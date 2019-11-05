Неизвестные боевики напали на тадж-погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе: 15 нападавших и 2 солдата убиты

08:24 06.11.2019

Неизвестные напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе: 15 нападавших убиты (фото)



Вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.

Пограничная застава расположена на территории района Рудаки, в пригороде Душанбе.

*на карте отмечен район Рудаки



В ночь на 6 ноября в 3:23 вооруженная группа с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султанабад", сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ РТ.



В ходе нападения они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны. В вооруженной перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник министерства внутренних дел РТ.

МВД Таджикистана сообщило, что в ходе операции было уничтожено 4 автомашины группировки.

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа и продолжается расследование.