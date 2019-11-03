|Умерла казахстанская актриса Раиса Мухамедьярова
13:20 05.11.2019
Умерла актриса Раиса Мухамедьярова
Скончалась советская и казахстанская актриса театра и кино Раиса Мухамедьярова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Раиса Мухамедьярова умерла утром 5 ноября. Об этом корреспонденту рассказал Ернат Ыскак - пресс-секретарь алматинского театра юного зрителя имени Мусрепова, где актриса работала с 1995 по 2002 годы.
Раиса Мухамедьярова - заслуженная артистка КазССР и Республики Казахстан, член Союза кинематографистов СССР. Родилась 11 июля 1939 года в селе Кокпекты Семипалатинской области. Снималась в фильмах "Меня зовут Кожа", "Песня зовет", "И в шутку, и всерьез", "У подножья Найзатас", "Однажды и на всю жизнь", "Человек-олень".
В 1964 году Раиса Мухамедьярова вышла замуж за народного писателя Казахстана Габита Мусрепова. В браке они прожили восемь лет.