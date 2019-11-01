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|Еще один экс-премьер Киргизии (Оторбаев) обвинен в аферах с малазийскими инвесторами
09:04 05.11.2019
Экс-премьера Ж. Оторбаева обвиняют в перечислении иностранцам 11 млн долларов
Начато досудебное производство по выплате правительством Жоомарта Оторбаева 11 млн долларов компании Sistem Muhendislik по делу об отеле "Ак Кеме". Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил адвокат Кайрат Загибаев.
По его словам, в 2014 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) постановил взыскать с правительства Кыргызстана 11,4 млн долларов. Кабмин во главе с Жоомартом Оторбаевым перечислил эти деньги, хотя не имел на то законных оснований.
"Считаю, что это был вывод бюджетных денег в пользу людей, на которых возбуждены уголовные дела. Кыргызстан не заключал соглашения с МЦУИС о сотрудничестве, его не ратифицировал Жогорку Кенеш. Поэтому мы не должны были выполнять его решение. Но правительство перечислило эти деньги, причем сделало это без согласия Жогорку Кенеша", - рассказал Кайрат Загибаев.
Первые владельцы отеля - малазийские инвесторы и Руслан Сарымсаков - обратились в прокуратуру и Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. В конце августа отдел ГСБЭП по Бишкеку начал по их заявлению досудебное производство.
Источник: Кyrgyztoday
1 ноября 2019