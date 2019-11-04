Армия Асада двинула в Румейлу и начала выдавливать курдов из нефтяных полей

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23:33 05.11.2019
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
При этом не уточняется, кто ранее контролировал месторождение.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что государственные органы США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.