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Стая хищных сусликов. Есть ли в Киргизии оппозиция?
11:03 05.11.2019

Вопрос дня: "Такой сильной оппозиции, как у нас, нет нигде". Есть в стране сильная оппозиция, о которой говорил президент Сооронбай Жээнбеков?

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями средств массовой информации. На встрече глава государства заявил, что в Кыргызстане есть сильная оппозиция. "Гражданское общество сильное, оппозиция развитая. Угрозы демократии нет", - президент.

Портал SUPER.KG задал вопрос: "Такой сильной оппозиции, как у нас, нет нигде". Есть в стране сильная оппозиция, о которой говорил президент Сооронбай Жээнбеков?"
Масалиев: Хотя снаружи незаметно, в обратных мнениях лежит много вопросов
По мнению депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева, в стране оппозиция есть.

"Оппозиция в стране есть. К примеру, посмотрите высказывания Адахана Мадумарова. Кроме того, много критических мнений высказывается в обществе, Можете выслушать мнения джигитов из окружения Атамбаева. Можно сказать, что в стране оппозиция есть.
По-моему, если будет снижение избирательного порога до 9%, то оппозиция достигнет цели и обязательно пройдет во власть а если власть применит силу и никого не пропустит, то оппозиция еще больше усилится. Хотя снаружи незаметно, в обратных мнениях лежит много вопросов. Дело в том, что те же идущие на выборы думают, что жизнь будет "жыргализмом", но в действительности не так. Потом из их же рядов выйдет оппозиция", - сказал Масалиев.
Жолдошева: Есть политики с оппозиционным настроем. Но радикальной оппозиции, как раньше, нет
Как сказала экс-депутат парламента Жылдызкан Жолдошева, есть сильные политики с оппозиционным настроем.

"Имеются политики, которые могут указать на неправильные стороны действующей власти и сказать об этом. Однако нет, как раньше, радикальной оппозиции. Если власть не будет решать своевременно поднимаемые общественностью вопросы, может возникнуть радикальная оппозиция.

К примеру, общественность, сильные политики просят освободить Садыра Жапарова. Президент должен рассмотреть этот вопрос. Также надо прекращать гонения на Курсана Асанова", - сказала Жолдошева.
Осмоналиев: С удивлением воспринял слова президента о наличии сильной оппозиции
Как считает экс-депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев, в стране нет конструктивной, радикальной оппозиции.

"Всех поднимающих голову, высказывающих свое мнение начали брать под жесткий контроль. Народ устал от политики. Улучшилась жизнь народа после двух революций? Ничего не произошло. Такое ощущение, что народу уже все равно. Я с удивлением воспринял слова президента о наличии у нас сильной оппозиции. У нас нет оппозиции. Большинство политиков не высказывают объективные мнения", - сказал Каныбек Осмоналиев.
Шеримкулов: В данное время нет оппозиции со своей программой
Общественный деятель Медеткан Шеримкулов сказал, что на сегодняшний день оппозиционных сил нет.
"Не знаю, кого президент имеет в виду под оппозицией. В данное время нет оппозиции с собственной программой. Можно сказать, что оппозиционных сил нет", - резюмировал Шеримкулов.
Сооронкулова: Сейчас место оппозиции свободно
Бывший судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова считает, что в данное время в стороне оппозиции нет.

"Наверное, имел в виду наличие условий для существования оппозиции. Но в данное время оппозиции действующей власти нет. До этого Атамбаев заявлял, что он оппозиция. Но как можно выступать оппозицией созданной самим системе, своему преемнику? На данный момент не слышно голосов его окружения, все затихло. По моему мнению, при любом раскладе постепенно выступят различные силы и возникнет оппозиция, потому что с каждым днем растет недовольство проводимой политикой", - сказала Сооронкулова.
Келдибаев: На сегодняшний день нет сильныхх оппозиционных партий, лидеров
По мнению общественного деятеля Тологона Келдибаева, в Кыргызстане оппозиционных сил нет.
"На данный момент в Кыргызстане сильная оппозиция - это простой народ и независимые СМИ. На сегодняшний день в Кыргызстане нет оппозиции, способной повести за собой народ. Народ не признает оппозиционные фракции Жогорку Кенеша. Мы думаем, что на следующих выборах придут новые оппозиционные силы", - сказал Келдибаев.

Автор: Жылдыз Джускембаева

5 ноября 2019
5 ноября 2019

Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572940980
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