 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.11.2019
12:13  Назначен председатель правления казахстанского Jуsan Bank. Им стал Кайып Айбек.
11:59  В Узбекистане регистрируются очередные жертвы хлопковой кампании
10:58  Почему китайцы не всем казахам "братья навек"? - И.Джорбенадзе
10:36  В России разваливается крышуемая Грефом бизнес-империя олигархов Гуцериевых
10:24  США разучились конструировать самолеты и танки. Непобедимая немощь Америки, - К.Сивков
10:19  "Ангара" не вынесет двоих? "РосКосмос" закругляет сотрудничество с Казахстаном
10:14  Прорывы в никуда. Казахстан: памятники коррупции и тщеславию, - Е.Никишин

10:05  "Ядерный шантаж": Иран возобновил обогащение урана, - А.Братерский
09:18  Закарпатье по-тихоньку отплывает от Украины, - Св.Князев
08:52  Осужденный на 12 лет кыр-чиновник Алмаматов бесследно исчез
08:47  Кыргызской Курпсайской ГЭС дали имя бывшего 1-го секретаря ЦК КирКомпартии Турдакуна Усубалиева
08:36  Strategist: Турция подталкивает Ближний Восток к новой войне
08:30  Тегеран заряжает центрифуги. Иран объявил о новом сокращении своих обязательств по "ядерной сделке"
08:24  Неизвестные боевики напали на тадж-погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе: 15 нападавших и 2 солдата убиты
00:48  Ферганской долине угрожает катастрофа из-за состояния крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов
00:47  США и Турции удалось придать войне в Сирии "второе дыхание"
00:44  Зятья президента Узбекистана устроили ужин в честь принца Дубая
00:42  Виртуальный тупик: почему крупнейшие криптовалюты не оправдали надежд
00:39  "Сирийский народ не может ждать, пока договорятся оппозиция и режим", - Кадри Джамиль
00:38  Совсем не анекдот: как Василий Иванович Чапаев вошел в фольклор
Вторник, 05.11.2019
23:33  Армия Асада двинула в Румейлу и начала выдавливать курдов из нефтяных полей
21:53  Полит-репрессии и их смысл, - М.Хазин
21:38  Таджикская "Апрелевка" не передавала свои рудники Узбекистану", - Лохутшох Одинаев
21:21  Президент "нелох" Зеленский терпит провал на всех фронтах, - "СП"
18:52  Ташкент стал первым городом ЦА патрулировать которого выехала конница
18:34  Умер генерал-полковник РФ А.Ноговицын - уроженец Семипалатинской области, экс-первый замнач штаба ОДКБ
17:55  Елбасы обозрел пафосные проекты застройки экс-райцентра Туркестан
15:49  Таджикистан согласился уступить Узбекистану золотое месторождение Оби Шифо. За долги?
14:35  В 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достигнет $3 млрд
14:32  Кто победит в гипотетической войне Индии и Китая?
14:16  Как выглядит личная библиотека Елбасы и что в ней хранится
14:10  США никак не могут достроить гигантский авианосец "Джеральд Форд"
14:09  Найти русских в Таджикистане: миссия невыполнима
14:05  Социализм на Кубе скорее жив, чем мертв, - репортаж Дарьи Асламовой
14:04  Турция опять готовится купить у России истребитель Су-35
14:01  РосСМИ "топят" каз-политика Манзорова. Кому он нужен?
13:20  Умерла казахстанская актриса Раиса Мухамедьярова
13:01  В ТашНархозе новый ректор - Конгратбой Шарипов
12:53  Киев и Нур-Султан поссорились из-за подшипников и мин-удобрений
11:03  Стая хищных сусликов. Есть ли в Киргизии оппозиция?
10:59  Матерый кыргызский алко-депутат Турсунбеков обвинен в мошенничестве с винзаводом
10:12  Турецкая армия нейтрализовала самого разыскиваемого полевого командира курдской РПК Мюслуха Ике
09:41  РосШоуСтрасти. Косорукие ислам-террористы проказники готовились взорвать концерт Киркорова... по заказу Галкина
09:25  Елбасы думал перенести столицу Казахстана в Туркестан. И что помешало?
09:14  Курдская политика Турции оказалась провальной, - С.Тарасов
09:06  Турецкий спецназ нашел контейнер с родной сестрой аль-Багдади
09:04  Еще один экс-премьер Киргизии (Оторбаев) обвинен в аферах с малазийскими инвесторами
00:50  6 причин антикитайских настроений в Казахстане, - Д.Сатпаев
00:46  Комбинация реноваций по-узбекски, - Я.Норбутаев
00:33  Saudi Aramco выходит на IPO с мировым рекордом - $60 млрд
00:23  КазМодель Дина Тасова ударила грудью по уятской морали (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Strategist: Турция подталкивает Ближний Восток к новой войне
08:36 06.11.2019

На протяжении всей истории Ближнего Востока вода нередко выступала в качестве оружия или спускового механизма, приводившего к конфликтам. Только за последние 60 лет произошло, по крайней мере, 25 случаев, когда вода стала причиной конфликта между различными общностями и между государствами.

В будущем ближневосточные страны могут столкнуться с сокращением уровня дождевых осадков, запасов поверхностных и подземных вод, а также усилением процесса опустынивания территорий, пишет Коннор Диллин в статье для издания The Strategist.

В период после 1998 года регион столкнулся с самыми сильными засухами за последние 900 лет. На Ближнем Востоке расположены 10 из 17 стран мира, которые в настоящий момент сталкиваются с "чрезвычайно высоким" уровнем дефицита воды. Резкое повышение температуры по всему региону приведет к ускорению испарения поверхностных вод. Ожидается, что к 2050 году средние летние температуры в регионе вырастут на 4 °C, даже если глобальный рост не превысит 2 °C.
В период с 2003 по 2010 годы ряд территорий Турции, Сирии, Ирака и Ирана, расположенные вдоль бассейнов рек Тигр и Евфрат, столкнулись с сокращением общего запаса пресной воды на 144 кубических километра, при этом 60% этих потерь были связаны с откачкой подземных вод из подземных резервуаров.

Учитывая все выше сказанное, вызывает серьезную тревогу тот факт, что строительство плотин может усугубить негативное воздействие климатических условий на водоснабжение на Ближнем Востоке. Проекты по созданию плотин могут лишь дополнительно усложнить и без того острую проблему нехватки воды и деградации земель, что поставит под угрозу сельское хозяйство во всем регионе.
Программа Турции по строительству плотин в Юго-Восточной Анатолии является одной из самых крупнейших и спорных в мире программ по строительству плотин. Анкара планирует создать 22 плотины вдоль рек Тигр и Евфрат вблизи границ Турции с Сирией и Ираком. Данный проект с самого начала вызвал гнев в ближневосточных странах из-за его потенциального воздействия на запасы водных ресурсов в странах, расположенных к югу от Турции. В последние несколько месяцев Анкара заполняла резервуары плотины Илису, которая станет крупнейшей в предполагаемой сети плотин. Действия Анкары подлили масло в огонь и без того напряженных отношений с соседними странами.

Строительство плотин и гидроэлектростанций в Турции на Тигре и Евфрате, по разным оценкам, привело к сокращению запасов воды в Ираке на 80% с 1975 года, поставив под угрозу сельское хозяйство и естественную среду обитания. Ирак также пострадал от развития сельского хозяйства и строительства плотин в Иране. В результате сокращения водных ресурсов, опустынивания, засоления почв и неэффективного управления Ирак в настоящее время ежегодно теряет около 25 тыс. гектаров пахотных земель, в основном на юге страны.

Сирия также напрямую пострадала от турецких проектов по строительству плотин, которые сократили приток воды в Сирию примерно на 40%. Из-за этого Дамаск столкнулся с серьезными проблемами, поскольку вопрос дефицита воды в Сирии стоит более остро, чем в Турции и Ираке. Продолжительная засуха, начавшаяся в 2006 году, разрушила сельское хозяйство Сирии и вынудила большое количество людей переехать в города. Все это также способствовало социальным потрясениям и беспорядкам, которые привели к гражданской войне в Сирии. К 2011 году общий годовой водозабор в Сирии в процентах от внутренних возобновляемых водных ресурсов достиг 160% по сравнению с 80% в Ираке и 20% в Турции.

Иран также раскритиковал турецкую программу по строительству плотин, заявив, что плотина Илису представляет "серьезную экологическую угрозу для Ирака и, в конечном итоге, для Ирана, поскольку сократит приток вод Тигра на иракскую территорию на 56%". Иран сталкивается с широким кризисом в сфере водоснабжения: ожидается, что 12 из 31 провинции Ирана исчерпают свои запасы подземных вод в течение следующих 50 лет. Тегеран прогнозирует сокращение к 2030 году стока поверхностных вод от осадков и таяния снега на 25%. На этом фоне воды Тигра начинают играть еще более важную роль с точки зрения функционирования сельского хозяйства Ирана.

Очевидно, что Ближний Восток сталкивается с широким спектром климатических и экологических проблем, которые в совокупности представляют собой потенциально экзистенциальные проблемы для стран региона. Наиболее важной проблемой является водная безопасность, а трансграничная речная система Тигр-Евфрат является ее ключевым компонентом. Что касается Турции, то она обладает некоторыми преимуществами: она контролирует 90% и 44% водотоков Евфрата и Тигра соответственно. При этом в течение последних 20 лет Анкара игнорировала требования своих соседей в рамках формального соглашения о совместном использовании воды, предполагающего регулирование потоков в рамках речной системы Тигр-Евфрат.

На фоне региональной нестабильности и политической напряженности, которые возникли в результате вторжения Турции в северную Сирию, перспектива заключения соглашения о разделе воды между Турцией и ее южными соседями кажется маловероятной. Существует также риск того, что Анкара станет использовать воду в качестве "оружия" в рамках будущих споров со своими соседями, задействовав в качестве рычага влияния свой контроль над запасами речной воды.

Турцию обвиняют в том, что она "манипулирует нынешней региональной нестабильностью для продвижения своей повестки дня на охваченном кризисами Ближнем Востоке, в том числе путем реализации своих амбициозных планов", предусматривающих превращение Турции в региональную "водную сверхдержаву", которая получит контроль над водами региона.

Согласно глобальной оценке водной безопасности, которую в 2012 году озвучило американское разведывательное сообщество, после 2022 года использование воды в качестве оружия станет более вероятным. В американском разведывательном сообществе также отметили, что "проблемы с водой в сочетании с бедностью, социальной напряженностью, ухудшением состояния окружающей среды, неэффективным руководством и слабыми политическими институтами будут способствовать социальным потрясениям, которые могут привести к краху государства".

Все эти ингредиенты уже есть на Ближнем Востоке, а турецкая программа по строительству плотин приведет к дополнительному дефициту воды, усугубив и без того напряженную ситуацию. На протяжении всей истории региона вода нередко выступала в качестве оружия или спускового механизма, приводившего к конфликтам. Только за последние 60 лет произошло, по крайней мере, 25 случаев, когда вода стала причиной конфликта между различными общностями и между государствами.
К счастью, последний случай реальной войны между государствами за воду произошел более 4 тыс. 500 лет назад. Но, учитывая текущие экологические и климатические условия, а также ограниченные возможности для политического и дипломатического урегулирования водных споров, проект Турции в Юго-Восточной Анатолии может стать фактором, который изменит условия игры. Все это может увеличить риск того, что напряженность из-за воды на Ближнем Востоке может привести к реальной войне.
6 ноября 2019
Александр Белов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573018560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин провел переговоры с Председателем Парламента Армении А.Мирзояном
- Д.Назарбаева: Казахстан и Узбекистан имеют серьезные перспективы взаимодействия
- Визита первого президента в Туркестан
- Рейтинг управленческой элиты РК за 3 квартал 2019 года
- Алихан Смаилов принял участие в открытии II Китайской международной импортной выставки в Шанхае
- Прорывы в никуда
- Кадровые перестановки
- Казахстан выразил обеспокоенность торговыми разбирательствами Украины
- Крупные торговые сети оштрафованы за распространение SIM-карт без регистрации на абонента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  