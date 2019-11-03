Как выглядит личная библиотека Елбасы и что в ней хранится

14:16 05.11.2019 Корреспонденту Tengrinews.kz в рамках проекта "Читаем вместе" представилась возможность посетить личную библиотеку Первого Президента в здании Назарбаев-центра.



О редких книгах, об авторах и их произведениях, которыми восхищается Нурсултан Назарбаев, рассказал директор "Библиотеки Первого Президента - Елбасы" Амерхан Рахимжанов.



Библиотека Нурсултана Абишевича находится на третьем этаже в Назарбаев-центре. Над входом большая надпись - "Елбасы кiтапханасы". Поскольку библиотека личная, то и доступ к ней ограничен. Сам Нурсултан Назарбаев не всегда бывает тут, но если понадобится какая-то книга, то ее смогут найти в считаные минуты.



Об одном из таких случаев нам рассказали.



"Я тогда только приступил к работе в библиотеке Елбасы, и мне позвонил Махмуд Базаркулович Касымбеков - руководитель канцелярии Первого Президента. Попросил срочно найти книгу российского ученого, доктора экономических наук, профессора Дмитрия Валового "Блеск и нищета политэкономии" по поручению Нурсултана Абишевича".



"Это был будничный день, мои коллеги буквально через несколько минут нашли книгу по нашему электронному каталогу, и через пять-семь минут я уже был в Акорде с книгой в руках и передал ее по назначению", - вспоминает Амерхан Рахимжанов. С его слов, иногда Нурсултан Назарбаев заходит сюда с главами зарубежных государств.



В прошлый раз такой визит был в мае текущего года. Прохладная температура и приглушенный свет уже чувствуются при входе - все это для правильного хранения книг. Полки массивных деревянных шкафов заполненными разного рода изданиями. Тут и классика, и научная литература, и книги о политике и экономике. Здесь хранятся старопечатные издания XVII века, рукопись 1667 года "Нормы шариата". Редкие, коллекционные издания XIX-XX веков. Важный комплекс экспонатов - коллекция изданий Корана. Более 70 священных книг, большинство из которых на арабском языке. Коран, написанный от руки в 1667 году



В библиотеке хранится альбом с эскизами Леонардо да Винчи, подаренный Елбасы Амброзианской библиотекой в Милане. А еще есть Коран, побывавший в космосе, переданный космонавтом Талгатом Мусабаевым. Хранятся такие книги, как энциклопедический лексикон 1838 года, поэма "Витязь в тигровой шкуре". Сувенирный экземпляр этой книги с отчеканенной обложкой - подарок Нурсултану Назарбаеву от президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, сделанный в 1997 году.



Среди редких изданий также "Всемирная история" Фридриха Шлоссера, ранее хранившаяся в библиотеке российского императора Александра II. Книжный фонд Нурсултана Назарбаева начал формироваться изданиями из домашней библиотеки еще в 60-х годах. Тогда ее объем составлял около тысячи книг. Эти книги в 2007 году были переданы в музей Первого Президента Казахстана. Среди них труды с личными автографами космонавта Алексея Леонова, писателей, поэтов и артистов - Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Иосифа Кобзона, Галины Вишневской. Сегодня в книжном фонде Первого Президента более 31 тысячи книг. Как отметил Амерхан Рахимжанов, фонд представляет собой научную и историческую ценность, так как в обширном собрании художественной и специализированной литературы есть книги с дарственными надписями иностранных президентов, премьер-министров, известных в мире писателей, ученых, политиков, экономистов, представителей искусства.



Наряду с редкими коллекционными изданиями есть книги мировых политиков с их памятными надписями и визитками, например, от Маргарет Тэтчер, Ли Куан Ю, Си Цзиньпина, Бориса Ельцина, Билла Клинтона и других выдающихся личностей. Каждому подарку отведено специальное место. Кстати, книги хранятся с теми же закладками, что когда-то оставил Нурсултан Абишевич. Наверняка это на тот случай, если Елбасы вновь захочет вернуться к какой-то из них. К примеру, в книге "Моя жизнь" Билла Клинтона одна из закладок лежит между 712 - 713 страницами, с пометками о встрече президентов на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. По словам Амерхана Рахимжанова, Елбасы присуще глубокое и внимательное прочтение книг. Назарбаев всегда делает выписки, текстовые заметки, ставит знаки вопроса и отмечает важные моменты из прочитанного. Например, недавно он перечитал роман Абдижамиля Нурпеисова "Долг". К слову, в одном из своих интервью Первый Президент сказал: "Я очень люблю читать и нахожу для этого время. Один день, в воскресенье, я точно стараюсь не работать и читаю по вечерам".



Глядя на эти огромные стеллажи, понимаешь, что Назарбаевым прочитаны тысячи книг.



По информации руководства библиотеки, это и книги казахстанских авторов: Абдеша Калмырзаева "Біз, қазақ, ежелден еркіңдік аңсаған", Рымгали Нургали "Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры", исторический роман Хасена Адыбаева "Отырар ойраны", сборник стихов "Көне дәптерлерден" Туманбая Молдагалиева, исторический роман Ермека Турсунова "Мамлюки", Мориса Симашко "Искупление дабира".



Это и философские издания: "Аксиомы остроумия" мыслителей-моралистов Франсуа Ларошфуко и Никола де Шамфора, сборник "Благоразумие мудрости" Соломона Мудрого и Эпиктета. Большой интерес Елбасы проявляет к мемуарной литературе. В числе прочитанных им "с карандашом в руке": "Петр Столыпин: Трагедия России" Вячеслава Хотулева, Воспоминания Великого князя Гавриила Константиновича в книге "В Мраморном дворце. Воспоминания", Мемуары дочери Бориса Пастернака Зои Маслениковой. "При таком внимательном чтении происходит заочный серьезный диалог между автором книги и Елбасы. И это, конечно, неотъемлемое и очень важное качество Нурсултана Абишулы, которое просто жизненно необходимо для всех политиков столь высокого уровня", - подчеркнул Амерхан Рахимжанов. Литературные предпочтения Елбасы связаны с этапами развития Казахстана и его деятельностью на посту Первого Президента.



"В своей книге "Без правых и левых" Нурсултан Абишулы, рассказывая о школьных годах, вспоминает, какие книги брал читать в школьной библиотеке: "… Брал все подряд, что в школьной библиотеке под руку попадалось. А она, на мое счастье, оказалось небедной, удалось прочесть многое из Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького, наших казахских классиков - Мусрепова, Мустафина, Ауэзова, Муканова. Но особым спросом у меня и моих сверстников пользовались фантастика и приключения. Как магнитом притягивал нас совершенно необычный, незнакомый, но такой привлекательный мир героев Дюма, Конан Дойла, Беляева, Хаггарда, Купера...



" И ныне в числе его самых любимых книг классическая литература - Абай, Шакарим, Ауэзов, Мусрепов, Чехов, Достоевский, Толстой", - цитирует Амерхан Рахимжанов. С началом перестройки он начал больше интересоваться зарубежными изданиями на тему экономики, политики, а также биографическими трудами. "Глубокое впечатление на него произвели: основатель сегодняшней Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель французской Пятой республики Шарль де Голль, 32-й президент США Франклин Рузвельт, первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю и "железная леди" Маргарет Тэтчер. Поэтому к началу своего президентства Нурсултан Абишулы уже имел большой опыт в экономике", - добавил Амерхан Рахимжанов.



Сообщается, что в период разработки проекта новой Конституции в 1995 году он погружался в изучение юридической литературы. Об этом он писал в своей книге "Эра независимости". "О том, какие книги читает Нурсултан Абишулы, как руководитель организации, я могу судить по количеству и характеру запросов, поступающих к нам от самого Елбасы. Есть книги как старые друзья - их хочется видеть и перечитывать вновь и вновь", - рассказывает Рахимжанов.



Хотелось бы отметить, что книги в его библиотеку поступают с собственноручной пометкой "Кітапханаға".



"Особое место Елбасы отводит шедеврам мировой классики. Здесь труды по философии стоицизма, например, Луция Аннея Сенеки, "Беседы у камина" Франклина Рузвельта - сборник радиосообщений американского президента, в которых освещались актуальные политические и экономические вопросы". "Нурсултан Абишулы любит и казахских авторов. Это историческая тематика, современная публицистика, поэзия - произведения Абдижамиля Нурпеисова, Абиша Кекилбаева, Азильхана Нуршаикова, Сырбая Мауленова, Олжаса Сулейменова, Фаризы Онгарсыновой, сборники сочинений Шерхана Муртазы, Кадыра Мырза Али и многих других", - поделился руководитель библиотеки. В списке книг, которые для себя отметил Елбасы, есть труды португальских и бразильских авторов. Например, роман "Заир" Пауло Коэльо, "Легенда о вороном коне" Жозе Сарней, также романы Жоржи Амаду и Машаду де Ассиз". Недавно он прочитал такие произведения, как "Рейган. Жизнь замечательных людей" Георгия Чернявского, "HomoDeus. Краткая история будущего" Юваля Ноя Харри, "Вторая эра машин. Работа, прогресс и процветание в эпоху новейших технологий" Эрика Бриньолфсона, Эндрю Макафи, "Чингисхан и рождение современного мира" Джека Уэзерфорда.



Перечитывает политическую и художественную литературу, в том числе Ремарка, Бальзака и Толстого. "Для меня лично случай, о котором я рассказал ранее, стал стимулом для еще большего дальнейшего личностного развития, да и вообще каждому человеку никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно просто читать, закончив одну книгу, начинать другую, и только так можно достигнуть успеха в своем деле". "Посыл Елбасы молодежи - развиваться по всем направлениям, своевременно изучая новейшую казахстанскую и зарубежную литературу по экономике, предпринимательству, политике и общественной сфере. При этом не забывать и о классике - Абай, Толстой, Шекспир. Елбасы советует читать на языке автора.



"Лишь в этом случае читатель может раскрыть всю палитру произведения, невероятно обогатив свой внутренний мир и эрудицию", - заключил Амерхан Рахимжанов, отвечая на вопрос, какие книги Елбасы рекомендовал бы к прочтению. Следует отметить, что библиотека Елбасы - это целый комплекс, в составе которого музей и архив с уникальными экспонатами и документами, научно-образовательный, культурно-просветительский центр. Доступ в учреждение открытый и бесплатный. За годы ее существования здесь, в здании, и на выездных выставках и конференциях побывали миллионы казахстанских и зарубежных посетителей и участников. Источник - Tengrinews.kz

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