Умерла казахстанская актриса Раиса Мухамедьярова

13:20 05.11.2019

Умерла актриса Раиса Мухамедьярова



Скончалась советская и казахстанская актриса театра и кино Раиса Мухамедьярова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Раиса Мухамедьярова умерла утром 5 ноября. Об этом корреспонденту рассказал Ернат Ыскак - пресс-секретарь алматинского театра юного зрителя имени Мусрепова, где актриса работала с 1995 по 2002 годы.



Раиса Мухамедьярова - заслуженная артистка КазССР и Республики Казахстан, член Союза кинематографистов СССР. Родилась 11 июля 1939 года в селе Кокпекты Семипалатинской области. Снималась в фильмах "Меня зовут Кожа", "Песня зовет", "И в шутку, и всерьез", "У подножья Найзатас", "Однажды и на всю жизнь", "Человек-олень".



В 1964 году Раиса Мухамедьярова вышла замуж за народного писателя Казахстана Габита Мусрепова. В браке они прожили восемь лет.