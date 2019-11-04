Об интеграции Китая в мировой рынок, - В.Пироженко

00:17 05.11.2019

Виктор ПИРОЖЕНКО | 04.11.2019



Китай по-прежнему нацелен на то, чтобы стать субъектом, формирующим правила игры на мировом рынке

Обсуждение проблем торгово-экономических отношений КНР с другими странами, как правило, сосредоточено на присутствии китайских товаров и финансов на мировых рынках. Однако постепенно возрастает важность и другой темы – присутствия иностранных товаров и капитала на рынках Китая.



Руководство КНР взяло курс на открытость китайской экономики. В частности, последнее заседание Госсовета 16 октября было посвящено дальнейшей либерализации в стране режима для иностранных инвестиций. Было заявлено о необходимости "еще больше открыть финансовую отрасль, ликвидировать все ограничения по объему бизнеса для иностранных банков ... и компаний по управлению фондами в Китае ...снять требование по совокупным активам для создания банков с иностранным финансированием".



Китай постепенно отходит от модели экономики, основанной на капиталовложениях, в сторону модели, основанной на потреблении. Соответственно, растет значение импорта, основными источниками которого становятся потребление домохозяйств и развитие производственных отраслей.

Тенденция подтверждается статистикой. В первом квартале 2019 года средняя величина потребления китайского домохозяйства составила 15 464 юаня ($2185), что на 8,3% больше, чем годом ранее. Учитывая 1,3 млрд. чел. населения КНР, это очень существенный прирост в натуральном выражении. Внутренний рынок расширяется: в январе – сентябре розничные продажи в Китае достигли 29,7 трлн юаней. Растущий средний класс с его большой покупательной способностью постепенно превращает Китай в крупнейший потребительский рынок в мире. При сохранении данной тенденции Китай, вероятно, станет и крупнейшим в мире импортером.



Сегодня Пекин рассматривает увеличение роли КНР в экономической глобализации как важный способ дальнейшего развития страны. 5–10 ноября в Шанхае состоится вторая международная выставка импорта, которая расценивается китайским руководством как важнейшее событие в экономике. Особое внимание на выставке уделяется импорту природного сырья, продукции сельского хозяйства и высокотехнологичной продукции обрабатывающих отраслей, а также технологическим инновациям.



В Пекине считают, что открытие товарного и финансового рынков создает условия для импорта качественных и инновационных товаров, новейших технологий. Привлечение передовых иностранных компаний и финансового капитала рассматривается как способ ослабить в условиях протекционистского курса США чрезмерную зависимость от американской продукции и инвестиций, диверсифицировать риски.



Симптоматично, что значительная часть деловых кругов США игнорируют антикитайский курс Трампа. Так, в выставке в Шанхае примут участие 192 американские компании, а США займет первое место среди стран-участниц. В 2017 году (за 2018 год данных нет) американские компании зарегистрировали годовой объем продаж в Китае в $ 700 млрд., получив более $ 50 млрд. прибыли, и 97% опрошенных американских компаний заявили, что они прибыльны.



Известно, что одной из главных претензий США к КНР на торговых переговорах является требование максимально широко открыть китайский товарный и финансовый рынки иностранному, прежде всего американскому, капиталу. С учетом установки Пекина на открытость китайской экономики это требование Вашингтона похоже на попытку ломиться в открытую дверь, но администрация США недовольна тем, что Китай категорически отказывается открывать свои рынки немедленно и на условиях Запада.

Ограничения для иностранного капитала сознательно введены правительством КНР и играют свою роль в формировании развитой при этом независимой китайской экономики. И снимаются ограничения постепенно, по мере увеличения количества конкурентоспособных китайских компаний мирового уровня.



Последние решения властей КНР по либерализации условий вхождения иностранного капитала в Китай свидетельствуют о достижении экономикой неких параметров, при которых такое вхождение признается безопасным и выгодным.



В последние годы объем выводимого из страны капитала устойчиво превышает его поступление в Китай. Доля КНР в капитализации мирового рынка акций и на мировых долговых и фондовых рынках повышается, а доля иностранного капитала, который заходит на китайский финансовый рынок, все еще мала.



Доля КНР (без Тайваня) в капитализации акций на мировом рынке выросла с 1,2 % в 2004 году до 8,5 % в 2018 году, а с учетом доли Гонконга общий объем Китая составляет порядка 13,6%. Для сравнения: за тот же период доля США в капитализации мирового фондового рынка снизилась с 45,4% до 40,8%, ЕС – с 16,3% до 10,8%, а Японии – с 16,3% до 7,1%.



Резко возросла доля Китая на мировых долговых и фондовых рынках. В 2004 году на долю КНР приходилось 1,2% мирового рынка облигаций по сравнению с 42,2% для США, 26,5% для ЕС и 18,7% для Японии. К концу 2018 года рынок облигаций Китая расширился и составил 12,6% от общего мирового объема, в то время как доля США сократились до 40,2 %, ЕС – до 20,9%, Японии – до 12,2%.

При этом, однако, иностранная собственность, например, на банковские ценные бумаги и облигации Китая остается ниже 6 %. Поэтому в Пекине ставят вопрос о том, чтобы по мере более плотного вхождения КНР в мировое разделение труда, сопровождаемое экспортом китайского капитала, сбалансировать данный процесс за счет расширения присутствия иностранного капитала в Китае.

Одновременно, считают в Пекине, китайский капитал должен продолжать расширять свое присутствие на мировых рынках. Сейчас примерно 20% доходов 110 глобальных китайских компаний из списка Fortune 500 Китая формируются на внешнем рынке, что признается недостаточным.



Ставятся также задачи остановить рост долга КНР, который за последние десять лет увеличился более чем в пять раз, и найти способы интернационализации юаня.

Постепенно, без всякой "шоковой терапии" открывая свою экономику иностранному капиталу, Китай по-прежнему нацелен на то, чтобы стать субъектом, формирующим правила игры на мировом рынке.