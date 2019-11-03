 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасы думал перенести столицу Казахстана в Туркестан. И что помешало?
09:25 05.11.2019

Думал о Туркестане в качестве столицы - Назарбаев
Первый Президент Казахстана отметил высокие темпы грандиозной стройки, развернутой на всей территории города.

В ходе визита Елбасы посетил концерт на площади духовно - культурного центра города и поприветствовал жителей Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.
В своем приветственном слове Нурсултан Назарбаев подчеркнул историческую значимость принятого им решения о переносе областного центра в Туркестан.

- С момента обретения независимости я думал о Туркестане в качестве столицы. Но, как известно, ситуация не позволяла это сделать. И вот сейчас этот город стал областным центром, где осуществляется работа по его возрождению. Туркестан - это колыбель тюркского мира. И я уверен, что братские тюркские государства также окажут нам содействие, - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил высокие темпы грандиозной стройки, развернутой на всей территории города.

- На первом этапе запланировано строительство 175 объектов. Из них 102 будут запущены в этом году. В этом процессе принимают участие все регионы страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы выразил благодарность всем участникам процесса строительства и реконструкции объектов областного центра.

- По завершению строительства всех запланированных объектов мы ожидаем увеличение объема туристов. Помимо этого, будет создано больше рабочих мест. Все это благоприятно отразится на уровне жизни наших граждан, - заключил Первый Президент Казахстана.

По завершению концерта Нурсултан Назарбаев осмотрел выставку ремесленников, где были представлены труды мастеров 20 государств мира.

Источник - Elbasy.kz
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