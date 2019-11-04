 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.11.2019
21:38  Таджикская "Апрелевка" не передавала свои рудники Узбекистану", - Лохутшох Одинаев
21:21  Президент "нелох" Зеленский терпит провал на всех фронтах, - "СП"
18:52  Ташкент стал первым городом ЦА патрулировать которого выехала конница
18:34  Умер генерал-полковник РФ А.Ноговицын - уроженец Семипалатинской области, экс-первый замнач штаба ОДКБ
17:55  Елбасы обозрел пафосные проекты застройки экс-райцентра Туркестан
15:49  Таджикистан согласился уступить Узбекистану золотое месторождение Оби Шифо. За долги?
14:35  В 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достигнет $3 млрд

14:32  Кто победит в гипотетической войне Индии и Китая?
14:16  Как выглядит личная библиотека Елбасы и что в ней хранится
14:10  США никак не могут достроить гигантский авианосец "Джеральд Форд"
14:09  Найти русских в Таджикистане: миссия невыполнима
14:05  Социализм на Кубе скорее жив, чем мертв, - репортаж Дарьи Асламовой
14:04  Турция опять готовится купить у России истребитель Су-35
14:01  РосСМИ "топят" каз-политика Манзорова. Кому он нужен?
13:20  Умерла казахстанская актриса Раиса Мухамедьярова
13:01  В ТашНархозе новый ректор - Конгратбой Шарипов
12:53  Киев и Нур-Султан поссорились из-за подшипников и мин-удобрений
11:03  Стая хищных сусликов. Есть ли в Киргизии оппозиция?
10:59  Матерый кыргызский алко-депутат Турсунбеков обвинен в мошенничестве с винзаводом
10:12  Турецкая армия нейтрализовала самого разыскиваемого полевого командира курдской РПК Мюслуха Ике
09:41  РосШоуСтрасти. Косорукие ислам-террористы проказники готовились взорвать концерт Киркорова... по заказу Галкина
09:25  Елбасы думал перенести столицу Казахстана в Туркестан. И что помешало?
09:14  Курдская политика Турции оказалась провальной, - С.Тарасов
09:06  Турецкий спецназ нашел контейнер с родной сестрой аль-Багдади
09:04  Еще один экс-премьер Киргизии (Оторбаев) обвинен в аферах с малазийскими инвесторами
00:50  6 причин антикитайских настроений в Казахстане, - Д.Сатпаев
00:46  Комбинация реноваций по-узбекски, - Я.Норбутаев
00:33  Saudi Aramco выходит на IPO с мировым рекордом - $60 млрд
00:23  КазМодель Дина Тасова ударила грудью по уятской морали (видео)
00:17  Об интеграции Китая в мировой рынок, - В.Пироженко
00:14  Империя Чингисхана и Хорезм. Нашествие
00:03  Маленький Касым-Жомарт верит в доброго короля (эссе), - Н.Нуртазина
00:00  Ну и кто тут ишак? Рос-клоун Светлаков открыл ресторан узбекской кухни "Ишак" и не понимает почему на него обиделись узбеки
Понедельник, 04.11.2019
22:19  Германия готовится к уходу Меркель и меняет внешнюю политику, - Д.Седов
21:33  Саиде Мирзиеевой стукнуло 35. Поздравляем!
21:19  Скончалась известная кыргызская журналистка Чынара Токонова
21:15  Председатель Конституционного суда Монголии Одбаяр подозревается в домогательстве к стюардессам
18:33  Просим освободить осужденного в Казахстане как "шпиона" ученого-китаиста К.Сыроежкина, - обращение к президентам Назарбаеву, Токаеву, Путину, Синь Цзиньпину
17:19  В КырГосИпотечной компании жуткий скандал, бардак и "беспредел"
16:08  Путин наградил высшим орденом РФ генерала Громова - Афганского пораженца, размотавшего бюджет Московской области
14:57  В центре Душанбе горит недостроенная гостиница "Исмоили Сомони" (видео)
14:50  Как китайцы отомстили монголам за завоевание их страны при Чингисхане?
11:11  Минтруда Узбекистана: 389 тысяч женщин работают за рубежом
10:07  В Узбекистане предложили проводить свадьбы по одному сценарию (И с одной на всех невестой?)
01:01  Черные наваждения Индии. Национализм набирает обороты, - С.Кожемякин
01:00  КНР и социальная справедливость, - В.Павленко
00:59  Политический туман на Британских островах сгущается, - В.Прохватилов
00:53  Великая, но забытая битва на Ворскле. Как, разгромив Литву, татары помогли Руси стать великой
00:52  Афганская мода: традиции и новые веяния
00:42  Умерла прекрасная франко-швейцарская певица Мари Лафоре (видео)
00:13  Битва при Пуатье: как арабам закрыли калитку в Европу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Таджикистан согласился уступить Узбекистану золотое месторождение Оби Шифо. За долги?
15:49 05.11.2019

Таджикистан передаст Узбекистану территорию с золотом
Речь идет о месторождении близ села Оби Шифо в сельской общине Навбахор.

Таджикистан передаст Узбекистану участок земли в 300 гектаров в Матчинском районе Согдийской области, на котором находится в том числе золотой рудник, сообщает "Фергана" со ссылкой на издание "Фараж".
По информации журналистов, речь идет о месторождении близ села Оби Шифо в джамоате (сельской общине) Навбахор, которое уже несколько лет разрабатывалось совместным таджикско-канадским предприятием "Апрелевка", базирующимся в поселке Кансай Согдийской области.

О передаче земли у Узбекистана и Таджикистана, по данным издания, есть двустороннее соглашение, однако местные чиновники не торопятся раскрывать подробности. Председатель Согдийского земельного комитета Джамшед Умарзода уточнил, что "этот вопрос находится на рассмотрении", но комментировать его может "только правительство Таджикистана". Начальник погранвойск в Матчинском районе заявил, что это не в его компетенции. В то же время в последние 10 дней предназначенную для Узбекистана территорию огораживают стальной сеткой.

В марте 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договор об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы, который поставил точку "практически во всех нерешенных вопросах" по общей госгранице.
В 2011 году парламент Таджикистана ратифицировал протокол о демаркации своей границы с Китаем, согласно которому КНР отошло 1,1 тысячи квадратных километров спорных территорий, что составляет 0,77% от общей территории Таджикистана.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572958140
Новости Казахстана
- Вопросы водной безопасности обсудят в Сенате
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2019 года №789
- "Правительственный час" в Мажилисе: "Об итогах Года молодежи, объявленного Первым Президентом – Елбасы Н.А.Назарбаевым, и подготовке к проведению Года волонтера"
- Рабочий график первого президента
- Ашимбаев назвал суммы многомиллиардных убытков крупнейших нацкомпаний Казахстана
- Казахстан и Китай повышают качество и уровень двустороннего сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам материнской и младенческой смертности
- Обращение представителей научно-экспертного сообщества и творческой интеллигенции
- Отмена регистрации для иностранцев: МИД Казахстана озвучил свою позицию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  