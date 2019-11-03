В ТашНархозе новый ректор - Конгратбой Шарипов

13:01 05.11.2019

В Нархозе уволили ректора и назначили нового



Новым ректором Ташкентского государственного экономического университета был назначен Конгратбой Авезимбетович Шарипов – первый заместитель министра высшего и среднего специального образования.



На состоявшемся в Ташкентском государственном экономическом университете заседании ректор Баходыр Ходиев отстранен от должности из-за коррумпированности учебного заведения. Об этом на своем канале сообщил блогер Хушнудбек Худойбердиев.



В мероприятии принимали участие советники президента Шерзод Кудбиев и Абдужаббор Абдувахидов, а также сотрудники СГБ и органов прокуратуры.

Участники заседания говорили о приоритете прозрачности во время проведения приемной и вступительной кампаний в вузах, а также о строгих наказаниях по отношению к нарушителям.



По итогам заседания новым ректором Ташкентского государственного экономического университета назначен Конгратбой Авезимбетович Шарипов – первый заместитель министра высшего и среднего специального образования.

Официально данная информация пока не подтверждена.