 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полит-репрессии и их смысл, - М.Хазин
21:53 05.11.2019

Михаил Хазин. Политическим репрессиям посвящается

Нужно и мне сказать несколько слов по этой больной теме. Что вообще означает "политические репрессии"? Это значит, что решение судеб людей принимались по чисто политическим мотивам и вне рамок судебной системы. Ну, например, убитые американскими полицейскими безоружные люди не могут считаться жертвами политических репрессий, поскольку, во-первых, они были убиты в соответствии с законом, и, во-вторых, вне рамок каких-то политических решений (к слову, расовые предрассудки мы куда отнесем? а в США они играют важную роль).

В СССР (после окончания Гражданской войны) практически не было случаев внесудебной расправы. Все пресловутые "тройки" были именно что судами. Они судили нечестно? Но, простите, а нынешний суд что, судит честно? Можно ли считать любого предпринимателя, который проиграл арбитражный процесс, жертвой репрессий? Пусть и не политических. Про суд американский ничего говорить не буду, но "дело Бутиной", "дело Бута" и многие другие говорят о том, что и там с этим совсем не все хорошо. Желающие могут посмотреть американский фильм "Правосудие для всех" (с Аль Пачино, между прочим) 1979 года. С тех пор, надо думать, к лучшему ситуация не изменилась.

К слову. Можно ли считать жертвой политических репрессий подозреваемого в педофилии Эпштейна? или Стросс-Кана? или Элиота Спитцера? Тут много возникает вопросов, но вернемся к базовой теме. Якобы, в СССР судопроизводство по политическим мотивам носило массовый характер...

По поводу массовости возражу – на 1000 человек населения в СССР сидело народу меньше, чем в США в 80-е годы. Поэтому сразу откидываем этот аргумент. Да, в 1936-38 годах много расстреляли, но сделали это в соответствии с приговорами судов (законодательство, было жестким), и, что самое главное, это сделали люди, которые потом были разоблачены как заговорщики, которые ставили своей целью смену действующей легитимной власти со всеми вытекающими. Иными словами, может быть и политические, но не репрессии. С точки зрения формального законодательства. И, да, можно много спорить о том, что были "расстрельные списки" Политбюро (хотя нет никакой уверенности, что их не нарисовали позже, как "документы" об участии СССР в Катынском расстреле поляков), но те, кто входил в эти списки, заведомо не являлись простыми гражданами и они заведомо участвовали в политических играх по захвату власти.

Можно ли жалеть боксера, что его побили на ринге и он от этого умер? Можно. Но свой путь он выбрал сам. К слову, рабочих и профсоюзных лидеров, которых убивали бандиты частного агентства Пинкертона в США, и которые точно были жертвами политических репрессий, почему-то никто не вспоминает. Не порядок. Ну и главное. Целью всех этих "праздников" является показать русскому народу, что, во-первых, он находится в своем развитии на ступень ниже, чем "цивилизованные" страны (про США я уже частично писал, в Западной Европе все не сильно лучше), во-вторых, максимально "опустить" нашу внутреннюю логику народа-победителя. Если мы жалкие и подлые беднушки, которые должны каяться и каяться, то о каких победах вообще может идти речь? Именно для того, чтобы не было в американских гражданах комплекса вины, им и не рассказывают про многочисленных жертв политических репрессий в этой стране. Их нет, потому что не может быть, потому что американское государство всегда было благородным и честным. А десятки миллионов индейцев и многочисленные геноциды по всему миру – этого не было. В лучшем случае, США сухо выразили свое сожаление и тему закрыли навсегда. Собственно, так нужно делать и нам. Объяснить, кто виноват (не забыв про Троцкого, Зиновьева и многих их зарубежных спонсоров) и закрыть эту тему навсегда, Вместе со всеми Солженицыными. Это же вообще беспредел – учить школьников по книгам, в которых подло клевещут на их собственную страну! Каждая жизнь священна. К сожалению, в реальной обстановке как-то не получается осуществить защиту этой каждой жизни. Вон, например, приватизация – это не политическая репрессия? Политическая, тот же Чубайс говорил, что ее цель – не допустить возвращения коммунистических принципов. Репрессия? Конечно. Когда десятки миллионов граждан лишаются средств к существованию, целенаправленно, вопреки законодательству, вопреки интересам страны (поскольку главные покупатели –иностранцы).

Сколько погибло в 90-е годы? Десять миллионов человек? 20? Где колонны кающихся либерастов и прихватизаторов, которые босиком и в веригах ходят вдоль Садового кольца и восклицают: "Mea culpa!" Или что там они обычно восклицают? Я вообще пресловутый памятник на Садовом кольце воспринимал бы, скорее, как памятник жертвам гайдара-чубайса. Прежде всего потому, что их жертв много больше, чем тех, кто погиб от "репрессий" за последние сто лет, даже если учитывать Гражданскую войну и голод начала 30-х. Да, лет через двадцать и про это школьникам нужно будет рассказывать очень острожно (чтобы не повредить их преданности Державе). Но сейчас-то, давайте смотреть правде в глаза, все эти игрища с "днем жертв политических репрессий" направлены только на одно – чтобы народ разлюбил свою страну. А это – между прочим, состав преступления, в соответствии с действующим законодательством.

Источник - khazin.ru
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