Турецкая армия нейтрализовала самого разыскиваемого полевого командира курдской РПК Мюслуха Ике

10:12 05.11.2019

Турецкая армия нейтрализовала самого разыскиваемого в стране террориста



По данным местных СМИ, Мюслуха Ике, который принадлежит к запрещенной на турецкой территории "Рабочей партии Курдистана", обнаружили в районе Метина на севере Ирака



Турецкая армия нейтрализовала самого разыскиваемого в стране террориста



Турецкие СМИ сообщают, что местная армия и сотрудники иракской национальной разведывательной организации успешно нейтрализовали самого разыскиваемого в Турции террориста.



Мюслуха Ике, принадлежавший к запрещенной на турецкой территории "Рабочей партии Курдистана", обнаружили в районе Метина на севере Ирака.



Также сообщается, что террорист вступил в организацию в 90-х годах и был инициатором многих терактов. В том числе в турецких районах Шемдинли и Чукурка, агентство Anadolu.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган обвинил США в попытках укрыть в Сирии террористов. Президент Турции заявил о планах создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в одностороннем порядке. Вашингтон поддерживает коалицию, которая официально считается властями Турции террористической организацией.



Виктория ИВАШЕЧКИНА