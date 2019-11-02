КазМодель Дина Тасова ударила грудью по уятской морали (видео)

00:23 05.11.2019

Модель Динагуль Тасова опять ударила грудью по общественной морали



Модель Динагуль Тасова в очередной раз продемонстрировала обнаженную грудь. На этот раз скандала не вышло. Хотя модель постаралась и выложила в соцсети целое видео штурма баррикад общественной морали.



Динагуль Тасова прославилась как "депутат, которая показала грудь". Впрочем, молодежный маслихат, где она заседала, является не государственным органом, а общественной организацией. Сейчас Динагуль там уже не работает, но продолжает вновь и вновь атаковать позиции консерваторов.



Как же произошло, что девушка, воспитанная в народных традициях, продолжает шокировать общественность? Может, Тасова решила в одиночку бороться за право женщин ходить топлес, как мужчины? Еще во время первого скандала она объяснила "ЭК", что ходить с голой грудью – это просто ее работа. И она не разделяет взгляды феминисток.









Тем не менее в глазах поклонниц Динагуль выглядит эдаким символом Свободы на баррикаде с известной картины Эжена Делакруа. На модном показе в Петропавловске знаменитость в очередной раз явила миру свои молочные железы. Что можно сказать о них? Красивы, конечно, спору нет. К слову, в Казахстане очень много гор под названием Кыз Емшек (в переводе с казахского – "женская грудь"), что подчеркивает, с каким пиететом в народе относились к этому неиссякаемому источнику любви. Но не девальвируется ли сегодня эта ценность за счет будничной демонстрации?