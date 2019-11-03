Турция опять готовится купить у России истребитель Су-35

14:04 05.11.2019 Главное о Турции за 28 октября – 3 ноября 2019 года.



АРИФ АСАЛЫОГЛУ



Жесткая реакция МИД Турции в отношении Франции



Как передает турецкая газета Sozcu, МИД Турции резко раскритиковал Францию. "Мы решительно осуждаем и отвергаем решения, принятые Сенатом Франции и Национальным собранием об операции Турции "Источник мира". Становится ясно, что Франция пыталась создать террористическое государство на территории Сирии и приняла это решение в результате разочарования из-за неудачи", - говорится в заявлении МИД Турции. Также отмечается, что французский парламент и правительство своими решениями в очередной раз показали всему миру, что поддерживают сирийское ответвление признанной в Турции террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), которая в свою очередь также считается Европейским союзом террористической. "Позиция парламента Франции, которую террористы признали на самом высоком уровне в Елисейском дворце, не вызывает удивления для Турции", - констатирует турецкое ведомство.



США изучат активы Эрдогана



Как сообщает турецкая редакция Euronews, в палате представителей США был одобрен законопроект о санкциях в связи с проведением турецкой военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Он подразумевает введение санкций в отношении Турции во многих областях. Будут изучены и деловые отношения, и активы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его семьи. Резолюция в палате представителей была принята 403 голосами "за" и 16 "против". Она требует, чтобы все деловые связи, активы и источники доходов Эрдогана и его семьи были тщательно изучены в консультации с министром финансов и Управлением национальной безопасности, госсекретарем США и был бы подготовлен отчет, не позднее чем через 120 дней после принятия закона. Текст был представлен 17 октября председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Элиотом Энгелем и членом-республиканцем Майком Маккоулом. Согласно ему, некоторые турецкие чиновники включены в санкционный список, он также ограничивает доступ турецкой армии к оружию и финансированию из-за рубежа.



Заявление России об отводе YPG



Согласно информации турецкого телеканала NTV Haber, Россия утверждает, что отвод формирований Отрядов народной самообороны (YPG), который в рамках договора между Москвой и Анкарой должен был завершиться в течение 150 часов, реализован. "Отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно. На эти территории вошли российские и турецкие военные", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Армению. С момента окончания отведенного срока начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.



Турция готовится купить у России истребитель Су-35



Как передает Daily Sabah, после того как США вывели Турцию из программы истребителя пятого поколения F-35, в которой Турция также являлась партнером, Анкара предприняла новый критический шаг и решила использовать российский козырь. Согласно турецкой газете, Турция готовится приобрести у России истребитель Су-35. Источники газеты утверждают, что Анкара близка к тому, чтобы договориться с Москвой о покупке истребителей Су-35, а также о совместном производстве некоторых компонентов самолетов российского производства. "Стороны обсуждают детали продажи в общей сложности 36 истребителей Су-35", - пишет издание.



Сирийские демократические силы (SDF) начали отвод сил



Как сообщает газета Cumhuriyet, Сирийские демократические силы (SDF) начали выводить формирования и вооружения в рамках сочинского соглашения, подписанного между Россией и Турцией. Курдские формирования SDF, которые Турция считает "террористическими", заявили, что будут соблюдать сочинское соглашение и выведут свои силы к югу от турецких границ. Согласно меморандуму, SDF отойдут на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а процесс вывода будет контролироваться российской военной полицией, расположенной в этом районе.



Трамп: "Багдади убит"



Согласно интернет-изданию Samanyolu Haber, президент США Дональд Трамп рассказал о ликвидации лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади словами: "Только что произошло нечто очень важное!" По словам американского президента, Багдади якобы был убит в ходе операции, организованной американскими войсками в Идлибе. Между тем, как иранские и сирийские источники подтвердили, что Багдади был убит, командующий Сирийскими демократическими силами (SDF) Мазлум Абди заявил, что операция была проведена совместно с разведывательной работой SDF и США. Министерство национальной обороны Турции заявило, что в преддверии операции по ликвидации США обменялись информацией с Анкарой.



Салих Муслим: "Багдади находился под контролем Турции"



Как сообщает интернет-издание Ahval, спикер курдской сирийской партии "Демократический союз" (PYD) Салих Муслим в одной из телевизионных передач заявил, что его партия будет придерживаться прекращения огня. Он также поделился информацией касательно ликвидации Багдади. Спикер PYD отметил, что информация о том, что террорист находится в сирийском Идлибе, стала известна несколько месяцев назад. Он также добавил, что у него есть информация о том, что Багдади ранее посещал турецкий город Хатай. По словам Муслима, Багдади находился в Идлибе под контролем Турции. "Рядом с тем местом, где проживал Багдади, был турецкий наблюдательный пункт. Согласно нашим разведывательным данным, он несколько раз посещал Хатай. Возможно ли, что Турция не знала об этом? Турция знает и использует ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)", - сказал Муслим.



"Эрдоган настаивал на нападении на Кобани"



Как передает турецкая редакция агентства ANF, иракец Таха Абдуррахим Абдуллах, один из руководителей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ближайший соратник убитого лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади, и который был захвачен в плен в Дейр-эз-Зоре 23 марта ополченцами Сирийских демократических сил (SDF), сделал интересные заявления. Абдуллах рассказал об отношениях Турции и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о нападении террористической организации на город Кобани. Так, по его словам, приказ о нападении на Кобани, несмотря на возражения многих ключевых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был дан лично со стороны Багдади. По словам Абдуллаха, на этом якобы настаивал Эрдоган. Он отметил, что организация готовилась к нападению на Дамаск, однако в последний момент боевики были перенаправлены Багдади в Кобани. "Багдади хотел, чтобы Кобани был атакован. Мы отговаривали его от этого решения, но он не согласился. Позже мы узнали, что оказывается на этом настаивал Эрдоган", - сказал Абдуллах. Между тем агентство напомнило, что Эрдоган в своем выступлении 7 октября 2014 года, примерно через месяц после начала нападений на Кобани, заявил о том, что "Кобани скоро падет".



Заявления министра финансов США о санкциях в отношении Турции



Как передает агентство Reuters, министр финансов США Стивен Мнучин во время визита в Саудовскую Аравию заявил, что администрация Трампа готова "при необходимости" применить санкции в отношении Турции. По его словам, США все еще придерживают этот список подготовленных санкций. "Однако у меня нет оснований ожидать, что нам нужно будет их использовать", - сказал Мнучин. Он также добавил, что США довольны прекращением огня, который позволил им отменить санкции. Министр напомнил, что список дополнительных санкций был разработан для того, чтобы вице-президент США Майк Пенс использовал их на переговорах о прекращении огня в Анкаре. Он добавил, что, если бы переговоры не увенчались успехом, Америка бы ввела финансовые санкции.



Больше всего Турцию посещают туристы из России



Как сообщила турецкая деловая газета Dunya, министерство культуры и туризма Турции и Турецкий статистический институт поделились данными касательно доходов страны в туристическом секторе. Согласно этим данным, за 9 месяцев 2019 года всего в страну прибыло 41 млн 564 тыс. 536 туристов. Россия, Германия и Англия стали первой тройкой стран, из которых Турцию посетило больше всего туристов. По данным Турецкого статистического института, число иностранных граждан, посетивших страну в третьем квартале, составило 5 млн 426 тыс. 818 человек. Между тем в тот же период (третий квартал 2019 года) доходы от туристического сектора достигли 14 млрд долларов, а за первые девять месяцев Турция заработала 26 млрд 634 млн 764 доллара.



КОРОТКО, НО ВАЖНО



В Турции с 29 апреля 2017 года продолжается блокировка доступа к "Википедии", крупнейшей онлайн-энциклопедии. Европейский суд по правам человека дал турецкому правительству срок до 31 октября 2019 года, чтобы власти доказали, что блокировка "Википедии" в Турции соответствует Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако Турция попросила суд о дополнительном шестинедельном сроке. ЕСПЧ удовлетворил ходатайство о дополнительном сроке.



Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору и министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявили о завершении работ над вопросом экспорта молока и молочной продукции в Турцию. Россельхознадзор также сообщил о согласовании с Турцией ветеринарного сертификата, необходимого для отгрузки молочной продукции. Кроме этого, Россия сможет экспортировать лошадей для разведения популяции в Турции.



Столичный муниципалитет Стамбула запретил продажу исторического и культурного символа района Эминеню - рыбу в хлебе. Владельцам лодок прислали уведомление о том, что до 1 ноября набережная, где находились продавцы рыбы в хлебе, должна быть полностью освобождена. В противном случае точки будут изъяты и эвакуированы при помощи полицейских.



Социальная сеть Twitter приняла курдский язык в качестве официального языка. Пользователи Twitter теперь смогут выбирать курдский из языковых опций. Источник - REGNUM

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