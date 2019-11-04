Виртуальный тупик: почему крупнейшие криптовалюты не оправдали надежд

00:42 06.11.2019 У Дурова и Цукерберга - большие проблемы с регуляторами финансового рынка США



Дмитрий Мигунов



Завершившийся октябрь стал поистине недобрым для рынка криптовалют. Два наиболее ожидаемых блокчейн-проекта пережили неприятные дни. Из создаваемой Facebook Libra задолго до запуска ушло множество солидных инвесторов, а сам Марк Цукерберг подвергся жесткому прессингу во время слушаний в конгрессе. В то же время запуск проекта создателя Telegram Павла Дурова TON был отложен на неопределенное время из-за исков со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. TON продолжают поддерживать инвесторы-энтузиасты, среди которых немало действительно богатых людей, но даже они готовы смириться с убытками. Почему "институциональная" виртуальная валюта не работает и есть ли у нее будущее?



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Проект Libra сразу задумывался как нечто революционное, то, что перевернет весь мир криптовалют и сделает их по-настоящему мейнстримным явлением. Во-первых, за дело взялись не стартаперы-энтузиасты, а Facebook с ее практически безмерными финансовыми ресурсами. Во-вторых, все имеющиеся на сегодняшний день виртуальные монеты крайне волатильны: курс биткоина может прыгать в течение одного торгового дня на 15–20% в обе стороны. Libra же по своей задумке должна использовать элементы традиционных валют, а именно резервы, для своей стабилизации в случае скачков. Запасы разнообразных дензнаков и американских долговых облигаций должны гарантировать более или менее ровное изменение курса криптовалюты Facebook. Это же должно было сделать ее более понятной для регулирующих органов, крайне настороженно относящихся ко всем блокчейновым проектам.



Однако все попытки Цукерберга подстелить соломки пропали втуне: власти и регуляторы сразу же после анонса новой криптовалюты восприняли ее в штыки. Скажем, глава ФРС Джером Пауэлл в июле выразил сомнения по поводу того, что проект будет успешно бороться с отмыванием денег, попытки которого наверняка будут проводиться посредством нее. Пауэлл также выразил беспокойство по поводу того, как столь мощная параллельная валюта повлияет на финансовую стабильность страны. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, не сдержал сарказма, сказав, что если Facebook собирается стать банком, то пусть будет им, только с тем условием, что будет, как и все кредитные организации, подвластен американскому банковскому регулированию.



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В октябре тучи над Libra сгустились еще сильнее. Крупные компании-поручители, вошедшие в альянс ради поддержки криптовалюты, стали покидать его одна за другой. Сначала список партнеров проекта покинул PayPal, а через пару дней тем же путем последовали Visa, MasterСard и eBay. Для криптовалюты это серьезнейший удар. К примеру, огромный опыт платежных систем в проведении трансграничных операций мог бы оказаться исключительно полезным для проекта, без него развитие наверняка пойдет труднее. Компании отказались назвать точную причину своего решения, однако некоторые из них намекнули на то, что у Libra ожидаются серьезные трудности с регуляторами и крупный бизнес не хотел бы иметь к этому отношения.



На минувшей неделе Libra пережила еще одно испытание - выступление Марка Цукерберга в конгрессе, и никак нельзя сказать, что оно завершилось успехом. К Facebook у американских политиков накопилось немало вопросов, от влияния на результаты выборов до безопасности личных данных пользователей. Что самое удивительное, при очень жестком расколе, наблюдающемся ныне в американском политикуме, демократы и республиканцы единодушны в неприятии Facebook - у каждой из партий есть причины не любить детище Цукерберга. После слушаний есть основания полагать, что Libra добавится к списку этих причин. К примеру, американские законодатели не поняли, почему штаб-квартира ассоциации Libra будет располагаться в Швейцарии, а не в США. В конечном итоге конгрессмены обвинили Цукерберга в создании "инструмента взлома" и непонимании того, что его криптовалюту в самом лучшем случае будут очень жестко регулировать.



Проблемы с политикой и инвесторами с высокой вероятностью повлияют на дату запуска Libra. Хотя тесты уже вовсю идут, многие специалисты рынка криптовалют сомневаются, что выход на арену состоится в ближайшие пару лет. Скажем, руководитель управляющей криптовалютой Ripple компании Брэд Гарлингхаус считает, что до конца 2022 года никакого запуска Libra не состоится. Три года - очень долгий срок. Даже если сейчас проект Цукерберга и вызывает интерес как нечто новое, то за этот период все заинтересованные лица могут поостыть.



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За TON до конца



Криптовалюты и блокчейн с самого начала считались своего рода бунтом настроенных по-анархистски молодых пользователей Сети, которые хотели уйти из-под контроля истеблишмента, крупных банков и государства. Но если попытки Facebook позиционировать себя как символ контркультуры ничего, кроме ироничной ухмылки, не вызывают, то проекты Павла Дурова действительно получили определенную репутацию среди борцов за цифровую свободу. Хотя среди тех, кто вложился в блокчейн-платформу TON, было куда меньше корпораций мирового уровня, энтузиазм инвесторов был не меньшим. А пожалуй, и большим.



Однако пока у TON и криптовалюты Gram на его базе - проблемы, схожие с теми, что есть у детища Цукерберга. В первую очередь речь идет о косом взгляде американских регуляторов. 11 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США сорвала ICO токенов Gram, которое планировалось реализовать 31 октября. Комиссии не понравилась бизнес-модель компаний Дурова, которую они сочли непрозрачной. Если совсем просто, то TON заподозрили в создании финансовой пирамиды.



В итоге запуск проекта пришлось перенести на полгода - до конца апреля 2020-го. И вот здесь лежит любопытная разница в реакциях инвесторов Libra и TON. Если первые "сбежали с корабля" при малейших подозрениях о возможных трудностях, то большинство последних предпочли поддержать Дурова, даже рискуя лишиться вложенных средств. Среди этих лиц есть и крупные бизнесмены, например основатель "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили. Сами инвесторы заявляют, что в TON вложились по идейным соображениям, поэтому потери их не пугают. Хотя в условиях, когда проекту противостоит вся мощь американских регулирующих органов (которые, судя по всему, все меньше и меньше настроены поощрять цифровую вольницу), забеспокоиться стоило бы.



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Некоторые эксперты считают, что дополнительная шумиха может только подогреть интерес к TON. Данный проект изначально был куда менее распиарен по сравнению с Libra, любопытство к нему в основном поддерживалось в криптовалютной "тусовке". Если противостояние с SEC выйдет на новый виток, к проекту будет привлечено внимание куда более широкого круга лиц.



"Выбить из головы всю блажь"



Общей проблемы это, впрочем, не отменяет. Центральные банки мира по-прежнему недолюбливают криптовалюту, не понимают, как она работает, при всех попытках создать криптодоллар, крипторубль или подобные им эрзацы, основанные на блокчейне. Однако помимо недоброй воли регуляторов и банкиров, у виртуальных валют существуют и вполне объективные слабые места, преодолеть которые никак не получается (хотя команда Gram в своей презентации еще год назад заявляла, что собирается это сделать).



Речь идет в первую очередь о скорости трансакций, которая у криптовалют по-прежнему намного ниже, чем у традиционных платежных систем, - на три-четыре порядка. Это катастрофическая разница, которая неизбежно приведет к парализации системы, если блокчейн-операторы будут хотя бы вполовину столь же распространенными, как Visa или MasterСard.



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А по мнению банкира Олега Тинькова, неудачи Libra и Gram вообще поставили точку в истории криптовалют. Он считает, что никакие "умные контракты" не заменят правительство, основанное на общественном договоре, а тем, что в этом все еще сомневается, жизнь "выбьет из головы всю блажь", как это уже произошло с его поколением.



В рассуждениях Тинькова есть резон (но надо помнить, что банкиры будут первыми пострадавшими, если все-таки блокчейну удастся найти массовое применение). В то же время делать глобальные выводы пока рановато, технологии блокчейна продолжают совершенствоваться, а решения проблем - искаться. Не удивляет разве что намечающийся провал Libra. Сама идея, что можно создать гибрид виртуальной и традиционной валюты, вызывает большие сомнения - компромисс в технических вопросах очень часто хуже любого из крайних решений. В конце концов, рядовому гражданину с избытком хватает бумажного или электронного доллара (рубля, евро, юаня), а энтузиастам анархо-капитализма, интернет-гикам или пользователям теневого интернета биткоин во все времена будет милее продукта под эгидой Facebook, считающей нормальной цензуру. Источник - Известия

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