Елбасы обозрел пафосные проекты застройки экс-райцентра Туркестан

17:55 05.11.2019

Первый Президент Казахстана ознакомился с ходом строительства административно-делового центра



г.Туркестан



Елбасы посетил новое здание акимата Туркестанской области, где ему были представлены промежуточные результаты реконструкции духовно-культурного центра города Туркестана.



Кроме того, в ходе посещения Нурсултан Назарбаев был проинформирован о работе общественной приемной партии Nur Otan, а также ознакомился с проектами в сфере развития туристической отрасли, обеспечения водной и продовольственной безопасности.



Первому Президенту Казахстана были представлены макеты будущего международного аэропорта Туркестана и многопрофильной больницы на 600 мест.



В ходе презентации Нурсултан Назарбаев также был проинформирован о результатах осуществления инфраструктурных проектов в областном центре.





