.2019г.) Сыроежкину Константину Львовичу, 1956 г.р., выпускнику Высшей школы КГБ СССР.

7 октября 2019 года он был осужден в Казахстане по статье 175 ч.1 уголовного кодекса "Государственная измена" и приговорен к 10 годам лишения свободы. К.Л.Сыроежкин не признал своей вины. Следствие и суд были закрытыми, а также, на наш взгляд, крайне несправедливыми и предвзятыми. Доказательства вины К.Л.Сыроежкина общественности представлены не были.

К.Л.Сыроежкин – выдающийся по мировым меркам профессионал, талантливый ученый, внесший весомый научный вклад в развитие Казахстана, Центральной Азии и России, их отношений с Китаем и многими другими странами.



Наше серьезное беспокойство вызывает не только нелепость самого обвинения, крайняя жестокость и очевидная несправедливость вынесенного приговора, но и то, что К.Л.Сыроежкин испытывает большие проблемы со здоровьем. По сути десятилетний срок приговора равносилен смертному приговору для К.Л.Сыроежкина.

С учетом всего этого и многого другого, что невозможно выразить словами, мы очень просим Вас применить всю Вашу власть и весь Ваш авторитет для того, чтобы К.Л.Сыроежкин в самые кратчайшие сроки был освобожден, помилован, прошел серьезную реабилитацию и вернулся к научной деятельности.

4 ноября 2019 года



178 представителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России, Беларуси, Украины, Индии, Пакистана, Японии, Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Канады и США. Сбор подписей продолжается.



1. Парамонов Владимир Владимирович, доктор философии (Ph.D.), руководитель Аналитической группы "Центральная Евразия" и одноименного интернет-проекта, Республика Узбекистан.



2. Чеботарев Андрей Евгеньевич, кандидат политических наук, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива", Республика Казахстан.



3. Орлов Дмитрий Геннадьевич, генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад", Кыргызская Республика.



4. Сарсембаев Ильяс Жазитович, доктор политических наук (Франция), Российская Федерация.



5. Богатырев Валентин Борисович, руководитель аналитического консорциума "Перспектива", Кыргызская Республика.



6. Строков Алексей Владимирович, кандидат химических наук, член Экспертного совета проекта "Центральная Евразия", Республика Узбекистан.



7. Малабаев Саламат Касымбекович, кандидат исторических наук, Кыргызско-российский славянский университет, Кыргызская Республика.



8. Агелеуов Галым Есенбаевич, президент Общественного фонда "Либерти", Республика Казахстан.



9. Дубнов Аркадий Юрьевич, политический аналитик, эксперт по Центральной Азии, Российская Федерация.



10. Сатторзода Абдунаби, профессор, Республика Таджикистан.



11. Панфилова Виктория Витальевна, журналист, обозреватель по Центральной Азии "Независимой газеты", Российская Федерация.



12. Уралов Семен Сергеевич, писатель, шеф-редактор, научно-исследовательский центр изучения проблем интеграции стран-участниц ЕАЭС "Союзный нарратив 2050", Российская Федерация.



13. Виельмини Фабриси, старший научный сотрудник, Центр политических исследований и связи (CPRO), Вестминстерский международный университет в г.Ташкенте, Италия.



14. Шибутов Марат Максумович, член Национального совета общественного доверия, член Общественного совета г.Алматы, Республика Казахстан .



15. Султанбаева Зитта Марленовна, художник, арт-критик, журналист, Республика Казахстан.



16. Минченко Евгений Николаевич, директор Международного института политической экспертизы, Российская Федерация.



17. Кожемякин Сергей Валерьевич, кандидат политических наук, Кыргызская Республика.



18. Иванов Анатолий Александрович, журналист, Республика Казахстан.



19. Полетаев Дмитрий Вячеславович, кандидат экономических наук, Российская Федерация.



20. Петрушков Михаил Георгиевич, председатель Центра развития бизнеса Республики Таджикистан, Республика Таджикистан.



21. Полетаев Эдуард Эдуардович, руководитель Общественного фонда "Мир Евразии", Республика Казахстан.



22. Бирюков Сергей Владимирович, доктор политических наук, профессор, Российская Федерация



23. Губайдуллина Мара Шаукатовна, доктор исторических наук, профессор, Республика Казахстан.



24. Михайлов Григорий Иосифович, шеф-редактор Информационного агентства "Регнум", Российская Федерация.



25. Байдаров Еркин Уланович, кандидат философских наук, Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова, Республика Казахстан.



26. Ризоен Шерали, кандидат политических наук, Республика Таджикистан.



27. Ахметова Лайла Сейсембековна, доктор исторических наук, профессор, Республика Казахстан.



28. Абашин Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в г.Санкт-Петербурге, Российская Федерация.



29. Мармонтова Таисия Викторовна, кандидат исторических наук, Республика Казахстан.



30. Лизан Иван Юрьевич, редактор, научно-исследовательский центр изучения проблем интеграции стран-участниц ЕАЭС "Союзный нарратив 2050", Российская Федерация.



31. Майтдинова Гузель Майтдиновна, доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя правления Центральноазиатского экспертного клуба "Евразийское развитие", Республика Таджикистан.



32. Дзермант Алексей Валерьевич, научный сотрудник Института философии Национальной Академии наук Беларуси, Республика Беларусь.



33. Хидоятзода Комрони Джамолидин, политический аналитик, Республика Таджикистан.



34. Саари Даниал Борисович, писатель, руководитель аналитического центра, Алматы менеджмент университет, Республика Казахстан.



35. Юсупов Юлий Батырович, независимый экономист, Республика Узбекистан.



36. Музапарова Лейла Маратовна, кандидат экономических наук, Республика Казахстан.



37. Рахимов Комрон Хакимджонович, аспирант, Республика Таджикистан.



38. Пластун Владимир Никитович, доктор исторических наук, профессор востоковедения, Новосибирский государственный университет, Российская Федерация.



39. Laruelle Marlene, Director, Institute for European, Russian and Eurasian Studies, George Washington University, USA.



40. Махмадшоев Рахматшо, доктор исторических наук, профессор, Республика Таджикистан.



41. Быков Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, Российская Федерация.



42. Садовская Елена Юрьевна, кандидат философских наук, международный консультант по миграции и миграционной политике в Казахстане и Центральной Азии, Республика Казахстан.



43. Великая Анна Алексеевна, кандидат политических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН, Российская Федерация.



44. Абдуллаев Камолудин, историк, Республика Таджикистан.



45. Саттаров Рафаэль, политолог-международник проживающий в США, Республика Узбекистан.



46. Кыдырмышев Назикбек Самидинович, историк и публицист, Кыргызская Республика.



47. Титенков Владимир Алексеевич, политтехнолог, Российская Федерация.



48. Морозов Антон Александрович, кандидат политических наук, Республика Казахстан.



49. Барсуков Александр Михайлович, кандидат политических наук, Российская Федерация.



50. Каршибоев Нуриддин, журналист, Республика Таджикистан.



51. Файзуллина Светлана Рустемовна, независимый исследователь, Республика Узбекистан.



52. Князев Александр Алексеевич, доктор исторических наук, Российская Федерация.



53. Сафаров Сайфулло Садулоевич, кандидат философских наук, Республика Таджикистан.



54. Тюлегенов Медет, преподаватель Американского университета Центральной Азии, Кыргызская Республика.



55. Горнов Сергей Николаевич, научный редактор Медиацентра "Диалог", Российская Федерация.



56. Кожирова Светлана Басейовна, доктор политических наук, Республика Казахстан.



57. Подосокорский Николай Николаевич, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой Новгородского государственного университета, Российская Федерация.



58. Зульхарнеев Альберт Фархатович, ПИР-Центр, Российская Федерация.



59. Бляхер Леонид Ефимович, доктор философских наук, профессор, Российская Федерация.



60. Dave Bhavna, Doctor of Political Science, SOAS, University of London, United Kingdom.



61. Кузьмин Алексей Сергеевич, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, Российская Федерация.



62. Чоротегин (Чороев) Тынчтыкбек, доктор исторических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Кыргызская Республика.



63. Сидоров Олег Николаевич, политолог, Российская Федерация.



64. Инджиголян Анжела Алвановна, кандидат социологических наук, доцент, Республика Казахстан.



65. Толипов Фарход Фазылович, доктор философии (Ph.D.), директор негосударственного научного учреждения "Караван знаний", Республика Узбекистан.



66. Каукенов Адиль Серикулы, кандидат юридических наук, директор Центра китайских исследований, Республика Казахстан.



67. Гриценко Анна, заместитель главного редактора сайта "Новости Узбекистана", Республика Узбекистан.



68. Леонтьева Нина Викторовна, журналист-международник, востоковед, Российская Федерация.



69. Иманалиева Бермет, эксперт, Центр стратегических инициатив, Кыргызская Республика.



70. Мармонтова Таисия Викторовна, кандидат исторических наук, Республика Казахстан.



71. Казанцев Андрей Анатольевич, профессор Высшей школы экономики, Российская Федерация.



72. Торебаева Мадия Кенесовна, журналист/редактор, Республика Казахстан.



73. Хон Евгений Викторович, национальный программный координатор Международной организации по миграции, Республика Казахстан.



74. Рева Сергей Иванович, кандидат политических наук, Российская Федерация.



75. Шукурзода Мавлон, член творческого союза журналистов Узбекистана, Республика Узбекистан.



76. Панарин Сергей Алексеевич, кандидат исторических наук, заведующий Центром исследования общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН, Российская Федерация.



77. Мамадазимов Абдугани Мамадрахимович, кандидат политических наук, политолог, Республика Таджикистан.



78. Амрекулов Нурлан Ауэзханович, обществовед, Республика Казахстан.



79. Сариев Марс, политический аналитик, редактор сайта "Аралаш kg", Кыргызская Республика.



80. Нечаева Елена Леонидовна, кандидат политических наук, Республика Казахстан.



81. Кузьмина Елена Михайловна, кандидат политических наук, заведующий сектором ИМЭМО РАН, Российская Федерация.



82. Онучко Марина Юрьевна, кандидат политических наук, Республика Казахстан.



83. Касымова Назокат Анваровна, доктор политических наук, профессор, Республика Узбекистан.



84. Sebastien Peyrouse, Research Professor, Central Asia Program, IERES, Elliott School of International Affairs, George Washington University (USA), France.



85. Мирманова Ассоль Ербулатовна, президент Общественного фонда AIN Citadel, Республика Казахстан.



86. Юлдашева Гули Исматуллаевна, доктор политических наук, Республика Узбекистан.



87. Эсенгул Чинара, кандидат политических наук, эксперт по вопросам безопасности, Кыргызская Республика.



88. Солозобов Юрий Михайлович, директор международных проектов Института национальной стратегии, Российская Федерация.



89. Сеитова Мара Утегеновна, кандидат философских наук, ведущий сотрудник и ученый секретарь КИСИ при Президенте РК (1995-2000 гг.), Республика Казахстан.



90. Бойматов Лукмон, профессор, исследователь в Линчепингском Университет (Швеция), Республика Таджикистан.



91. Плотников Дмитрий Сергеевич, кандидат полит наук, Российская Федерация.



92. Майгельдинов Казбек Умирзакович, политолог, Республика Казахстан.



93. Котенко Денис Григорьевич, аспирант Алтайского государственного педагогического университета, Российская Федерация.



94. Назаров Равшан Ринатович, кандидат философских наук, Республика Узбекистан.



95. Умбеталиева Толганай, кандидат политических наук, Центральноазиатский фонд развития демократии, Республика Казахстан.



96. Мурашкин Николай Юрьевич, доктор философии (Ph.D.), приглашенный исследователь, Гриффитский институт Азии, Университет Гриффита (Австралия), Российская Федерация.



97. Ильхамов Алишер, внештатный научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований, Университет Лондона (Великобритания), Республика Узбекистан.



98. Шевцов Юрий Вячеславович, директор Центра по проблемам европейской интеграции, Республика Беларусь.



99. Притчин Станислав Александрович, кандидат исторических наук, руководитель Аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Южного Кавказа Института востоковедения РАН, Российская Федерация.



100. Коридоров Эдуард Анатольевич, член комитета РАСО по политтехнологиям, Российская Федерация.



101. Шиян Ольга Владимировна, исполнительный директор Общественного фонда Transparency Kazakhstan, Республика Казахстан.



102. Кариева Нигора Анварджанова, докторант PhD, Республика Узбекистан.



103. Мухаммад-Дост Зайнаб, независимый исследователь (проживающий в Великобритании), Республика Узбекистан.



104. Караваев Александр Валерьевич, научный сотрудник Института экономики РАН, Российская Федерация.



105. Черепнин Валентин Александрович, бывший старший научный сотрудник Института рыбного хозяйства Украинской Академии наук, Украина.



106. Муллоджанов Парвиз, доктор наук (Ph.D.), Республика Таджикистан.



107. Kellner Thierry, Lecturer, Université Libre de Bruxelles, Belgium.



108. Алимджанов Бахтиер Абдихакимович, кандидат исторических наук, независимый исследователь, Республика Узбекистан.



109. Суханбердин Шакир Закирович, юрист, Российская Федерация.



110. Рахимов Мирзохид Акрамович, доктор исторических наук, профессор, Республика Узбекистан.



111. Дзарданова Светлана, эксперт Центрально-азиатского института стратегических исследований (Казахстан), Туркменистан.



112. Мусаева Наргиза, директор научно исследовательского центра "Развитие Центральной Азии", Республика Узбекистан.



113. Деловарова Лейла Федоровна, доктор философии (Ph.D.) в области международных отношений, Республика Казахстан.



114. Салимов Фаррух Насимович, кандидат исторических наук, доцент, Таджикский национальный университет, Республика Таджикистан.



115. Сырлыбаева Бэла Рашидовна, кандидат экономических наук, Республика Казахстан.



116. Чернышов Юрий Георгиевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой "Всеобщая история и международные отношения" Алтайского государственного университета, Российская Федерация.



117. Бажова Татьяна, правозащитник, Республика Казахстан.



118. Курныкин Олег Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент Алтайского государственного университета, Российская Федерация.



119. Омарова Айгуль Абдысалимовна, политолог, журналист, Республика Казахстан.



120. Ордабаев Асет, докторант Казахского национального университета, Республика Казахстан.



121. Домбровский Николай Николаевич, юрист, журналист, Республика Казахстан.

122. Ашимбаев Данияр, политолог, главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии, Республика Казахстан.

123. Боронин Олег, кандидат исторических наук, бывший доцент кафедры востоковедения Алтайского государственного университета, Российская Федерация.

124. Булешева Дина Джолдасовна, пенсионер, ранее - Президент Общественного фонда

"Центр поддержки экологически мигрантов" (1999-2015 гг.), Республика Казахстан.

125. Абулгазин Мурат, эксперт-международник, ветеран КГБ СССР-КНБ РК, выпускник Высшей школы КГБ СССР, Республика Казахстан.

126. Андрюшин Максим Валерьевич, журналист, член Политсовета Общенациональной социал-демократической партии, Республика Казахстан.

127. Гущин Александр Владимирович, эксперт РСМД, доцент Российского государственного гуманитарного университета, Российская Федерация.

128. Отарбаева Бахытнур Зейнуллаевна, профессор Школы государственной и общественной политики и права, Алматы менеджмент университет, Республика Казахстан.

129. Дятленко Павел Иванович, кандидат исторических наук, доцент, Кыргызская Республика.

130. Искакова Гульнар, доктор политических наук, профессор, Республика Казахстан.

131. Галкина Ирина, журналист, Республика Казахстан.

132. Исабаева Сауле Борисовна, журналист, Республика Казахстан.

133. Своик Петр Владимирович, кандидат технических наук, руководитель Казахстанской ассоциации "Прозрачный тариф", Республика Казахстан.

134. Атаниязова Юлдуз Аминовна, кандидат юридических наук, председатель Региональной общественной организации "Содействие, сотрудничество, созидание", Российская Федерация.

135. Дудка Елена Валерьевна, журналист, Республика Казахстан.

136. Дуванов Сергей Владимирович, журналист, правозащитник, Республика Казахстан.

137. Бисенбаев Асылбек Кнарович, писатель, журналист, кандидат исторических наук, Республика Казахстан.

138. Джандосова Фатима, социолог, Центр исследований "Сандж", Республика Казахстан.

139. Айдарханова Эльвира, докторант, Республика Казахстан.

140. Мовкебаева Галия, доктор исторических наук, профессор, Республика Казахстан.

141. Blank Stephen, Doctor of Science, Professor, USA.

142. Ибодуллоев Хуршед Убайдуллоевич, кандидат медицинских наук, Российкая Федерация.

143. Жусипов Бахыт Сайлаубаевич, кандидат политических наук, доцент, Республика Казахстан.

144. Дундич Алексей Сергеевич, эксперт в сфере международных отношений, Российская Федерация.

145. Mohan Lalit, writer, Research Assistant, India-Dialogue, Republic of India.

146. Iannarelli Marcello, Doctor in Political Science, Italy.

147. Ro Chamliana, Member Secretary, Mizoram Institute of Advanced Studies, Republic of India.

148. Kreyenbroek Philip G., Professor Emeritus of Iranian Studies, Georg-August University Göttingen, Germany.

149. Panga Murlidhar, Doctor of Science, Head of the Department of International Business and International Relations, Prestige Institute of Management and Research, Republic of India.

150. Chan Wing Chi, Poet and Musician, USA.

151. Prashant Kumar Singh, PhD, JNU, Republic of India.

152. Goble Paul, Adjunct Professor, Analyst, Writer and Observer, Window on Eurasia, USA.

153. Bhatia Vijay, Assistant Professor, University of Delhi, Republic of India.

154. Maddukuri J Rao, President, Poland-India Business council, Republic of India.

155. Shoaib Khan, Research Scholar, Centre for Central Eurasian Studies, University of Mumbai; President, ALFAAZ Education and Cultural Society, Mumbai; Lecturer, Mahim Social Workers College, Mumbai, Republic of India.

156. Palmer James, Senior Editor, Foreign Policy Magazine, USA.

157. Germano Giuseppe, Professor, University Federico II of Naples, Italy.

158. Рахматуллаев Шавкатжон Мухаммадалиевич, доцент, кандидат исторических наук, Республика Узбекистан.

159. Касенова Наргис, старший научный сотрудник, Дэвис-центр российских и евразийских исследований, Гарвардский университет (США), Республика Казахстан.

160. Ioffe Grigory, Professor, Radford University, USA.

161. Daya Shanker, Associate Professor, Department of Earthquake Engineering, IIT ROORKEE, Uttarakhand, Republic of India.

162. Chakraborty Swati Ray, International Fellow, KAICIID (Vienna, Austria); Faculty Coordinator, Schoolguru Eduserve Pvt. Ltd. India; Country Director-India, Eurasian Doctoral Summer Academy (EDSA), Republic of India.

163. Soomro Shafique, Urbanization and Social Policy Researcher, Pakistan Institute of Development Economics, Pakistan.

164. Gao Feng, Ph.D., Writer & Blogger, Toronto, Canada.

165. Oka Natsuko, Senior Research Fellow, Institute of Developing Economies, Japan.

166. Masood Yasir, Director Media and Publications, Centre of Excellence for China Pakistan Economic Corridor, Ministry of Planning, Development and Reform, Pakistan.

167. Fasihur Rehman Khan, journalist and analyst, Pakistan.

168. Примкулов Азиз, журналист Форума корреспондентов Центральной Азии, Ирана и России (СА-IrNews), Кыргызская Республика.

169. Schatz Edward, Professor, University of Toronto, Canada.

170. Мухатаева Гульнара Исахановна, политолог, Республика Казахстан.

171. Хайсин Азамат, руководитель пресс-службы филиала ОСДП г.Нур-Султан, Республика Казахстан.

172. Консон Григорий Рафаэльевич, доктор искусствоведения, профессор, профессор Института современного искусства, Российская Федерация.

173. Ahmad Shiraz, Lecturer, Department of History, Kashmir University, Pakistan.

174. Ландышева Катерина (Чалова Александра Станиславовна), писатель, блогер, Республика Казахстан.

175. Соляник Сергей, экоактивист, Республика Казахстан.

176. Дорохов Юрий, журналист, редактор, управляющий партнер агентства "Инсайт Медиа", Республика Казахстан.

177. Орынбетова Бэлла, активист движения Respublika, Республика Казахстан.

178. Хлюпин Виталий Николаевич, кандидат полит. наук, редактор веб-сайта centrasia.org, РФ



