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В 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достигнет $3 млрдВ 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достигнет $3 млрд
14:35 05.11.2019

В 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достигнет $3,006 млрд. Такой прогноз представил Минфин Узбекистана в "Проекте бюджета для граждан".

Как ранее сообщалось, Министерство финансов представило очередное информационное издание "Бюджет для граждан", посвященное проекту Государственного бюджета на 2020 год.

Общий размер госдолга Узбекистана на начало 2020 года прогнозируется на уровне $21,3 млрд (36% к ВВП). В том числе внешний долг составит $15,3 млрд (25,4% к ВВП). При этом $6,7 млрд получено от иностранных государств, $7,7 млрд - от международных финансовых институтов и $1 млрд от инвесторов.

В разрезе кредиторов объем государственного внешнего долга состоит из 6,7 млрд. долл. США, полученных от иностранных государств, 7,7 млрд. долл. США – от международных финансовых институтов и 1 млрд. долл. – от инвесторов.

С января 2015 года по январь 2019-го государственный долг перед Китаем показывает рост с $1,055 млрд до $1,964 млрд, прибавляя по $200-300 млн в год. К началу 2020 года рост за 12 месяцев составит $1,042 млрд или 53%.

Следует отметить, что в конце августа в ходе мероприятий в рамках визита правительственной делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в Китай, между Министерством инвестиций и внешней торговли и китайской корпорацией CITIC было подписано соглашение о создании совместного Узбекско-Китайского инвестиционного фонда с уставным фондом в $1млрд.

Данный шаг свидетельствует о высоком темпе роста масштабов инвестиционного сотрудничества между двумя странами: формирование устойчивого механизма финансирования позволит сфокусировать усилия на ускоренной реализации приоритетных высокотехнологичных проектов.

По предварительной договоренности с китайскими партнерами акцент будет сделан на промышленных предприятиях химической и нефтехимической отраслей и производственных объектах нефтегазового сектора.

Япония остается вторым крупным кредитором, которому, по данным на 1 января 2019 года, Узбекистан должен $1,490 млрд, к началу 2020 года эта сумма вырастет до $1,831 млрд.

Франция выйдет на третье место, государственный долг перед которой за год вырос в 21 раз – с $27 млн до $573,1 млн. Далее следует Южная Корея, госдолг перед этой страной вырос с $114,1 млн до $568,2.

Обязательства перед Российской Федерацией увеличатся с $69,8 млн до $120,5 млн. При этом следует отметить, что объем задолженности перед США немного снизится с $28,9 млн до $26,7 млн.

Источник - review.uz
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