 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент "нелох" Зеленский терпит провал на всех фронтах, - "СП"
21:21 05.11.2019

Зеленский терпит провал на всех фронтах
Президент "нелох" не смог остановить войну в Донбассе, мира не будет

Дмитрий Родионов

Материал комментируют:
Александр Дудчак
Роман Травин

Главной причиной пробуксовки мирного урегулирования конфликта в Донбассе стала неконструктивная позиция Киева, вновь проявившаяся в срыве отвода украинских войск. Об этом заявил полпред России на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов.
Он отметил, что Украина вопреки достигнутым договоренностям не приступила к отводу войск, хотя представители ДНР дали сигнал о готовности к процессу разведения сил. Именно Киев, по его словам, срывает отвод войск от линии соприкосновения в районе населенного пункта Петровское.

Ранее стало известно, что украинская сторона саботировала начало отвода сил и средств в районе Петровского. Об этом журналистам рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Никакого отвода сегодня нет. […> Со стороны ДНР мы готовы к разведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя обязательств. Очередная дата разведения будет согласована в Минске. Будем ждать очередного заседания", - сообщил он.

Представитель ДНР рассказал, что в условленное время народная милиция республики произвела запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности возобновить разведение войск, однако ответа с украинской стороны не последовало. Отказ от начала разведения войск Якубов назвал "откровенным саботажем минских договоренностей", который "демонстрирует отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского авторитета главнокомандующего".

Интересная реакция последовала от украинской стороны. Штаб т.н. "Операции объединенных сил" на своей официальной странице в Facebook назвал попытку властей республики начать разведение сил провокацией.
Представители "штаба ООС" написали, что информация о том, что ДНР готова приступить к началу разведения войск в понедельник, 4 ноября, является "замыливанием глаз мировому сообществу. Свою позицию они объяснили тем, что разведение войск 4 ноября не может состоятся из-за нарушения режима тишины.Представители Киева в СЦКК также заявили, что, согласно данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрелы в районе Петровского в Донбассе были зафиксированы 30 октября, что, по их мнению, свидетельствует о несоблюдении ополченцами Минских соглашений и обязательств, взятых на себя в трехсторонней контактной группе по установлению режима прекращения огня.

Такую же версию предложил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, объяснив, что ВСУ не выполнили договоренности по разведению сил в Петровском из-за отсутствия семидневной тишины в зоне боевых действий. "По нашим оценкам разведение должно было начаться именно сегодня, но несколько дней назад были обстрелы в районе разведения. Поэтому мы вынуждены были перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины", - сказал Пристайко.

В тот же день в Киеве назвал новую дату разведения - 8 ноября. "Мы уже направили письмо ОБСЕ, седьмого (ноября - ред.) приступаем, восьмого (ноября - ред.) практически разводимся (разводим силы - ред.), если не будет нарушений режима тишины", - заявил журналистам командующий "ООС" генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Представитель Украины в СЦКК Александр Борщевский также уточнил, что в случае сохранения режима тишины в течение семи дней, 7 ноября состоится верификация прекращения огня и уведомление об этом ОБСЕ, и "с 12.00 (13.00 МСК.) 8 ноября вооруженные силы Украины в случае прекращения огня смогут начать практические меры по разведению сил и средств на этом участке.
Напомним, на прошлой неделе состоялось успешное разведение сил в районе Золотого, а на 4 ноября было назначено разведение в Петровском. В 13:00 МСК ополченцы ДНР в присутствии наблюдателей СММ ОБСЕ запустили белую ракету, означающую готовность приступить к отводу сил. Реакции украинской стороны представители ДНР ждали положенные 10 минут, после чего был констатирован срыв разведения.
- Во время военных действий противоборствующие стороны ведут не только силовое противостояние, но и информационную войну, поэтому не стоит принимать на веру заявления ни одной из них, - считает политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин.
- И хотя сложно сказать с уверенность были ли какие-то реальные основания у Украины отложить разведение сил, события последних недель наглядно демонстрируют, что именно украинские военные менее готовы к отведению вооруженных подразделений. Поэтому можно предположить, что они, действительно, затягивают процесс.
"СП": - Украинская сторона назвала провокацией готовность ДНР развести войска. Как это понимать?
- Как элемент все той же информационной войны, стремление переложить всю ответственность на противника. Было бы даже странно, если бы они признали свою ответственность.

"СП": - Почему указы президента саботируются? Поездка в Золотое и диалог с националистами не помогли?
- Небывалый для Украины политический карт-бланш, который Зеленскому удалось получить, не был конвертирован в реальную власть. Продемонстрировать силу и решительность он тоже пока не смог. Представители украинской политической элиты, военные и другие силовики видят слабость президента. Кроме того, сегодня в зоне "ООС" много высокомотивированных людей, которые являются искренними противниками деэскалации конфликта. Кто-то из идейных соображений, кто-то по финансовым мотивам. И все они изо всех сил ставят палки в колеса, так что совсем без проблем такие решения не смог бы провести, наверное, никто на месте Зеленского.

"СП": - Чего добивается Зеленский? Он искренне хочет добиться успеха, или ему нужно просто тянуть время и делать вид, что он что-то делает?
- Вряд ли ему есть резон просто тянуть время. Похоже, что Зеленскому на самом деле важно, чтобы состоялась встреча в "нормандском" формате, для этого необходимо, чтобы состоялось разведение сил. Так что, думаю, он искренне заинтересован в этом.

"СП": - В Золотом отвод все же состоялся. Что теперь? Вернутся, как и было в 2016-м?

- Если это произойдет, то это будет полным провалом для президента Украины, так что он предпримет все, чтобы этого не случилось. То же самое в Петровском. Я думаю, что, по крайней мере, на время необходимое для того, чтобы встреча в "нормандском" формате состоялась пусть и со скрипом, но ситуацию все же додавят. Другое дело, что потом "возмущенная общественность" и "активисты" с автоматами могут добиться того, что все вернется на круги своя.

"СП": - Сколько это еще будут терпеть в Европе? Состоится ли встреча в нормандском формате?

- Европейцы вполне себе терпели куда более воинственного и менее договороспособного Порошенко, так что с этим проблем не будет. Несмотря на определенную усталость от Украины, в целом, конфликт разделяющий Украину и Россию, на руку европейцам, поэтому особо не давили на Порошенко, не будут слишком уж давить и на Зеленского, тем более, что последнее слово в условном западном лагере, не за Брюсселем, Парижем или Берлином, а за Вашингтоном. А то состоится ли встреча в нормандском формате, это скорее вопрос позиционирования для Зеленского и не гарантирует вообще никаких существенных подвижек по Донбассу. Украинская политика, как известно, не самая предсказуемая сфера, но я считаю, что скорее состоится, потому что противникам Зеленского пока просто нет смысла идти ва-банк. Ведь у Зеленского с одной стороны еще слишком высокий рейтинг и на фоне достаточно высокой поддержки населения нужен более весомый.
- Произошедшее - это умышленный, сознательный саботаж со стороны Киева, - уверен политолог Александр Дудчак.
- Все их оправдания - это очередная попытка переложить с больной головы на здоровую, которая была ожидаема. На такой вариант развития ситуации намекали люди из окружения Зеленского в украинских СМИ, пытаясь успокоить радикалов. Верить в это не хотелось, но именно так и происходит.

СП": - Представитель ДНР назвал отказ от начала разведения войск саботажем минских договоренностей", который при этом "демонстрирует отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского авторитета главнокомандующего". А есть ли у него этот авторитет? Зеленский вообще кому-то может приказывать?
- Авторитета у него и не было. Было ожидание изменений и огромный аванс доверия, который Зеленский не оправдал. Аванс практически потрачен. Если не предпримет срочных шагов, он потеряет поддержку "обольщавшихся", и все равно любви "нациков" не добьется.

СП": - Чего вообще хочет Зеленский?

- Он хочет и к красивым, и к умным, и к богатым. А может получить клеймо козла отпущения и досрочные перевыборы. Таким бездействием и саботажем он себе на билет на переговоры в "нормандском формате" не заработает. А, если это не саботаж, но элементарная неспособность решать задачи в своем государстве, когда от подчиненных требуется лишь выполнить приказ своего главнокомандующего, то к чему тогда остальным участникам нормандского формата встречаться с таким "лидером"?

"СП": - Что теперь? На колу мочало-начинай сначала? Вот уже назначили новую дату…
- Еще не все потеряно, Зеленский может рискнуть и попытаться доказать, что он все же президент страны и его слово имеет какой-то вес, или окончательно прирасти к маске Порошенко. Но, он вполне убедительно играл желание начать выполнение соглашений. Ок, еще раз впадем в состояние ожидания, под девизом "Зе нужно еще немного времени…". Похоже, Донбасс напрасно убеждал себя в принятии крайне сложного для себя компромисса.

Источник - svpressa.ru
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