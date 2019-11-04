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Таджикская "Апрелевка" не передавала свои рудники Узбекистану", - Лохутшох Одинаев
21:38 05.11.2019

Лохутшох Одинаев: "Апрелевка" не передавала свои рудники Узбекистану"

"Слухи о том, что, якобы "Апрелевка" передала свои рудники с золотыми запасами Республике Узбекистан, не имеет под собой основу, это просто слухи", - сообщил "АП" заместитель генерального директора СП "Апрелевка" Лохутшох Одинаев.

По его словам, в названном местечке у них нет никаких объектов
"В местности Оби Шифо наше предприятие не имеет ни одного объекта, там есть погранзастава, это приграничная зона. У нас есть объект дальше, в Матчинском районе Согдийской области, это месторождение "Бургунда", мы там работаем, добываем руду, перевозим на фабрику и перерабатываем", - сказал он.
Ранее издание "Фараж", со ссылкой на свой источник, сообщил, что Таджикистан передаст Узбекистану участок земли в 300 га близ села Оби Шифо в джамоате Навбахор. Там, по данным издания, находится золотой рудник.
Издание отмечает, что земля передается на основе двустороннего соглашения между Таджикистаном и Узбекистаном, а предназначенную для соседеней страны землю уже огораживают.

Таджикско-канадское предприятие "Апрелевка" было образовано в 1996 году при непосредственной поддержке президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Предприятие создано на базе месторождения Кайраккумского производственного объединения "Таджикзолото" с привлечением инвестиций канадской компании Gulf International Minerals Ltd.
Доля правительства Таджикистана в капитале предприятия составляет 51%, а доля канадской компании Gulf - 49%. Предприятие добывает и перерабатывает золотоносную руду, а последующий аффинаж выпущенного металла осуществляется на государственном предприятии "Драгоценные металлы Таджикистана".

СП "Апрелевка" по производственной мощности считается одним из крупнейших в республике. Сырьевой базой предприятия являются рудники Кызыл-Чеку, Бургунда и другие сравнительно мелкие месторождения, а также подземные руды месторождений Апрелевка и Иккижелон. Добываемая руда проходит первоначальную очистку на местной фабрике, также здесь налажена повторная переработка отвалов золотоносных руд путем выщелачивания.

Производственная мощность фабрики составляет 300 тысяч тонн руды в год. При этом ежегодно руководством прикладываются усилия для наращивания производственной мощности, запускаются на фабрике новые технологические линии.
К празднованию 30-летия Государственной независимости Таджикистана планируется запустить новую дробильную линию, и, таким образом, довести суточную переработку пород до 1,3 тысяч тонн.

Основная продукция - золотосеребряный сплав "Доре", который в последующем перерабатывается на заводе "Драгоценные металлы Таджикистана" до химически чистого золота самой высшей пробы (999,9) и серебра пробы 999,5. Получаемая продукция направляется на обогащения запасов драгметаллов страны.

Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

Источник - asiaplustj.info
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