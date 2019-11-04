 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зятья президента Узбекистана устроили ужин в честь принца Дубая
00:44 06.11.2019

... охотившегося на птиц из Красной книги

1 ноября зятья президента Узбекистана Шавката Мирзиеева – Ойбек Турсунов и Отабек Умаров устроили званый ужин в честь наследного принца Дубая Хамдана бин Мохаммеда аль-Мактума.

Наследный принц Дубая опубликовал видео с поездки в Узбекистан на своей странице в Twitter"е. А фотографии, сделанные во время ужина в его честь, появились на странице в Instagram’е младшего зятя главы Узбекистана, первого заместителя председателя Службы безопасности президента Отабека Умарова.

На этих фотографиях запечатлены высокопоставленный гость из Дубая, лица, сопровождавшиеся его во время поездки в Узбекистан, а также двое зятьев президента Шавката Мирзиеева – Ойбек Турсунов и Отабек Умаров.

1 ноября в социальных сетях вызвало бурное обсуждение видео, на котором запечатлены десятки соколов наследного принца Дубая, размещенные в комфортабельном салоне бизнес-класса самолета "Узбекских авиалиний".

Ранее местные СМИ сообщили о том, что наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум прибыл в Навоийскую область Узбекистана ради соколиной охоты на дроф. Стоимость каждой добытой во время сезона охоты в Узбекистане дрофы, занесенной в Красную книгу Международного союза охраны природы, составляет 6 тысяч долларов США.

Как сообщил сотрудник Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды, пожелавший остаться неизвестным, "арабские шейхи охотились на территории страны, получив на то специальное разрешение". Однако собеседник не смог назвать сумму, потраченную дубайскими гостями во время охоты на дроф, передает centralasian.org.

Как говорит чешский переводчик и любитель животных Петр Кубалек (Petr Kubalek), в Чехии и Словакии тоже можно встретить дроф, однако охота на них строго запрещена законом. "Дрофы находятся под строгой защитой государства. Чехия и Словакия даже за миллион долларов не разрешат арабским шейхам застрелить хотя бы одну дрофу. В этих странах человеку, застрелившему дрофу, грозит арест. Однако в таких странах, как Узбекистан и Казахстан за деньги разрешают охотится на редкие виды животных и птиц. Подобная негативная практика ранее существовала в африканских странах. Это привело к исчезновению многих видов редких животных и птиц", – говорит Петр Кубалек.

По данным Госкомитета по экологии и защите окружающей среды, сезон охоты на дроф на территории Узбекистана начался 25 сентября и будет проходить до конца года.

Напомним, что в октябре этого года правительство Казахстана разрешило трем шейхам Объединенных Арабских Эмиратов и одному катарскому шейху провести соколиную охоту на 131 особь дрофы-красотки в заповедниках. За каждую добытую птицу арабские шейхи заплатили в бюджет Казахстана 82 миллиона тенге или 225 тысяч долларов США.

Источник - CA-NEWS
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