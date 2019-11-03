РосСМИ "топят" каз-политика Манзорова. Кому он нужен?

14:01 05.11.2019

Российский взгляд на Багдата Манзорова: фэйк или инсайд?

На зарубежных сайтах, причем малоизвестных, публикуются целые серии "разоблачительных" статей.



Столько внимания к своей персоне Багдат Манзоров, пожалуй, не привлекал за всю продолжительную чиновничью карьеру. Разоблачительный информационный фон в интервью Azattyq Ryhy политологи объяснили черным пиаром и даже заказом: мол, некоторые силы в Алматы не хотят видеть Манзорова в кресле акима области, которое ему активно прочат. Именно "операция преемник", по их мнению, стала поводом спустить собак на чиновника, в том числе, возможно, явилось причиной главного – расследования коррупционного дела.



Разгул "писанины" на любой лад пошел прежде всего из-за информационного вакуума. Официальные органы выбрали самую неудачную позицию – решили переждать. Молчало поначалу и Антикоррупционная служба, даже после сообщений об аресте замакима Алматинской области, которые активно рассылались в соцсетях и мессенджерах. Пока, наконец, журналисты в кулуарах Сената не взяли в осаду Олжаса Бектенова, первого зампреда Агентства РК по противодействию коррупции. Да и то, тогда стало известно лишь о подозрении в мошенничестве, иная информация в интересах следствия не подлежала разглашению.



На прошлой неделе громкое дело Багдата Манзорова рассыпалось. В Генеральной прокуратуре не нашли в нем состава правонарушения. Более того, не исключили привлечения к ответственности сотрудников Антикоррупционной службы. В самом ведомстве, разумеется, были не в восторге от подобных заявлений. Там поспешили выразить несогласие с позицией Генеральной прокуратуры.



Привлекать ли к ответственности авторов скандального видео, решит Багдат Манзоров



И вот снова тишина прервалась. Сначала в сети активно распространялось видео о "30 сотках земли". В кадре Багдат Манзоров сидит за столом и обсуждает с неким собеседником якобы полученный от кого-то участок земли. А затем его фигура, чиновника регионального уровня, внезапно стала интересна российским журналистам. На зарубежных сайтах, причем малоизвестных, публикуются целые серии "разоблачительных" статей, посвященных как преступлениям, которые якобы совершил чиновник, так и его покровителям, если не подельникам.



- У нас в Казахстане есть свое законодательное поле, которое накладывает достаточно серьезную санкцию за непроверенную информацию. У нас бы никто не решился публиковать такого рода материалы, понимая, что это абсолютный фейк. И поэтому тут используется такой метод. Почему российские сайты, потому что одно языковое поле. И публикация в России снимет ответственность с казахстанских редакторов и сайтов, которые возможно это перепечатают. Здесь расчет идет на это. Затем происходит вброс в социальные сети, где заинтересованные лица начинают рассуждать вокруг этого, и потом это становится политической повесткой. Кто-то подхватывает, говорит, что видел, читал. Это и есть фейк-ньюс, которые используются в политической борьбе, - считает политолог Айдос Сарым.



Политолог призвал провести расследование чтобы выяснить, откуда пошел "слив" информации.



- Это хороший повод для того чтобы разбираться. Вести расследование и понять, откуда это ушло. Здесь надо задавать вопросы, почему материалы дела, которые касаются именно этого человека, выходят в свет. Здесь уже возникает вопрос: либо следствие "дырявое", либо идет целенаправленный "слив" материалов с тем, чтобы еще больше скомпрометировать человека, - добавил Айдос Сарым.



Творческие порывы российских журналистов оценил и юрист Сергей Уткин. Зарубежные медиа-ресурсы, по его мнению, используются для того, чтобы уйти от ответственности: если дело дойдет до судебных разбирательств, то выйти на владельцев сайтов, зарегистрированных за рубежом, будет гораздо сложнее.



- Пока вина человека не доказана, говорить об этом в утвердительной форме ни в коем случае нельзя. Потому что за это предусмотрена уголовная ответственность за клевету. Можно писать по-другому. Допустим, когда есть потерпевшие, эти люди рассказали об этих обстоятельствах в интервью. Журналист их анализируют и считает, что в этом есть признаки преступления и эти признаки надо расследовать. Вот такое публиковать никто не запрещает, как мнения. А в этих статьях прямое обвинение его (Багдата Манзорова - Azattyq Ryhy) в преступлении. Причем его в даче взятки и Генеральной прокуратуры в ее получении, - сказал Сергей Уткин.



Багдат Манзоров собирается в столицу



Между тем, адвокат Багдата Манзорова скандальные публикации в сети не комментирует, ссылаясь на их "неподтвержденность".



Сейчас я сказать ничего не могу, потому что не знаю, что находится в полном объеме в материалах самого уголовного дела, - сказал Алмас Демесинов.



Алтыншаш СМАГУЛОВА