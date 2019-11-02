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|Ну и кто тут ишак? Рос-клоун Светлаков открыл ресторан узбекской кухни "Ишак" и не понимает почему на него обиделись узбеки
00:00 05.11.2019
Актер и шоумен Сергей Светлаков рассказал о конфликте с представителями узбекской диаспоры в Екатеринбурге после открытия его ресторана в городе под вывеской "Ишак". По словам актера, к нему приезжали вооруженные люди и угрожали, однако сейчас инцидент исчерпан, заявил он в интервью РБК.
Светлаков раскрыл подробности конфликта с представителями узбекской диаспоры в Екатеринбурге. По словам шоумена, к нему приезжали в ресторан и пытались угрожать – обещали, что разобьют стекла и так далее. Претензия уроженцев Узбекистана заключалась в том, что Светлаков назвал свой ресторан "Ишак" - для выходцев из соседней республики это слово несет крайне негативный смысл. Они утверждали, что оно их оскорбляет.
Но Светлаков не согласился с ними, подчеркнув, что для него ишак ассоциируется с фольклорным персонажем Ходжой Насреддином. Памятник ему установлен в центре Ташкента.
После неудачных переговоров выходцы из Средней Азии приехали к ресторану шоумена с оружием и начали угрожать, однако Светлаков обратился в полицию. В результате конфликт был исчерпан. Как отметил в интервью юморист, ему не понравилось, что кто-то диктовал ему условия в его родном городе.