Ташкент стал первым городом ЦА патрулировать которого выехала конница

18:52 05.11.2019

Ташкент стал вторым городом в СНГ после Москвы по количеству конных патрулей.



Ташкент стал вторым городом в СНГ после Москвы по количеству конных патрулей, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные ГУВД.

Это стало возможным благодаря открытию в Чиланзарском районе столицы специального комплекса для конного отряда ППС ГУВД. Он включает в себя административное здание, конюшни и площадки для выгула, объездки и тренировки животных.



Конные отряды давно зарекомендовали себя как подразделение, отлично справляющееся с охраной и обеспечением общественного порядка в местах народных гуляний, массового скопления людей, при проведении масштабных мероприятий. Подобные подразделения есть не у каждого управления внутренних дел столиц государств-участников СНГ.

Со слов вице-президента Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Б. Газиева, по количеству лошадей конный отряд ППС ГУВД Ташкента занимает второе место после Главного управления МВД Российской Федерации по Москве, а условия, созданные для ташкентских кавалеристов патрульно-постовой службы, отвечают всем международным требованиям, предъявляемым к аналогичным подразделениям в структуре полиции.

"В административном здании имеются спортивный зал, казармы, причем, для девушек, несущих службу в коннице ППС, отдельное помещение, бытовая комната, столовая, отдельный кабинет отведен для ветеринара. Есть учебная комната с библиотекой, где с наездниками будут проводиться занятия по служебной подготовке, здесь же они будут изучать законодательство и теоретические основы верховой езды. А для практических занятий во внутреннем дворе комплекса предусмотрены специальные площадки и круговая дорожка", – сообщили в ГУВД.

Конюшни выстроены по три блока, в каждом из которых отведены места для 17 лошадей. Всего в отряде "служат" 50 лошадей буденновской породы. В будущем сотрудники планируют заняться и разведением лошадей.

В отдельном блоке хранятся седла и прочая амуниция для лошадей и кавалеристов в погонах, и здесь же отведено место для трейлеров, в которых лошадей довозят до места несения службы.