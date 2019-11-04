"Сирийский народ не может ждать, пока договорятся оппозиция и режим", - Кадри Джамиль

00:39 06.11.2019 "Сирийский народ не может ждать, пока договорятся оппозиция и режим"



Председатель "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль - о запуске Конституционного комитета и влиянии на этот процесс западных стран



Екатерина Постникова



"Астанинская тройка" в лице Ирана, России и Турции стала ключевым внешним игроком, который может определить процесс политического урегулирования военного конфликта в Сирии. Об этом в интервью "Известиям" заявил председатель "Московской платформы" сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля" Кадри Джамиль. Он подчеркнул, что влияние западных стран на этот конфликт "стремится к нулю", а потому ожидать того, что работа Конституционного комитета (КК) Сирии застопорится по их вине, не стоит. Политик также рассказал, какие первостепенные задачи стоят перед КК и в чем должен заключаться грядущий политический процесс.



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- В какие примерно сроки возможно достижение консенсуса по конституционным изменениям в Сирии?



- Сложный вопрос. Все говорили, что временных рамок нет.



- Однако президентские выборы в стране запланированы на 2021 год. Насколько реально договориться к этому сроку?



- Прежде всего важно понимать, что КК - это всего-навсего ключ к разрешению кризиса и началу политического процесса. То есть без последнего сам по себе комитет большого значения иметь не будет. Таким образом, запуск КК не должен означать ускорение политического процесса по всем направлениям.



- Как начало работы комитета воспринимают его непосредственные участники?



- За всех участников говорить не могу, скажу лишь только от лица "Московской платформы", которая входит в переговорный комитет оппозиции. Мы стремимся как можно скорее завершить это дело ради сирийцев, из которых 8 млн человек живут не в своих домах. Сейчас наступает зима - голод, холод, поэтому все вопросы надо решать как можно скорее. Сирийский народ не может больше ждать, пока договорятся оппозиция и режим.



- Члены комитета в расширенном и узком составе уже подошли к работе с какими-то конкретными наметками и предложениями? Что в этом контексте предлагает "Московская платформа"?



- Сейчас две стороны ставят карету впереди лошади, задавая себе вопрос: изменять конституцию или писать новую? На сочинской встрече (Конгресс сирийского национального диалога, который состоялся в январе 2018 года. - "Известия") шла речь о конституционной реформе. Но что это конкретно значит, непонятно, - изменение документа или написание нового закона. Следует договориться, что имеется в виду. А это, как вы понимаете, само по себе не очень просто.



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- А что из этих двух вариантов склонны выбрать вы - изменения отдельных пунктов или создание нового закона с нуля?



- Нам нужна конституционная реформа. Как ее будут называть потом, значения не имеет. В этом контексте нам надо решить три ключевых вопроса. Во-первых, как будут перераспределяться полномочия между президентом, правительством и парламентом. Во-вторых, это соотношение централизации и децентрализации в конкретных условиях Сирии. Ведь никто не может написать нам рецепт - решение должны принять сирийцы. И, наконец, в-третьих, необходимо определиться, как в нынешних условиях проводить выборы представительных органов на всех уровнях, какие методы и механизмы будут работать. Потому что нынешний способ Сирия взяла у французов в начале 1950-х годов. За это время сами французы уже трижды изменили свою избирательную систему.



Если мы договоримся по этим ключевым направлениям, то уже можно будет начинать перестраивать конкретные пункты конституции. Как в этом случае будет называться процесс - изменение закона или написание нового, - нам все равно. Самое главное - его суть.



- Повлияло ли как-то обострение на северо-востоке САР на запуск КК?



- Положение на северо-востоке, да и не только - очень горячая обстановка сложилась в Идлибе - было очень опасным для начала работы комитета. Однако проблема была решена, и потому можно сказать, что происходящее в регионе на судьбе КК не сказалось, по крайней мере, пока. Что будет дальше? Политический процесс связан со многими аспектами жизни сирийцев. Поэтому что и будет влиять на Конституционный комитет, так это шаги по этим направлениям. Сам по себе только КК не может считаться единственной стороной политического процесса. Нужны параллельные шаги, чтобы люди поверили, что политический процесс запущен.



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- Что лично вы подразумеваете под политическим процессом - президентские выборы?



- Политический процесс - это выполнение резолюции Совбеза №2254, выборы - это его логическое завершение. Начало - запуск работы КК. А что должно быть между ним и концом? Изменение структуры политической власти. Как это будет происходить - это вопрос, по которому надо прийти к консенсусу. Потому что продолжаться как раньше не может.



- Есть ли основания говорить о том, что западные страны мешали запуску КК? И если да, то нет ли опасений, что подобная дестабилизация продолжится уже после того, как комитет начнет работу?



- Здесь стоит задать вопрос, который произнес Иосиф Сталин касательно влияния папы римского: а сколько у него дивизий? В том смысле, какой у западных стран реальный вес в Сирии? Я думаю, что он стремится к нулю. Сегодня "астанинская тройка" стала руководящим звеном политического процесса в Сирии, в то время как Запад там утрачивает свое влияние. Они, конечно, в свое время пытались помешать политическому процессу. Но сейчас могут они это сделать или нет? Им труднее и труднее препятствовать этому процессу. Что сейчас делают американцы? То ли они уходят, то ли нет, однако вектор развития показывает, что в сирийском вопросе их позиции ослабевают.



Поэтому я думаю, что Россия, Иран и Турция как внешние игроки имеют солидный удельный вес, чтобы играть руководящую роль в обеспечении успеха политического процесса в Сирии.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Решение о создании Конституционного комитета (КК) Сирии было принято 31 января 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Его цель - разработать проект конституции САР, который затем должен быть представлен на всенародное утверждение. Работа КК ведется под эгидой ООН, однако конституционный процесс будут осуществлять сами сирийцы. Первая встреча комитета состоялась 30 октября в Женеве.



В комитет вошли 150 делегатов - по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. Все шаги будет разрабатывать узкая делегация КК из 45 человек (по 15 членов от каждой группы), после чего их будет утверждать расширенный состав комиссии. Для принятия решений необходим консенсус или большинство в 75% голосов (113 членов расширенного состава и 34 участника узкой делегации). Сроки работы КК не ограничены, однако сирийская оппозиция рассчитывает, что политического урегулирования удастся достичь в 2020 году. Источник - Известия

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