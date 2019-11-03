Кто победит в гипотетической войне Индии и Китая?

14:32 05.11.2019

В 1962 году между Индией и Китаем случилась полноценная пограничная война, связанная с ничтожными спорными территориями в Тибете. Китайцы напали внезапно, имея численное и техническое превосходство, нанесли противнику некоторый ущерб, но дальше продвигаться не стали, опасаясь хорошо укрепленной линии обороны.



Через пять лет были более мелкие бои, но дальше этого дело не пошло. Тогда Мао Цзэдун счел урок достаточным и больше ситуацию не обострял.



Как бы сложились обстоятельства, случись в наше время масштабная война двух самых населенных стран мира?



Я думаю, что если будет война между Индией и Китаем, Индия обязательно победит. На мой взгляд, для этого есть несколько причин.



Доступ к оружию и военной технике



Китай может использовать только то оружие, которое он создал самостоятельно, ведь поставки из России незначительны. Индия может купить любое оружие, которое они хотят у США и России. А военная техника этих стран куда лучше китайской.



Фундаментальная демографическая проблема населения Китая



У обоих государств, казалось бы, безграничные человеческие ресурсы. Но, поскольку политика "одного ребенка" в Китае длилась десятилетиями, большинство солдат являются единственными детьми своих родителей.



Если каждая семья рискует потерять своего единственного ребенка в какой-то бессмысленной войне, то люди сделают все для того, чтобы он в ней не участвовал. Весьма вероятен срыв мобилизационной кампании и начало выступлений против правительства в поддержку мира.



Преимущество социальной и политической системы Индии



Индия демократическая страна, а Китай – нет. Дело не в том, что свободные люди воюют лучше, чем жители авторитарных государств. Просто индийцы куда сильнее доверяют своему правительству, тогда как ситуация в КНР примерно напоминает годы застоя в СССР. Вроде бы и коммунизм, но только в него давно никто не верит и предпочитает заботиться только о самом себе. Тут, кстати, есть учреждения вполне сталинского лагерного типа, в которых "перевоспитываются" и этнические китайцы, и представители недовольных нацменьшинств.



Поддержка иностранных государств



Китай все боятся, а Индию считают довольно миролюбивой страной. Еще в 1960-е годы СССР не стал поддерживать военную авантюру Мао Цзэдуна, хотя до этого две великие социалистические державы были союзниками. А США начали крупные поставки оружия индийцам. И сейчас весь западный мир скорее станет на сторону демократии, нежели коммунистической диктатуры.



Сплоченность



Несмотря на то, что Индия населена сотнями национальностей, тут нет такого сильного сепаратизма, как в Китае, где и Тибет, и Синьцзян находятся под вечной угрозой отделения и просят международной помощи. Случись большая война, их независимость станет реальностью, и КНР столкнется с терактами и партизанщиной на собственной территории.



Я очень хочу, чтобы между этими странами не было войны. В настоящее время Азия – это место, полное надежд и потенциала. Разве мы все не помним результат европейских войн в прошлом веке? Славная европейская цивилизация уступило место ранее зависимым от нее государствам. США и СССР могли доминировать в мире на протяжении полувека.



Если бы такая война случилась, это бы отбросило Индию и Китай на десятилетия назад.