Saudi Aramco выходит на IPO с мировым рекордом - $60 млрд

00:33 05.11.2019

Власти дали разрешение на крупнейшее IPO в мире



Saudi Aramco наконец получила разрешение властей на размещение акций на бирже. Продажа ее акций была главным элементом амбициозного экономического плана наследного принца. Но IPO переносилось уже несколько раз и может быть отложено снова, а оценка компании значительно снизилась



Управление рынков капитала Саудовской Аравии сообщило, что выдало разрешение нефтяной госкомпании Saudi Aramco на проведение первичного размещения акций. Разрешение ведомства действительно в течение шести месяцев. Оно будет отозвано, если за этот период Saudi Aramco не проведет IPO.



В пятницу "зеленый свет" проведению IPO дал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Чтобы сделать акции более привлекательными, в 2020 компания планирует выплатить инвесторам $75 млрд дивидендов и обещает не снижать размер дивидендов до 2024 года вне зависимости от динамики цен на нефть, отмечает агентство. Полный проспект со всей необходимой информацией о компании, включая ее финансовую отчетность, информацию о деятельности и руководстве, будет опубликован перед размещением.



Размещение планируется провести на Саудовской фондовой бирже Tadawul. Основную часть предложения, как ожидается, выкупят местные инвесторы, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных банкиров. Ранее газета писала, что власти Саудовской Аравии, используя тактику "уговоров и запугивания", вынуждают участвовать в IPO богатейшие семьи королевства.



FT называет IPO саудовской госкомпании "долгожданным": о планах сделать Saudi Aramco публичной компанией с оценкой в $2 трлн наследный принц страны впервые сообщил еще в 2016. Но размещение неоднократно откладывалось. В августе прошлого года оно было отменено по решению короля Саудовской Аравии - банкиры, члены королевской семьи и руководители нефтяных компаний убедили его, что IPO в том числе негативно скажется на стране, писало Reuters.



В июле этого года Саудовская Аравия снова начала подготовку к IPO Saudi Aramco, писал Bloomberg, но была вынуждена вновь отложить планы после сентябрьской атаки дронов на предприятия, которая привела к значительному сокращению добычи нефти. Компания стремилась сначала внести для инвесторов ясность о том, как атака отразилась на ее показателях, говорил один из источников Financial Times.



Размещение акций Saudi Aramco было ключевым элементом амбициозного плана наследного принца "Видение 2030", предполагающего диверсификацию зависимой от нефти экономики. Саудовские власти неоднократно заявляли, что IPO станет крупнейшим в истории: саму компанию они оценивали в $2 трлн и рассчитывали привлечь на бирже $60 млрд. Сейчас рекорд принадлежит китайской Alibaba: в 2014 она привлекла в ходе IPO $25 млрд .



Еще в октябре Saudi Aramco, как писал Bloomberg, рассчитывала продать 2% своих акций за $40 млрд при оценке всей компании в $2 трлн. Но сейчас агентство со ссылкой на осведомленные источники указывает, что Saudi Aramco готова согласиться на более низкую оценку - от $1,6 трлн до $1,8 трлн. В то же время банкиры и аналитики, как пишет FT, считают более справедливой оценку в $1,2-$1,5 трлн. Двое источников газеты, осведомленных о процессе подготовки IPO, заявили, что, несмотря на официальное объявление о намерении разместить акции, Saudi Aramco еще может снова отложить IPO из-за неблагоприятных рыночных условий.



Александр Пятин, Forbes Staff

04 ноября 2019