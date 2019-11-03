Турецкий спецназ нашел контейнер с родной сестрой аль-Багдади

09:06 05.11.2019

Турецкие военнослужащие захватили сестру бывшего лидера террористической сети ИГ аль-Багдади, сообщают зарубежные информационные агентства со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Согласно этому источнику, 65-летняя Расмия Авад вместе с семьей скрывалась в приспособленном для жилья контейнере неподалеку от города Азаз в провинции Алеппо. Ее захватили в результате специальной операции вечером 4 ноября. Вместе с ней под стражу были взяты ее муж, невестка и пятеро детей.

"Для разведки это золотое дно, - говорит собеседник информационных агентств. - Ее знания об ИГ могут значительно расширить наши представления об этой организации".



О ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп.

27 октября советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил в эфире канала NBC, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом захороненного в море Усамы бен Ладена в 2011 году - захоронят в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.

31 октября ИГ подтвердило гибель своего лидера и объявили о назначении нового.