Социализм на Кубе скорее жив, чем мертв, - репортаж Дарьи Асламовой

14:05 05.11.2019 Социализм на Кубе скорее жив, чем мертв



Спецкор "КП" Дарья Асламова отправилась на Остров свободы, чтобы разобраться, не разочаровались ли кубинцы в своей революции



ДАРЬЯ АСЛАМОВА



Спецкор "КП" Дарья Асламова отправилась на Остров свободы, чтобы разобраться - почему кубинский социализм устоял, а советский нет



Куба врывается в вас как ураган: невиданным буйством красок, танцевальными ритмами и пением (кажется, что здесь вечное воскресенье!), запахами чеснока, гнили из уличных помоек и отличного табака, любовными стонами по ночам и скрипом расшатанных кроватей, доносящимися из каждой квартиры, утренней перекличкой соседок, зовущих друг друга на кофе, свистом, криками "ола!" и призывным шепотом "псст", который сопровождает на улице любую симпатичную женщину моложе семидесяти (это просто дань уважения женской красоте, абсолютно безопасная и даже почтительная).



Через три дня вы погружаетесь в блаженную негу, лень и даже безразличие, подчиняясь атмосфере всеобщего наслаждения жизнью. Отчасти это объясняется тем, что вы теряете связь с внешним миром. Мобильный интернет появился на Кубе лишь полгода назад, и в офис единственной компании, продающей карточки, стоит бесконечная очередь под палящим солнцем. Туристы обычно покупают в гостиницах за 1 евро часовую карточку, дабы сообщить родным, что у них все хорошо. Именно благодаря оторванности от черных новостей вы понимаете, что счастье есть.



Куба - спящий вулкан под боком у США



Бедность здесь живописна, но никто еще на Кубе не умер от голода (в отличие от большинства стран Латинской Америки). Несмотря на ужасающие угрозы и препятствия (о них я расскажу позже), социализм на Кубе выжил.



БЫВШИЙ БОРДЕЛЬ ПЛАНЕТЫ



Во времена правления диктатора Фульхенсио Батисты (он пришел к власти в результате военного переворота в 1952 году, но США немедленно признали его легитимность), остров Куба был самым большим борделем планеты. Только в Гаване с ее миллионом жителей существовали сотни публичных домов и 22 тысячи проституток. Популярной стала детская проституция (девочек похищали и принуждали к сексу), а 90 процентов детей были заражены паразитами. Кубой правила американская мафия (смотрите фильм "Крестный отец-2"). Героин, все виды извращений, бесчисленные казино и роскошные отели. При этом крестьяне умирали с голоду, 200 тысяч из них не имели собственной земли и были абсолютно безграмотны. Каждый третий не знал, как пишется его имя.



Батиста полностью продал мафии земли и промышленность острова. Но 90 (!) процентов этих земель были заброшены, несмотря на массовое недоедание коренного населения. Американские монополии контролировали 70 процентов всей экономики Кубы. Десятки тысяч людей исчезли и умерли под пытками режима. Зато мафия преподнесла Батисте золотой телефон, ночной горшок из чистого серебра и миллионные взятки (по нынешнему курсу доллара - миллиардные). Так что восстание против военной диктатуры было абсолютно закономерным, о чем и заявил еще в 1953 году в своей знаменитой речи на суде "История меня оправдает" Фидель Кастро. Его вместе с несколькими соратниками судили за участие в штурме казарм Монкада, ставшем первым революционным выступлением.



- Революция в таких условиях была неизбежна, но не путайте социализм на Кубе и в Восточной Европе, - говорит Серхио Герра, директор центра исторических исследований Университета Гаваны. - Наш социализм - не результат победы СССР во Второй мировой войне против фашизма. Ведь Фидель поначалу ничего не говорил о социализме. Его программа была националистической, демократической и антиимпериалистической. После победы 1 января 1959 года кубинской революции США объявили нам беспощадную борьбу. Тут же началась блокада. В стране не было топлива, встали заводы. В марте 1960 года в порту Гаваны ЦРУ взорвало бельгийский корабль, привезший революции оружие. Погибли сто человек. Вот тогда Фидель выдвинул свой знаменитый лозунг: "Родина или смерть". Парализованная страна в осаде. Но революционеры уже постучались в дверь СССР. Ваша страна гарантировала нам три важные вещи: рынок для кубинского сахара, поставки нефти и оружие против агрессии США. Мы никогда бы не выжили без СССР. После национализации земли, жилищного фонда и предприятий социализм стал логичен. Когда Куба вошла в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), наступило золотое время. Даже сейчас мы не достигли того уровня жизни, который имели в 80-е годы. Полные магазины, прекрасная еда. У нас было все. И вдруг все кончилось...



ПОЧЕМУ КУБА ВЫСТОЯЛА, А СССР РУХНУЛ



Это страшное десятилетие (90-е годы) на Кубе называют специальным периодом. После крушения Советского Союза и всего социалистического лагеря на острове в один момент остановилась жизнь. Полностью умерла промышленность, основанная на советских технологиях, которые требовали топлива, а его не хватало даже для городских автобусов. Производство сахара стало слишком дорогим, чтобы конкурировать на международном рынке.



Электричество работало лишь несколько часов в день. Ночью кубинцы лежали без сна на мокрых от пота простынях, потому что нельзя было даже включить вентилятор. Дневной рацион составляли горстка риса и хлеб. Мыло приходилось варить самим, и от него слезала кожа. А во Флориде дети и внуки кубинских эмигрантов паковали чемоданы в ожидании, когда Куба на коленях приползет к США. Но не приползла.



- Вот тогда Фидель показал себя, - вспоминает Эдуардо Регаладо, сотрудник исследовательского института кубинского МИДа. - Он не прятался. Он появлялся повсюду - неожиданно и в разных местах, особенно там, где ослаб дух. Он делал сверхчеловеческие усилия и шел от дома к дому. Мы знали, что возвращение к капитализму станет фатальным: остров снова попадет в американское рабство. Наше образование, медицина, социальная помощь - все было бы растоптано.



- Почему кубинцы устояли, а советские люди нет? - задумывается дипломат Фернандо Гарсиа. - У нас не было запретного плода. Люди в СССР с ума сходили по джинсам, кока-коле, Микки-Маусу и Голливуду. А мы живем в 150 километрах от США. У многих кубинцев родня в Майами. По телевизору всегда крутили американские фильмы. Мы знали их культуру и музыку. Наши люди уезжали и возвращались из дальних стран, рассмотрев изнанку капитализма. Экономически нам пришлось тяжелее, чем вам, но психологически, наверное, легче.



УМНЫЕ, НО БЕДНЫЕ



Первое, что вас поражает на Кубе, это цены. Обед в среднем ресторане стоит столько же, сколько и в Париже. Сначала думаешь, что тебя просто дурачат, как иностранца. А потом видишь, что столько же платят и местные.



- Люди настолько привыкли к выражению "блокада Кубы", что не принимают его всерьез, - объясняет международный юрист Руслан Рейес. - Хотя мы живем в двух шагах от США, нам запрещено торговать с Америкой. Их рынок полностью для нас закрыт. Вы скажете: что за беда? Покупайте в третьих странах. Но США наложили санкции на ВСЕ страны, торгующие с Кубой: если вы хоть что-нибудь продаете Кубе, то с Америкой уже торговать не можете. Кроме того, в большинстве крупных банков есть акционеры из США. Как только выясняется, что через банк прошла транзакция с Кубой, все счета - и продавца, и покупателя - замораживаются. Только три страны не боятся американских санкций: Россия, Китай, Иран. Но они находятся в другом полушарии. Даже страны Евросоюза после прихода к власти Трампа, ужесточившего санкции против Кубы, постепенно отказались от сделок с нами.



- Как же вы выкручиваетесь? - удивляюсь я.



- За 60 лет научились. Мы создаем за рубежом подставные фирмы некубинского происхождения. Они покупают и продают как местные резиденты. Но если их ловят…Сами понимаете. И каждое звено этой цепочки продаж взвинчивает цены, поэтому на Кубе все импортные продукты гораздо дороже, чем в соседних странах.



- Теперь мне ясно, почему на 2010 год ущерб Кубы от санкций составил 975 миллиардов долларов США! - восклицаю я. - Больше всего меня поразил закон США от 2004 года, что за импорт кубинских сигар можно получить до десяти лет тюрьмы. И американским гражданам запрещено покупать и даже курить кубинские сигары не только на территории США, но и по всему миру! А что вы будете делать с нынешним топливным кризисом? Я видела огромные очереди на заправках и десятки людей, часами ожидающих автобуса. Почему дружеская вам Венесуэла не хочет помогать?



- Еще как хочет! Но вы забыли, под какие жесточайшие американские санкции Венесуэла попала в этом году! У нас есть деньги на топливо, заключены соглашения на поставки. Но их перевозчики - частные фирмы, которые поставляли нефть также и в США, а теперь все их счета заблокированы. Транспортировщиков просто прижали к стенке. Но после недавнего визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева у нас появилась надежда. Россия согласилась продать нам танкеры, а ваша "Роснефть" начала на Кубе работы по добыче нефти в глубинных водах.



- Вы ведете отчаянную борьбу. Но что, собственно, Куба может предложить миру?



- Не только ром, сигары и кофе. Мы занимаем третье место в мире по запасам никеля и кобальта. Экспорт фруктов: ананасов, папайи и манго. Рыбные технологии. Мы выращиваем лобстеров на специальных фермах. Прекрасный туризм в экологически чистой зоне. Ведь на Кубе из-за топливного кризиса нет ни автомобильных пробок, ни смога. Медицинский туризм. А главное: наши вакцины и медицинские технологии! Взять хоть знаменитый яд синего скорпиона - уникальное средство против рака. Сколько жизней можно было бы спасти, а из-за санкций наши вакцины можно купить только на Кубе. Но мы привыкли. На Кубе говорят: если закрывается одна дверь, непременно открывается другая.



"КТО НЕ БОРЕТСЯ, ТОТ УМИРАЕТ"



По кубинским данным, американцы пытались убить Фиделя Кастро 638 раз. И хотя эта цифра возможно преувеличена, многочисленные покушения на команданте - реальность. В ход шло все: снайперы, отравленные сигары, мины, таблетки, микрофоны с бомбами. А Фидель в 90 лет мирно скончался в своей постели. Человек, который много лет возглавлял контрразведку Кубы и лично отвечал за безопасность Фиделя, - это генерал Фабиан Эскаланте.



- Еще чашечку кофе? - любезно спрашивает меня пожилой человек, мирно сидящий в кресле-качалке. Трудно представить, что ему уже 78 лет. Я рассматриваю фотографии на стенах, где Фидель горячо обнимает моего собеседника.



- Вы были его другом? - спрашиваю я.



- Конечно, нет, - чопорно говорит генерал Эскаланте. - Разумеется, как шеф контрразведки я лично представлял доклады Фиделю, а потом и Раулю Кастро.



Меня поражает такая скромность.



- Но ведь Рауля вы знали еще в молодости?



- И что же! Его знали многие революционеры. Уже в 13 лет я вступил в революционное движение, а в 18 лет сидел в тюрьме, как все приличные молодые люди того времени. Мой прадедушка воевал в первой войне против испанцев, дедушка участвовал во второй войне, родители вступили в молодежное коммунистическое движение в 30-х годах, когда быть коммунистом означало быть преступником.



- Глядя на вас, можно подумать, что для здоровья чрезвычайно полезно сидеть в тюрьме, участвовать в революциях и войнах, - с улыбкой говорю я.



- Разумеется. Если человек не борется, он умирает. Мне было 19 лет, когда революция послала меня в Коста-Рику. Мы знали, что ЦРУ готовит военное вторжение в Гватемалу. Я нашел солидарных с Кубой товарищей, и они помогали мне. Мы стали готовить отряды из граждан Коста-Рики и Никарагуа, чтобы послать их в Гватемалу. После я оказался под Москвой, где шесть месяцев проходил подготовку под руководством замечательного человека, полковника Рудольфа Абеля. Он знал десять языков. Был талантливым математиком и художником. Посмотрите фильм Спилберга "Шпионский мост".



В голосе несгибаемого генерала слышны сентиментальные нотки.



- Но скажите, как маленькая Куба в течение десятилетий успешно боролась против ЦРУ, самой мощной разведки мира?



- Американцы всегда думают, что они лучшие. Если ты думаешь, что ты лучший, то совершаешь ошибки, и этими ошибками мы пользовались. Только в 1962 году, когда США организовали контрреволюцию на Кубе, за 8 месяцев мы пережили сотни терактов. Быстроходные катера из Флориды атаковали наши порты и расстреливали рыбаков. В горах Кубы на востоке находились вооруженные группы хорошо обученных людей, которых спонсировали США и сбрасывали им оружие на парашютах. Но не забывайте, что Куба - остров. Сюда можно проникнуть либо по воздуху, либо морем. И всегда найдется маленький человек, который что-нибудь видел или слышал.



- Мы сталкивались со всеми видами войны, - продолжает генерал. - Лихорадка денге, 13 видов вредителей против сельского хозяйства. Дважды нам пришлось убить и сжечь все поголовье зараженных свиней. Несколько раз были уничтожены урожаи цитрусовых и табака. Но самое тяжелое - война психологическая и информационная. Я помню, как в 1960 году ЦРУ и американская церковь на Кубе организовали операцию. Они придумали утку, что революционеры отберут детей у родителей и отошлют их в СССР. Священники убеждали верующих родителей посадить детей на американские корабли, которые причалят в нужный день и отвезут их во Флориду. Так и получилось. Плачущие родители добровольно отправили 15 тысяч детей.



(Есть даже документальный фильм, где солидные взрослые люди в возрасте за сорок со слезами на глазах рассказывают, как они помнят эти последние часы на родине и поцелуи родителей. Многие из них, став взрослыми, приезжали на Кубу, чтобы отыскать родных. - Д. А.) Источник - КП

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