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|Турецкий спецназ нашел контейнер с родной сестрой аль-Багдади
09:06 05.11.2019
Турецкие военнослужащие захватили сестру бывшего лидера террористической сети ИГ аль-Багдади, сообщают зарубежные информационные агентства со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Согласно этому источнику, 65-летняя Расмия Авад вместе с семьей скрывалась в приспособленном для жилья контейнере неподалеку от города Азаз в провинции Алеппо. Ее захватили в результате специальной операции вечером 4 ноября. Вместе с ней под стражу были взяты ее муж, невестка и пятеро детей.
"Для разведки это золотое дно, - говорит собеседник информационных агентств. - Ее знания об ИГ могут значительно расширить наши представления об этой организации".
О ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп.
27 октября советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил в эфире канала NBC, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом захороненного в море Усамы бен Ладена в 2011 году - захоронят в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.
31 октября ИГ подтвердило гибель своего лидера и объявили о назначении нового.