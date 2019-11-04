 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ферганской долине угрожает катастрофа из-за состояния крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов
00:48 06.11.2019

Ферганской долине угрожает экологическая катастрофа из-за состояния крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов близь города Майлуу-Суу на Юго-Западе Кыргызстана, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на телеканал Euronews.

Сейчас могильники и заброшенная урановая шахта остались без охраны и обслуживания. Экологи и медики бьют тревогу.

"Я специально сам проверял, там зашкаливает за 100 рентген в час радиация. А там в таком месте два-три дома построили недавно, за последние два-три года", – рассказывает местный эксперт.

Правительство Кыргызстана считает хранилище отходов Майлуу-Суу одним из самых опасных в республике. В сентябре на парламентских слушаниях вице-премьер Кубатбек Боронов говорил об угрозе катастрофы регионального уровня в случае смыва отходов в реку. Экологи призывают срочно принять меры.




"Из-за непрокультивирования горных отвалов все хвостохранилища пришли в негодность, особенно дамбы, которые должны защищать их от проникновения воды. Представьте, в Ферганской долине живут 14 миллионов человек. В случае природного катаклизма вода может разлить эти хвостохранилища, и они попадут в реку Нарын. А это уже трагедия всей Ферганской долины", – отметил местный эколог.

В советское время в Майлуу-Суу находился один из важнейших центров добычи и переработки урановых руд. Теперь город оказался в лидерах по числу инвалидов. Несколько лет назад в рамках программы Всемирного банка в более безопасное место переместили один из 23 могильников, оставшихся от горно-обогатительных заводов.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
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