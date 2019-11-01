Председатель Конституционного суда Монголии Одбаяр подозревается в домогательстве к стюардессам

21:15 04.11.2019

Дорж Одбаяр, председатель конституционного суда Монголии и его спутник, который не был опознан, были обвинены в сексуальных домогательствах к стюардессам Korean Air. Об этом сообщают ряд южнокорейских и монгольских СМИ.



Инцидент произошел на рейсе KE868, который вылетел из Улан-Батора в Инчхон 31 октября в 8 часов вечера. Как сообщает UPI, Одбаяр находился под воздействием алкоголя и неуместно дотронулся до ягодиц дежурной стюардессы, в то время как его коллега в возрасте 40 лет повис на плечах другой стюардессы.



Были произведены аресты подозреваемых и после приземления их передали в полицию аэропорта Инчхон. После допроса Одбаяра и его спутника, полиция аэропорта освободила двух мужчин, сославшись на дипломатический иммунитет, передает южнокорейская служба новостей Newsis.



Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что освобождение граждан Монголии было необоснованным. Согласно сообщениям южнокорейской прессы, Одбаяр проинформировал полицию аэропорта Инчхон, что у него есть иммунитет от судебного преследования и показал им свой дипломатический паспорт.



Министерство иностранных дел также заявило, что заявление Одбаяра было неверным и что права на неприкосновенность применимы только к главам государств и министрам иностранных дел.

В итоге Одбаяра освободили и разрешили отправиться в пункт назначения. Согласно сообщениям, монгольский чиновник заявил, что по возвращении будет сотрудничать со следователями.



Как пишет монгольский новостной сайт itoim.mn, Д.Одбаяр отверг эту информацию и заявил, что это был другой монгольский гражданин.