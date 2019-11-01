Саиде Мирзиеевой стукнуло 35. Поздравляем!

21:33 04.11.2019

Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева сегодня празднует день рождения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Саида Мирзиеева родилась 4 ноября 1984 года в Коканде. Сегодня ее уже успели поздравить в соцсетях коллеги и близкие, а также известные артисты и другие деятели культуры.



Пожалуй, самые трогательные слова адресовала ей младшая сестра на своей странице в Инстаграм, проиллюстрировав их фото.



"Моя любимая, старшая Сестра, сегодня день, когда ты появилась на свет! Моя опора, мой путеводитель, мой родной и самый близкий человек. Я благодарна Всевышнему и нашим родителям за то, что в моей жизни есть ты! Мы выросли, у нас появилось много разных забот, мне стало тебя не хватать и временами от этого было очень грустно, но Всевышний осчастливил меня, послав доченьку, Раньку, твою маленькую копию! И теперь частичка тебя всегда рядом со мной)))))", – отметила Шахноза Мирзиеева.



Свои поздравления имениннице опубликовал и Отабек Умаров.



"Дорогая Саидахон, искренне поздравляю тебя с днем рождения! Желаю всегда оставаться столь же сильной, отзывчивой и уверенной в себе! Стремление к совершенству – твое жизненное кредо, пусть все трудности и впредь расступаются перед твоим упорством и целеустремленностью. Ты радость жизни и любовь моего брата. Желаю, чтобы твои детки Миромон и Саодатхон всегда радовали тебя своими достижениями. Пусть по жизни всегда сопутствуют удача, радость и любовь!", – написал он на своей странице в Инстаграм.



Напомним, что Саида Мирзиеева в 2006 году окончила Университет мировой экономики и дипломатии, затем два года училась в магистратуре Ташкентского государственного юридического университета, с 2008 по 2010 годы была магистром Московского государственного университета (МГУ).



С 2018 года и по настоящее время она является научным сотрудником Академии государственного управления при президенте Узбекистана и Центра стратегических исследований МГУ.



С 2019 года работает в должности заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций.