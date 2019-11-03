|22:19 Германия готовится к уходу Меркель и меняет внешнюю политику, - Д.Седов
21:33 Саиде Мирзиеевой стукнуло 35. Поздравляем!
21:19 Скончалась известная кыргызская журналистка Чынара Токонова
21:15 Председатель Конституционного суда Монголии Одбаяр подозревается в домогательстве к стюардессам
18:33 Просим освободить осужденного в Казахстане как "шпиона" ученого-китаиста К.Сыроежкина, - обращение к президентам Назарбаеву, Токаеву, Путину, Синь Цзиньпину
17:19 В КырГосИпотечной компании жуткий скандал, бардак и "беспредел"
16:08 Путин наградил высшим орденом РФ генерала Громова - Афганского пораженца, размотавшего бюджет Московской области
14:57 В центре Душанбе горит недостроенная гостиница "Исмоили Сомони" (видео)
14:50 Как китайцы отомстили монголам за завоевание их страны при Чингисхане?
11:11 Минтруда Узбекистана: 389 тысяч женщин работают за рубежом
10:07 В Узбекистане предложили проводить свадьбы по одному сценарию (И с одной на всех невестой?)
01:01 Черные наваждения Индии. Национализм набирает обороты, - С.Кожемякин
01:00 КНР и социальная справедливость, - В.Павленко
00:59 Политический туман на Британских островах сгущается, - В.Прохватилов
00:53 Великая, но забытая битва на Ворскле. Как, разгромив Литву, татары помогли Руси стать великой
00:52 Афганская мода: традиции и новые веяния
00:42 Умерла прекрасная франко-швейцарская певица Мари Лафоре (видео)
00:13 Битва при Пуатье: как арабам закрыли калитку в Европу
00:07 Где таджику жить лучше? О таджиках, живущих в Казахстане, России и Таджикистане
|В ТашНархозе новый ректор - Конгратбой Шарипов
13:01 05.11.2019
В Нархозе уволили ректора и назначили нового
Новым ректором Ташкентского государственного экономического университета был назначен Конгратбой Авезимбетович Шарипов – первый заместитель министра высшего и среднего специального образования.
На состоявшемся в Ташкентском государственном экономическом университете заседании ректор Баходыр Ходиев отстранен от должности из-за коррумпированности учебного заведения. Об этом на своем канале сообщил блогер Хушнудбек Худойбердиев.
В мероприятии принимали участие советники президента Шерзод Кудбиев и Абдужаббор Абдувахидов, а также сотрудники СГБ и органов прокуратуры.
Участники заседания говорили о приоритете прозрачности во время проведения приемной и вступительной кампаний в вузах, а также о строгих наказаниях по отношению к нарушителям.
По итогам заседания новым ректором Ташкентского государственного экономического университета назначен Конгратбой Авезимбетович Шарипов – первый заместитель министра высшего и среднего специального образования.
Официально данная информация пока не подтверждена.