США никак не могут достроить гигантский авианосец "Джеральд Форд"

14:10 05.11.2019

Американский флот потряс очередной скандал. И причиной его вновь стали авианосцы



Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО



В первую очередь речь идет, конечно, о многолетней эпопее, связанной с постройкой головного атомного многоцелевого авианосца нового поколения "Джеральд Форд". Суть проблемы в том, что этот супердорогой корабль, который только в постройке уже обошелся налогоплательщикам примерно в 13 млрд долларов (около 832 млрд рублей по курсу ЦБ РФ), до сих пор не может считаться полностью боеготовым из-за проблем с различными корабельными системами и оборудованием.



В частности, только недавно полностью готовым к решению возлагаемых на него задач был признан аж четвертый подъемник боеприпасов, но остальные семь к эксплуатации пока так и не допущены. А пока это не произойдет, авианосец считаться полностью боеготовым не может.



Проще говоря, если завтра война, то придется либо использовать этот гигантский, водоизмещением более 100 тыс. тонн, плавучий аэродром, что называется, на подхвате (перевозить в тылу самолеты и пр.), либо и вовсе укрыть его от греха подальше в базе под мощным противовоздушным и противоракетным зонтиком.



Честь американских моряков и кораблестроителей в этом плане спасает только тот факт, что установленные на "Джеральде Форде" подъемники боеприпасов относятся к новому поколению и ранее на кораблях не применялись. Конструктивно они представляют собой бестросовые электромагнитные устройства, управляемые с помощью специальной автоматизированной системы, что, согласно расчетам, должно обеспечить более оперативную подачу боеприпасов на верхнюю палубу для вооружения самолетов и вертолетов корабельного авиакрыла авианосца.



Впрочем, никакие новые технологии не могут оправдать тот факт, что даже два с лишним года спустя после того, как корабль был официально введен в эксплуатацию, он все еще не может считаться полноценной боевой единицей. Хромая утка – именно так пока можно называть это "чудо враждебной техники".



"Мы потратили 13 миллиардов долларов на атомную жилую баржу", – в сердцах воскликнула недавно на слушаниях в Конгрессе член Палаты представителей от штата Вирджиния Элейн Лурия. Переживания американского политика понять можно, ведь в ее активе – два десятка лет службы на боевых кораблях ВМС США и нашивки коммандера, то есть капитана 2 ранга по-нашему. Вот и высказала "капдва" адмиралам все, что она думает о том, как они реализуют свою кораблестроительную программу. Адмиралы что-то пролепетали в ответ, но впечатления это на военных экспертов не произвело. Точнее, произвело, но отнюдь не то, на что, видимо, рассчитывали в Пентагоне.



Впрочем, проблема не только в одном лишь "Джеральде Форде". Сегодня авианосные силы ВМС США вообще оказались в очень, мягко говоря, неудобном положении. Дело в том, что из-за затягивания сроков ремонта авианосцев 7 из 11 кораблей такого класса, имеющихся в составе американских ВМС, оказались небоеготовы, причем на восточном побережье страны годным к бою и походу не был ни один (!) корабль. В результате командование флота оказалось просто физически не способно на постоянной основе держать в важных для национальной безопасности Америки районах Мирового океана хотя бы одну авианосную группу.



Дошло до того, что в сентябре этого года одна из авианосных ударных групп (АУГ) отправилась на боевую службу без своего главного "актива" – авианосца, а срок пребывания в зоне боевого дежурства АУГ во главе с атомоходом "Абрахам Линкольн" пришлось продлить на неопределенный срок, поскольку его "сменщик", авианосец "Гарри Трумэн", просто-напросто сломался!



Ситуация с ремонтом авианосцев, судя по всему, оказалась столь плачевна, что представители командования ВМС США даже были вынуждены обратиться за советом к … круизной компании Carnival Cruise Line! Об этом сообщается в статье Райна Пикрелла, размещенной 1 ноября 2019 года на онлайн-ресурсе Business Insider.



В частности, по его словам, еще несколько месяцев назад представители этой компании провели встречу с главой Командования кораблестроения и вооружения ВМС вице-адмиралом Томом Муром, с которым они поделились опытом эффективного поддержания в работоспособном состоянии своего многочисленного флота огромных круизных лайнеров.



Примечательно, что среди сотрудников Carnival Cruise Line, присутствовавших на этом мероприятии, был и вице-адмирал в отставке Уильям Берк, который последние годы является одним из ее топ-менеджеров, а до этого прошел многолетнюю службу на флоте, занимая целый ряд важных должностей, включая пост заместителя начальника морских операций (командующего) ВМС по вопросам готовности флота и материально-технического обеспечения.



"Мы … провели некоторое время с (представителями) Carnival Cruise Line, – приводит слова министра ВМС Ричарда Спенсера издание Business Insider. – Они проводят техобслуживание 700-футового плавучего отеля за 28 дней. У нас это займет …. сами посчитайте, сколько это будет в месяцах".



Министр прав – у флота на ремонт авианосца уходят многие месяцы, а точнее – годы. В частности, ремонт авианосца "Джордж Буш", который начался в марте 2019 года, необходимо выполнять за 16 месяцев, но в итоге этот срок вырос до 28 месяцев. Элейн Лурия поинтересовалась у вице-адмирала Тома Мура, почему это произошло, но тот ответил, что, дескать, в этом случае требуется некая "уникальная работа". Ну, а сколько этот процесс займет в конечном итоге, никто даже и предсказывать не берется.



Если дело так пойдет и дальше, то американский флот вполне может в какой-то момент времени вообще остаться без боеготовых авианосцев. Вот и пришлось адмиралам приступать к изучению опыта своих гражданских коллег. Что называется, приплыли…