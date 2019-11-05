Кыргызской Курпсайской ГЭС дали имя бывшего 1-го секретаря ЦК КирКомпартии Турдакуна Усубалиева

08:47 06.11.2019

Юбилей Турдакуна Усубалиева. Курпсайской ГЭС присвоено имя видного госдеятеля



Курпсайской ГЭС присвоено имя Героя Кыргызской Республики и видного государственного деятеля Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".



"Турдакун Усубалиев за 25 лет руководства республикой внес неоценимый вклад в развитие страны. Будучи руководителем республики, он уделял большое внимание созданию и укреплению экономической основы страны, запустил десятки крупнейших предприятий", - заявил председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров.



Он отметил, что, поддерживая проводимые мероприятия в честь 100-летия Турдакуна Усубалиева, энергетики республики предложили инициативу присвоить его имя Курпсайской ГЭС.



Айтмамат Назаров подчеркнул, что гидроэнергетика - отрасль, которой Турдакун Усубалиев уделял особое внимание.

В завершение он сказал, что присвоение имени Курпсайской ГЭС является данью уважения энергетиков Турдакуну Усубалиеву за его многолетнее служение народу, а также за его труд во благо развития страны.



6 ноября 2019, Бишкек - , Анастасия МОКРЕНКО