Германия готовится к уходу Меркель и меняет внешнюю политику, - Д.Седов

22:19 04.11.2019

Дмитрий СЕДОВ | 03.11.2019 |



"Берлин и Европа должны заменить в будущем США как мировые полицейские"

Министр обороны ФРГ и по совместительству председатель ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила на прошлой неделе создать на севере Сирии зону безопасности под контролем НАТО. Это предложение не было поддержано ни одной из стран-участниц блока.

По сути, Крамп-Карренбауэр выразила консолидированное мнение немецкой политической верхушки, недовольной ролью США на Ближнем Востоке и задумавшей усилить там немецкое присутствие. В ответ на пассивное поведение партнеров по блоку германское правительство решило продолжить военные операции в Сирии и Ираке. Оно объявило, что операции с использованием истребителей "Торнадо" и самолетов дозаправки, дислоцирующихся на базе Аль-Азрак в Иордании, продлятся до марта 2020 года. Тренировочные центры бундесвера в центральном Ираке и в курдских районах Сирии продолжат свою деятельность до октября 2020 года.

Не отложена в сторону и идея создания зоны безопасности на севере Сирии. Сейчас идут проработка этого предложения и его обсуждение в бундестаге.



Предполагается, что в зоне безопасности должны разместиться 30-40 тыс. военнослужащих НАТО из Европы. Германия готова послать 2,5 тыс. военнослужащих. По представлениям немецких военных, зона безопасности должна быть разделена на 4 сектора по 30 км в длину и 40 км в ширину. В одном из секторов бундесвер будет возглавлять международные силы и предоставит для этого три укомплектованных и боеспособных батальона. Берлин готов предоставить своим войскам "полный пакет обеспечения" – разведку, спецназ, бронемашины, тяжелое вооружение, артиллерию, инженерные войска (минеров). Может быть также обеспечена поддержка с воздуха – разведка с помощью "Торнадо" и борьба с бронированными целями на земле с помощью еврофайтеров.



Стремление немцев продолжить военные операции в Сирии, готовящейся к мирному урегулированию, не могло не привлечь внимание. World Socialist Web пишет: "Целью немцев является не борьба с терроризмом, а доступ к нефти Ближнего Востока, подчинение его своему диктату и возвращение миллионов беженцев из Европы в зону войны".



Вокруг предложения Крамп-Карренбауэр в бундестаге развернулись дебаты, но ни одна из фракций не подвергла сомнению целесообразность втягивания Германии в сирийский кризис. Наиболее четко определил эту позицию заместитель руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль: "Происходящее в Сирии и Ираке должно находиться в фокусе наших интересов безопасности… Интервенция на Ближний Восток отражает нашу ответственность. Мы – сильнейшее государство в Европе. Мы сейчас являемся временным членом СБ ООН. Наш бундесвер представляет собой одну из сильнейших армий западного мира".



Вадефуль поддержал план Крамп-Карренбауэр. Он заявил то, что никогда не решилась бы сказать Ангела Меркель: "Нужно признать, что США находятся в состоянии отступления и не могут соответствовать своим обязательствам как мировой полицейский и охранитель западных интересов. Вывод германских элит однозначен: Берлин и Европа должны заменить в будущем США как мировые полицейские". К этой позиции присоединился член оборонного комитета бундестага, депутат от "Альтернативы для Германии" (АдГ) Герольд Оттен. По его мнению, Германия не имеет необходимого влияния из-за "десятилетий добровольно взятой на себя пассивности".

Представитель Левой партии в комитете обороны Александр Ной тоже не возражал против инициативы Крамп-Карренбауэр и призвал канцлера официально заявить, что Турция нарушает в Сирии международное право. В том же духе высказались представители зеленых и свободные демократы.



Все это не пустая риторика. С постепенным отходом Ангелы Меркель от власти в Германии (в октябре 2020 г. ее полномочия заканчиваются), обостряется борьба сил, стремящихся определять политическое лицо страны. Активно проявляют себя радикальные элементы, делающие заявку на более заметную, а возможно, ведущую роль Германии в западной политике. Их больше не устраивает старая формула "Германия – это экономический гигант и политический карлик". В их глазах Германия должна стать и политическим гигантом.

Традиционно сильные немецкие атлантисты готовы взять на себя лидерство в западном мире. Эта серьезная заявка не находит возражений в общественном мнении, так как в глазах немцев США в роли лидера себя скомпрометировали. Для правящей коалиции ХДС/ХСС – СДПГ это создает возможность возглавить новую волну. Эта тенденция раскрепощает немецкий национализм. World Socialist Web называет ее "возрождением германского империализма".