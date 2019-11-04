Таджикистан согласился уступить Узбекистану золотое месторождение Оби Шифо. За долги?

15:49 05.11.2019

Таджикистан передаст Узбекистану территорию с золотом

Речь идет о месторождении близ села Оби Шифо в сельской общине Навбахор.



Таджикистан передаст Узбекистану участок земли в 300 гектаров в Матчинском районе Согдийской области, на котором находится в том числе золотой рудник, сообщает "Фергана" со ссылкой на издание "Фараж".

По информации журналистов, речь идет о месторождении близ села Оби Шифо в джамоате (сельской общине) Навбахор, которое уже несколько лет разрабатывалось совместным таджикско-канадским предприятием "Апрелевка", базирующимся в поселке Кансай Согдийской области.



О передаче земли у Узбекистана и Таджикистана, по данным издания, есть двустороннее соглашение, однако местные чиновники не торопятся раскрывать подробности. Председатель Согдийского земельного комитета Джамшед Умарзода уточнил, что "этот вопрос находится на рассмотрении", но комментировать его может "только правительство Таджикистана". Начальник погранвойск в Матчинском районе заявил, что это не в его компетенции. В то же время в последние 10 дней предназначенную для Узбекистана территорию огораживают стальной сеткой.



В марте 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договор об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы, который поставил точку "практически во всех нерешенных вопросах" по общей госгранице.

В 2011 году парламент Таджикистана ратифицировал протокол о демаркации своей границы с Китаем, согласно которому КНР отошло 1,1 тысячи квадратных километров спорных территорий, что составляет 0,77% от общей территории Таджикистана.