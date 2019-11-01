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|Скончалась известная кыргызская журналистка Чынара Токонова
21:19 04.11.2019
В Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова. Ей было 37 лет. О ее смерти в социальной сети Facebook сообщили ее знакомые.
Известно, что она скончалась в больнице, не пережив второго инсульта. Первый она перенесла пару лет назад.
Чынара Токонова работала на КТРК, НТС, радио "Санжыра", в проекте "Интерньюс". В последнее время руководила проектом "Булан институт" в Бишкеке.
Коллектив 24.kg выражает соболезнования родным и близким Чынары Токоновой.
Мария ОРЛОВА