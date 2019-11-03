Киев и Нур-Султан поссорились из-за подшипников и мин-удобрений

12:53 05.11.2019

В Казахстане обеспокоены торговыми разбирательствами с Украиной

В частности, вице-министр выразила обеспокоенность по возможному принятию Украиной защитных мер в отношении казахстанских предприятий – производителей подшипников качения и минеральных удобрений.



Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова провела переговоры с украинской делегацией во главе с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговым представителем Украины Тарасом Качка по вопросам торговых мер, передает Zakon.kz.



В частности, вице-министр выразила обеспокоенность по возможному принятию Украиной защитных мер в отношении казахстанских предприятий – производителей подшипников качения и минеральных удобрений. В настоящее время украинской стороной проводится антидемпинговое расследование в отношении подшипников качения и специальные защитные расследования в отношении минеральных удобрений из Казахстана.



В Казахстане единственным предприятием по производству подшипников является АО "ЕПК Степногорск", которое в прошлом году в конкурентной борьбе выиграло тендер на поставки подшипников на украинские железные дороги. Средний годовой импорт подшипников в Украину составляет 2,1 тыс. тонн.

Производителями минеральных удобрений являются два предприятия: ТОО "Казфосфат" и АО "КазАзот". Оба предприятия поставляют минеральные удобрения на украинский рынок (за год в среднем 113 тыс. тонн).



- Казахстанская сторона выражает обеспокоенность проводимым украинскими властями защитным расследованиям. Рынок Украины является традиционным для казахстанских производителей подшипников и минеральных удобрений и установление барьеров в отношении их поставок из Казахстана может серьезно ухудшить экономическое положение казахстанских производителей, - сказала Жанель Кушукова.



В ответ украинская сторона подняла вопросы об антидемпинговых расследованиях, проводимых Евразийской экономической комиссией, и торговых мерах, применяемых некоторыми странами ЕАЭС в отношении товаров из Украины.

На встрече также обсуждалась подготовка к предстоящей 12-ой Министерской конференции ВТО, которая состоится 8-11 июня 2020 года в Нур-Султане. Украинская сторона выразила готовность оказать поддержку при выработке позиций по основным вопросам повестки дня предстоящего мероприятия.

Стороны оговорили возможность проведения двусторонней Межправительственной комиссии, а также вопросы дальнейшего развития двусторонней торговли.