РосШоуСтрасти. Косорукие ислам-террористы проказники готовились взорвать концерт Киркорова... по заказу Галкина

09:41 05.11.2019

Дело о покушении на Киркорова: следствие отказалось допрашивать Пугачеву и Галкина



Следствие отказалось допрашивать Аллу Пугачеву и Максима Галкина по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года, пишет "Коммерсант".



Особый резонанс расследованию придало утверждение одного из фигурантов, что на самом деле готовился не теракт, а убийство, заказчиком которого он назвал Максима Галкина. Следствие обвиняемому не поверило и не стало привлекать шоумена даже в качестве свидетеля.



Фигуранты дела - четыре жителя Дагестана, которым предъявлено обвинение по восьми статьям Уголовного кодекса России. По версии следствия, они создали террористическую ячейку. В мае 2017 года, говорится в деле, они стали обсуждать план теракта на концерте Филиппа Киркорова, который был анонсирован на 6 июля. Злоумышленники якобы изготовили пять бомб, две из которых были начинены металлическими шариками, саморезами, гайками и шайбами. В конце мая две бомбы малой мощности были подорваны с испытательными целями, и члены группы убедились в их пригодности.

"Однако реализовать задуманное злоумышленникам не удалось, поскольку территория Летней эстрады филармонии охранялась сотрудниками полиции и они не смогли проникнуть сквозь оцепление и установить взрывные устройства на месте проведения концерта до его начала", - говорится в деле.



Один из обвиняемых, Хидирнеби Казуев, заявил, что планировал не теракт, а убийство певца - якобы по заказу Максима Галкина, ревновавшего Киркорова к Алле Пугачевой. Шоумен, утверждал обвиняемый, заплатил ему авансом миллион рублей - половину обещанной суммы, а также вручил телефон и сим-карту. Но потом Казуев якобы отказался от плана, опасаясь, что "могут пострадать много людей", и потратил эти деньги на покупку компонентов для изготовления бомб.



Адвокат Исрафил Гададов два раза просил включить всех трех звезд эстрады в список свидетелей. Однако следствие отказалось.

По словам Гададова, на днях дело ушло в суд. На предварительном слушании защитники вновь намерены поставить вопрос о вызове на процесс в качестве свидетелей трех известных артистов.



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