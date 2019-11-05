Тегеран заряжает центрифуги. Иран объявил о новом сокращении своих обязательств по "ядерной сделке"

08:30 06.11.2019

Данила Моисеев

5.11.19



Рухани и иранские политики не попрощались с СВПД окончательно



Президент Ирана Хасан Рухани в своем телеобращении объявил о том, что его страна приступила к четвертому этапу отказа от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе. С 6 ноября страна начинает газификацию 1044 центрифуг на заводе по обогащению урана Фордо. Накануне Вашингтон безапелляционно потребовал от иранцев исполнения обязательств по ядерной сделке и ввел новые санкции против Тегерана, которые затронули Генштаб Исламской Республики и сына ее верховного лидера.

О скором наступлении очередного этапа по выходу из ядерной сделки официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави заявил еще 31 октября. Он отмечал при этом, что возвращение к полному исполнению обязательств все еще возможно. Мусави напоминал, что европейцы, в особенности французы, прилагают к этому усилия. Ранее Франция и Япония готовы были предоставить кредит Тегерану в размере 18,4 млрд долл. в случае, если иранцы возобновят выполнение обязательств в рамках СВПД. Но позже японская сторона опровергла эту информацию.

Хасан Рухани в обращении 5 ноября тоже признал, что партнерами его страны были предприняты попытки удержать иранских политиков от очередного отхода от СВПД, но они были недостаточными. Он заявил, что 6 ноября Иран снова сократит свои обязательства по ядерной сделке. Это уже четвертое сокращение. Третий этап заключался в снятии запрета на исследования и разработку новейших центрифуг и был более значительным, нежели два предыдущих. На этот раз специалисты приступят к газификации 1044 центрифуг на объекте в Фордо. Этот процесс пройдет под наблюдением МАГАТЭ, подчеркнул Рухани. Президент также выступил в защиту права своей страны производить любые типы центрифуг, в том числе самые новейшие. Речь, вероятно, идет о центрифугах IR-9, над которыми работает Иран. Вместе с тем Рухани, как и Мусави, подчеркнул, что все снятые ограничения по СВПД обратимы и Тегеран готов их восстановить в случае соблюдения договора "другими сторонами".

О четвертом этапе сокращения своих обязательств по "ядерной сделке" Рухани сообщил на следующий день после того, как Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. Это произошло в символическую для США дату: 40 лет назад, 4 ноября 1979 года в Тегеране было захвачено американское посольство и последующая операция освобождения, проводимая ЦРУ, закончилась крахом. Под новые санкции США подпадают те, кого раньше не было в американских черных списках: сотрудники Генштаба и Моджтаба Хаменеи – сын рахбара (верховного лидера) Али Хаменеи. А ранее, 1 ноября, в американский перечень запрещенных к экспорту в Иран были включены четыре вида материалов, которые используются для ядерной и ракетной программ Тегерана.

Новые санкции действительно могут доставить неприятности иранцам, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Нина Мамедова. В комментарии "НГ" она отметила, что экономические и политические контакты Вашингтона и Тегерана, конечно, сведены к минимуму, но они есть. "Дела с США все равно делаются, и не только в самом Иране, но и за рубежом, особенно в Сирии. Наконец, неофициальные переговоры представителей двух стран ведутся в Омане. Это не особо скрывается, но и не афишируется. Введение санкций против военных может затруднить все эти контакты, хотя бы потому, что придется менять состав делегаций, отказываться от определенных персоналий. Не следует также забывать, что дети иранских чиновников учатся за границей. Поэтому санкции, затрагивающие членов семей, конечно, не могут не беспокоить власти Исламской Республики", – сказала Мамедова.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что Иран не готов пойти на уступки, по крайней мере пока. Во-первых, в Тегеране ждут, чем закончится история с импичментом президенту США Дональду Трампу. Во-вторых, властям Ирана не нравится форма диалога, которую им предлагают из Вашингтона.

"У иранцев отношение к США все-таки не такое же однозначно негативное, как к Израилю, хоть сейчас в стране и происходит всплеск антиамериканских настроений. Иран не против переговоров, он просто против предварительных унизительных условий. Это же восточная страна и народ восточный, с иранцами надо по-другому разговаривать. Надо оказать хотя бы внешнее почтение и уважение. Иран справляется с санкциями, буквально выживает и старается не уступать, но все-таки все надеются, что иранцы пойдут на переговоры с США. На самом деле людей-то жалко, им сложно. Конечно, Иран и не такое переживал. Но стране за два года без санкций сразу удалось восстановить потенциал. Люди увидели, что у Ирана есть возможности для развития, но без западных инвестиций все-таки никак не обойтись", – считает Мамедова.