Матерый кыргызский алко-депутат Турсунбеков обвинен в мошенничестве с винзаводом

10:59 05.11.2019

Сгустились черные тучи над Чыныбаем Турсунбековым



В прошлых номерах мы писали о том, что с приближением выборов начнут поливать грязью некоторых представителей политической элиты, у которых сомнительное прошлое. Не прошло много времени после того заявления, как над некоторыми чиновниками действительно сгустились черные тучи. Всплывают их дурные дела. На основании заявления, которое написал гражданский активист Мелис Аспеков в отношении Турсунбекова, правоохранительные органы и Генпрокуратура возобновили ранее приостановленное уголовное дело. Речь идет об искусственном занижении стоимости бишкекского ликеро-водочного завода при его приобретении.

Напомним, в 2012 году ликеро-водочный завод продали, так как его признали обанкротившимся. Одним из покупателей был именно Чыныбай Турсунбеков. В узких кругах поговаривают, что депутат тогда почти задаром купил завод, перепродал за большую сумму и прилично заработал. По всей видимости, после такого Турсунбеков не оправится.



Источник: газета "Факты.kg" №43 от 05.11.2019 / стр. 3